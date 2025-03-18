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Тысячи людей пришли проститься с духовником патриарха Кирилла Илием - РИА Новости, 18.03.2025
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15:03 18.03.2025 (обновлено: 15:50 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/iliy-2005723983.html
Тысячи людей пришли проститься с духовником патриарха Кирилла Илием
Тысячи людей пришли проститься с духовником патриарха Кирилла Илием - РИА Новости, 18.03.2025
Тысячи людей пришли проститься с духовником патриарха Кирилла Илием
Тысячи человек пришли на отпевание и похороны духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина),... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:03:00+03:00
2025-03-18T15:50:00+03:00
справки
оптина пустынь
орловская область
переделкино
алексей ноздрин
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 18 мар - РИА Новости. Тысячи человек пришли на отпевание и похороны духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), рассказал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник совершил отпевание старца в Казанском храме обители, после чего отца Илия похоронили у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. Почти все внутреннее пространство монастыря заполнено людьми, пришедшими проститься со старцем. "Тысячи человек пришли сегодня на отпевание и похороны", - сказал епископ Иосиф корреспонденту РИА Новости. Ранее владыка Иосиф рассказал РИА Новости, что за неполных два дня к вечеру понедельника со старцем пришли проститься около 10 тысяч человек. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
https://ria.ru/20250317/starets-2005476985.html
https://ria.ru/20250318/iosif-2005633032.html
оптина пустынь
орловская область
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справки, оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин
Справки, Оптина пустынь, Орловская область, Переделкино, Алексей Ноздрин
Тысячи людей пришли проститься с духовником патриарха Кирилла Илием

Тысячи людей пришли на отпевание и похороны старца Илия в Оптиной пустыни

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в монастыре Оптина пустынь. 18 марта 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в монастыре Оптина пустынь. 18 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в монастыре Оптина пустынь. 18 марта 2025
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 18 мар - РИА Новости. Тысячи человек пришли на отпевание и похороны духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), рассказал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев).
Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник совершил отпевание старца в Казанском храме обители, после чего отца Илия похоронили у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни.
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Знал все наперед. О чем пытался предупредить Россию старец Илий
17 марта, 13:13
Почти все внутреннее пространство монастыря заполнено людьми, пришедшими проститься со старцем.
"Тысячи человек пришли сегодня на отпевание и похороны", - сказал епископ Иосиф корреспонденту РИА Новости.
Ранее владыка Иосиф рассказал РИА Новости, что за неполных два дня к вечеру понедельника со старцем пришли проститься около 10 тысяч человек.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
Наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь, епископ Можайский Иосиф - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Наместник Оптиной пустыни: старец Илий говорил, Россия победит мировое зло
Вчера, 11:00
 
СправкиОптина пустыньОрловская областьПеределкиноАлексей Ноздрин
 
 
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