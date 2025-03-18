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Израиль закрывает школы в приграничных с Газой районах - РИА Новости, 18.03.2025
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07:06 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/izrail-2005627919.html
Израиль закрывает школы в приграничных с Газой районах
Израиль закрывает школы в приграничных с Газой районах - РИА Новости, 18.03.2025
Израиль закрывает школы в приграничных с Газой районах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила инструкции в сфере гражданской обороны для жителей приграничных с сектором Газа районов на фоне возобновления боевых... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:06:00+03:00
2025-03-18T07:06:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила инструкции в сфере гражданской обороны для жителей приграничных с сектором Газа районов на фоне возобновления боевых действий, установив ограничения на ведение образовательной деятельности в приграничных поселках, сообщила армейская пресс-служба. "После оценки ситуации было решено, что сегодня (вторник) в 2.00 (3.00 мск - ред.) будут изменены руководящие принципы обороны Командования тыла. В рамках изменений пограничный район с сектором Газа перейдет от полного уровня активности к ограниченному уровню активности, который не позволяет ведение образовательной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. Отмечается, что другие районы на юге Израиля продолжат жизнедеятельность в обычном режиме. В ночь на вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа в ответ на отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно публикации ЦАХАЛ, Израиль нанес массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. По данным медиаофиса правительства Газы, за несколько часов атак погибли не менее 200 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250318/hamas-2005627076.html
https://ria.ru/20250318/izrail-2005626559.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль закрывает школы в приграничных с Газой районах

ЦАХАЛ обновил инструкции для жителей приграничных с Газой районов

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила инструкции в сфере гражданской обороны для жителей приграничных с сектором Газа районов на фоне возобновления боевых действий, установив ограничения на ведение образовательной деятельности в приграничных поселках, сообщила армейская пресс-служба.
"После оценки ситуации было решено, что сегодня (вторник) в 2.00 (3.00 мск - ред.) будут изменены руководящие принципы обороны Командования тыла. В рамках изменений пограничный район с сектором Газа перейдет от полного уровня активности к ограниченному уровню активности, который не позволяет ведение образовательной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
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Отмечается, что другие районы на юге Израиля продолжат жизнедеятельность в обычном режиме.
В ночь на вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа в ответ на отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Согласно публикации ЦАХАЛ, Израиль нанес массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. По данным медиаофиса правительства Газы, за несколько часов атак погибли не менее 200 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
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