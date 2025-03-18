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Хуситы заявили об атаке по Израилю - РИА Новости, 18.03.2025
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22:16 18.03.2025 (обновлено: 22:17 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/husity-2005839211.html
Хуситы заявили об атаке по Израилю
Хуситы заявили об атаке по Израилю - РИА Новости, 18.03.2025
Хуситы заявили об атаке по Израилю
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первом с января этого года обстреле территории Израиля в ответ... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:16:00+03:00
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в мире
израиль
йемен
ансар алла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первом с января этого года обстреле территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа, движение атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля. "Наши вооруженные силы нанесли удар по авиабазе ​​Неватим израильского врага гиперзвуковой ракетой Палестина-2". Операция достигла своей цели... Мы намерены расширить масштабы своих целей в Израиле в ближайшие часы и дни, если военные действия в секторе Газа не прекратятся", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своём Telegram-канале. Хуситы приостановили атаки по израильской территории в январе после объявления о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html
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в мире, израиль, йемен, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили об атаке по Израилю

Хуситы заявили об обстреле территории Израиля ракетой Палестина-2

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первом с января этого года обстреле территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа, движение атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля.
"Наши вооруженные силы нанесли удар по авиабазе ​​Неватим израильского врага гиперзвуковой ракетой Палестина-2". Операция достигла своей цели... Мы намерены расширить масштабы своих целей в Израиле в ближайшие часы и дни, если военные действия в секторе Газа не прекратятся", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своём Telegram-канале.
Хуситы приостановили атаки по израильской территории в январе после объявления о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Вчера, 18:21
 
В миреИзраильЙеменАнсар АллаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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