Израиль пригрозил усилением ударов по Газе, пока ХАМАС не вернет заложников
Кац: Израиль усилит удары по сектору Газа, если ХАМАС не отпустит заложников
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Израиль усилит удары по сектору Газа, если палестинское движение ХАМАС не отпустит всех удерживаемых заложников, заявил во вторник министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что продолжает наносить удары по объектам радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.
"За последние несколько часов были нанесены удары по террористическим ячейкам, пусковым установкам, складам с оружием и дополнительной военной инфраструктуре, используемой этими террористическими организациями для планирования и осуществления атак на израильских мирных жителей и солдат ЦАХАЛ. В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам по всему сектору Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 300 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе . Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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