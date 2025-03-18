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Премьер Италии заявила об угрозе освобождению заложников в Газе

Премьер Италии заявила об угрозе освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 18.03.2025

Премьер Италии заявила об угрозе освобождению заложников в Газе

Возобновление боевых действий Израилем в секторе Газа ставит под угрозу освобождение заложников и предоставление гуманитарной помощи, заявила премьер-министр... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:13:00+03:00

2025-03-18T19:13:00+03:00

2025-03-18T19:17:00+03:00

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РИМ, 18 мар – РИА Новости. Возобновление боевых действий Израилем в секторе Газа ставит под угрозу освобождение заложников и предоставление гуманитарной помощи, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Мы с большой обеспокоенностью следим за новостями о возобновлении боевых действий в секторе Газа, что ставит под угрозу цели, к достижению которых мы все стремимся: освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий, а также восстановление полной гуманитарной помощи", - заявила Мелони, выступая в сенате итальянского парламента. Говоря о гуманитарной помощи, премьер Италии передала благодарности короля Иордании Абдаллы II за вклад Италии с представлением вертолетов ВВС в его инициативу создания воздушного коридора для палестинского анклава. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html

https://ria.ru/20250318/turtsija-2005811406.html

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в мире, израиль, италия, иордания, джорджа мелони, биньямин нетаньяху, абдалла ii, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году