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Хуситы заявили об атаке по Израилю
Хуситы заявили об атаке по Израилю - РИА Новости, 18.03.2025
Хуситы заявили об атаке по Израилю
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первом с января этого года обстреле территории Израиля в ответ... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:16:00+03:00
2025-03-18T22:16:00+03:00
2025-03-18T22:17:00+03:00
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первом с января этого года обстреле территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа, движение атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля. "Наши вооруженные силы нанесли удар по авиабазе Неватим израильского врага гиперзвуковой ракетой Палестина-2". Операция достигла своей цели... Мы намерены расширить масштабы своих целей в Израиле в ближайшие часы и дни, если военные действия в секторе Газа не прекратятся", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своём Telegram-канале. Хуситы приостановили атаки по израильской территории в январе после объявления о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html
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в мире, израиль, йемен, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили об атаке по Израилю
Хуситы заявили об обстреле территории Израиля ракетой Палестина-2