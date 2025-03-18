https://ria.ru/20250318/husity-2005839211.html

Хуситы заявили об атаке по Израилю

Хуситы заявили об атаке по Израилю - РИА Новости, 18.03.2025

Хуситы заявили об атаке по Израилю

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первом с января этого года обстреле территории Израиля в ответ... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:16:00+03:00

2025-03-18T22:16:00+03:00

2025-03-18T22:17:00+03:00

в мире

израиль

йемен

ансар алла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1a587cd4b82e07b9d774790934cdf434.jpg

ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первом с января этого года обстреле территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа, движение атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля. "Наши вооруженные силы нанесли удар по авиабазе ​​Неватим израильского врага гиперзвуковой ракетой Палестина-2". Операция достигла своей цели... Мы намерены расширить масштабы своих целей в Израиле в ближайшие часы и дни, если военные действия в секторе Газа не прекратятся", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своём Telegram-канале. Хуситы приостановили атаки по израильской территории в январе после объявления о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году