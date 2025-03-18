https://ria.ru/20250318/gramota-2005733524.html

Володин вручил грамоту ветерану, сбившему беспилотник из ружья

Володин вручил грамоту ветерану, сбившему беспилотник из ружья - РИА Новости, 18.03.2025

Володин вручил грамоту ветерану, сбившему беспилотник из ружья

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту ветерану боевых действий Александру Юдаеву, который сбил украинский беспилотник из ружья в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:36:00+03:00

2025-03-18T15:36:00+03:00

2025-03-18T16:00:00+03:00

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту ветерану боевых действий Александру Юдаеву, который сбил украинский беспилотник из ружья в Подмосковье, сообщается на сайте нижней палаты парламента. "Председатель Государственной Думы в ходе пленарного заседания вручил почетную грамоту ГД за личный вклад в обеспечение безопасности граждан РФ Александру Юдаеву, сбившему из ружья БПЛА в небе над Московской областью", — говорится в публикации. Председатель Госдумы во время награждения отметил, что Россия богата героями, всегда готовыми прийти на помощь, подставить плечо и сделать все возможное для защиты мирного населения. Он подчеркнул, что Юдаев совершил достойный поступок — когда дроны атаковали Москву, он не стал просто смотреть, а взял и сбил один из них. Володин также выразил благодарность мужчине и его родителям за то, что они воспитали такого сына.В свою очередь, сам Юдаев также поблагодарил депутатов Госдумы за высокую оценку его действий и за награду. "Я отдал свой гражданский долг. Я знал, что за моими плечами находится мой город Озеры, город Москва и вообще наша большая Родина. Я ни минуты не сомневался, что делаю все правильно. Спасибо большое. Служу России", — подчеркнул ветеран.

https://ria.ru/20250318/podmoskove-2005674356.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, вячеслав володин, госдума рф