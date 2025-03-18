Рейтинг@Mail.ru
Израиль пригрозил усилением ударов по Газе, пока ХАМАС не вернет заложников - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 18.03.2025 (обновлено: 15:25 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/izrail-2005719777.html
Израиль пригрозил усилением ударов по Газе, пока ХАМАС не вернет заложников
Израиль пригрозил усилением ударов по Газе, пока ХАМАС не вернет заложников - РИА Новости, 18.03.2025
Израиль пригрозил усилением ударов по Газе, пока ХАМАС не вернет заложников
Израиль усилит удары по сектору Газа, если палестинское движение ХАМАС не отпустит всех удерживаемых заложников, заявил во вторник министр обороны еврейского... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:52:00+03:00
2025-03-18T15:25:00+03:00
в мире
израиль
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901436397_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8ac9b4e81054cbc3bb7d0aec05cc3b72.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Израиль усилит удары по сектору Газа, если палестинское движение ХАМАС не отпустит всех удерживаемых заложников, заявил во вторник министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. "Убийцы из ХАМАС должны понять, что если они не отпустят всех наших похищенных, наши удары продолжатся и усилятся", - заявил Кац в ходе оценки ситуации с безопасностью, слова которого распространила пресс-служба ведомства.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что продолжает наносить удары по объектам радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа."За последние несколько часов были нанесены удары по террористическим ячейкам, пусковым установкам, складам с оружием и дополнительной военной инфраструктуре, используемой этими террористическими организациями для планирования и осуществления атак на израильских мирных жителей и солдат ЦАХАЛ. В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам по всему сектору Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 300 человек.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе . Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html
https://ria.ru/20250318/khamas--2005688515.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901436397_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_cc7ced04fe99d24f38a905ad56414a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху
Израиль пригрозил усилением ударов по Газе, пока ХАМАС не вернет заложников

Кац: Израиль усилит удары по сектору Газа, если ХАМАС не отпустит заложников

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Израиль усилит удары по сектору Газа, если палестинское движение ХАМАС не отпустит всех удерживаемых заложников, заявил во вторник министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"Убийцы из ХАМАС должны понять, что если они не отпустят всех наших похищенных, наши удары продолжатся и усилятся", - заявил Кац в ходе оценки ситуации с безопасностью, слова которого распространила пресс-служба ведомства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе
Вчера, 06:26
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что продолжает наносить удары по объектам радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.
"За последние несколько часов были нанесены удары по террористическим ячейкам, пусковым установкам, складам с оружием и дополнительной военной инфраструктуре, используемой этими террористическими организациями для планирования и осуществления атак на израильских мирных жителей и солдат ЦАХАЛ. В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам по всему сектору Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 300 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе . Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем
Вчера, 12:56
 
В миреИзраильИсраэль КацХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала