https://ria.ru/20250318/izrail-2005719777.html

Израиль пригрозил усилением ударов по Газе, пока ХАМАС не вернет заложников

Израиль пригрозил усилением ударов по Газе, пока ХАМАС не вернет заложников - РИА Новости, 18.03.2025

Израиль пригрозил усилением ударов по Газе, пока ХАМАС не вернет заложников

Израиль усилит удары по сектору Газа, если палестинское движение ХАМАС не отпустит всех удерживаемых заложников, заявил во вторник министр обороны еврейского... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:52:00+03:00

2025-03-18T14:52:00+03:00

2025-03-18T15:25:00+03:00

в мире

израиль

исраэль кац

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Израиль усилит удары по сектору Газа, если палестинское движение ХАМАС не отпустит всех удерживаемых заложников, заявил во вторник министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. "Убийцы из ХАМАС должны понять, что если они не отпустят всех наших похищенных, наши удары продолжатся и усилятся", - заявил Кац в ходе оценки ситуации с безопасностью, слова которого распространила пресс-служба ведомства.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что продолжает наносить удары по объектам радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа."За последние несколько часов были нанесены удары по террористическим ячейкам, пусковым установкам, складам с оружием и дополнительной военной инфраструктуре, используемой этими террористическими организациями для планирования и осуществления атак на израильских мирных жителей и солдат ЦАХАЛ. В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам по всему сектору Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 300 человек.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе . Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html

https://ria.ru/20250318/khamas--2005688515.html

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в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху