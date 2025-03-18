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ГД отметила неисполнение поручений Путина по вопросу о бездомных животных - РИА Новости, 18.03.2025
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09:51 18.03.2025 (обновлено: 12:45 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005641642.html
ГД отметила неисполнение поручений Путина по вопросу о бездомных животных
ГД отметила неисполнение поручений Путина по вопросу о бездомных животных - РИА Новости, 18.03.2025
ГД отметила неисполнение поручений Путина по вопросу о бездомных животных
Госдума обратила внимание на неисполнение поручений президента Владимира Путина по вопросам бездомных животных, указано в проекте обращения нижней палаты... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:51:00+03:00
2025-03-18T12:45:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
александр жуков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Госдума обратила внимание на неисполнение поручений президента Владимира Путина по вопросам бездомных животных, указано в проекте обращения нижней палаты парламента, документ доступен в думской электронной базе."Государственная дума Федерального собрания России отмечает неисполнение правительством России поручений президента России по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев", — говорится в нем.Первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщал, что этот вопрос рассмотрят на пленарном заседании во вторник.По словам спикера ГД Вячеслава Володина, депутатам нужно понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также решения, предлагаемые профильными министерствами.
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, александр жуков, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Александр Жуков, Госдума РФ
ГД отметила неисполнение поручений Путина по вопросу о бездомных животных

ГД отметила неисполнение правительством поручений Путина по бездомным животным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты в здании Госдумы
Депутаты в здании Госдумы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Госдума обратила внимание на неисполнение поручений президента Владимира Путина по вопросам бездомных животных, указано в проекте обращения нижней палаты парламента, документ доступен в думской электронной базе.
"Государственная дума Федерального собрания России отмечает неисполнение правительством России поручений президента России по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев", — говорится в нем.
Первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщал, что этот вопрос рассмотрят на пленарном заседании во вторник.
По словам спикера ГД Вячеслава Володина, депутатам нужно понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также решения, предлагаемые профильными министерствами.
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