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Медведев рассказал о развитии законодательства по иноагентам - РИА Новости, 18.03.2025
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16:32 18.03.2025 (обновлено: 17:50 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/inoagenty-2005753891.html
Медведев рассказал о развитии законодательства по иноагентам
Медведев рассказал о развитии законодательства по иноагентам - РИА Новости, 18.03.2025
Медведев рассказал о развитии законодательства по иноагентам
Власти России способны "отточить до блеска" институт иностранных агентов, в том числе опираясь на зарубежный опыт, где этого не стесняются, считает замглавы... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:32:00+03:00
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россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти России способны "отточить до блеска" институт иностранных агентов, в том числе опираясь на зарубежный опыт, где этого не стесняются, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Уверен, что наши коллеги - и депутаты Государственной Думы, и сенаторы, и правительство Российской Федерации - способны этот институт отточить до блеска. Кстати сказать, беря пример с иностранных аналогов, где никто не стесняется. Когда, вы знаете, какие-то государства, в том числе наши соседние, что-то пытаются на эту тему сделать, поднимается крик: "катастрофа, берут пример с русских". Но почему-то никто не кричит о том, откуда вообще вся эта история пошла", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста во вторник.
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россия, дмитрий медведев, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев рассказал о развитии законодательства по иноагентам

Медведев: власти РФ способны "отточить до блеска" институт иностранных агентов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти России способны "отточить до блеска" институт иностранных агентов, в том числе опираясь на зарубежный опыт, где этого не стесняются, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Уверен, что наши коллеги - и депутаты Государственной Думы, и сенаторы, и правительство Российской Федерации - способны этот институт отточить до блеска. Кстати сказать, беря пример с иностранных аналогов, где никто не стесняется. Когда, вы знаете, какие-то государства, в том числе наши соседние, что-то пытаются на эту тему сделать, поднимается крик: "катастрофа, берут пример с русских". Но почему-то никто не кричит о том, откуда вообще вся эта история пошла", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста во вторник.
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