https://ria.ru/20250318/gosduma-2005706971.html

Госдума приняла обращение к Мишустину по вопросу о животных

Госдума приняла обращение к Мишустину по вопросу о животных - РИА Новости, 18.03.2025

Госдума приняла обращение к Мишустину по вопросу о животных

Госдума на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:10:00+03:00

2025-03-18T14:10:00+03:00

2025-03-18T14:22:00+03:00

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вячеслав володин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Кроме того, Володин подчеркивал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев". По его словам, гибель детей от нападений собак - страшная трагедия, и необходимо сделать все, чтобы это не повторялось.В обращении Госдумы отмечается неисполнение правительством РФ поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Кроме того, депутаты ГД считают не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными в целях обеспечения безопасности граждан.Также Госдума просит предоставить позицию и предложения правительства по текущей ситуации в области обращения с животными, в том числе бездомными, в целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан. По мнению депутатов ГД, скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности граждан при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного отношения к ним.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

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госдума рф, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, общество