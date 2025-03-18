https://ria.ru/20250318/inoagenty-2005753891.html

Медведев рассказал о развитии законодательства по иноагентам

Медведев рассказал о развитии законодательства по иноагентам - РИА Новости, 18.03.2025

Медведев рассказал о развитии законодательства по иноагентам

Власти России способны "отточить до блеска" институт иностранных агентов, в том числе опираясь на зарубежный опыт, где этого не стесняются, считает замглавы... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:32:00+03:00

2025-03-18T16:32:00+03:00

2025-03-18T17:50:00+03:00

россия

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти России способны "отточить до блеска" институт иностранных агентов, в том числе опираясь на зарубежный опыт, где этого не стесняются, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Уверен, что наши коллеги - и депутаты Государственной Думы, и сенаторы, и правительство Российской Федерации - способны этот институт отточить до блеска. Кстати сказать, беря пример с иностранных аналогов, где никто не стесняется. Когда, вы знаете, какие-то государства, в том числе наши соседние, что-то пытаются на эту тему сделать, поднимается крик: "катастрофа, берут пример с русских". Но почему-то никто не кричит о том, откуда вообще вся эта история пошла", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста во вторник.

https://ria.ru/20250113/inoagenty-1993486017.html

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россия, дмитрий медведев, политика