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Госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3 процента - РИА Новости, 18.03.2025
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01:01 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/gosdolg-2005611473.html
Госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3 процента
Госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3 процента - РИА Новости, 18.03.2025
Госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3 процента
Общий госдолг субъектов РФ за 2024 год снизился на 72,9 миллиарда рублей, или на 2,3% и составил 3,148 триллиона рублей, говорится в аналитической записке... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:01:00+03:00
2025-03-18T01:01:00+03:00
экономика
россия
борис ковальчук
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Общий госдолг субъектов РФ за 2024 год снизился на 72,9 миллиарда рублей, или на 2,3% и составил 3,148 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2024 год. "По состоянию на 1 января 2025 года государственный долг субъектов Российской Федерации составил 3 147,8 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2024 года (3 220,7 млрд рублей) на 72,9 млрд рублей, или на 2,3%", - говорится в документе. Отмечается, что совокупный госдолг регионов и долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, по состоянию на 1 января 2025 года снизился на 2,5%, составив 3,53 триллиона рублей. Как поясняет ведомство, в течение прошлого года произошло уменьшение государственного долга по ценным госбумагам – с 537,2 миллиарда рублей до 385,1 миллиарда рублей (на 28,3%), по бюджетным кредитам - с 2,498 триллиона рублей до 2,467 триллиона (на 1,2%). Госдолг регионов РФ по иным долговым обязательствам с начала 2024 года уменьшился на 8,5% и составил 4,9 миллиарда рублей. "Совокупная задолженность по бюджетным кредитам снизилась на 1,3% и составила 2 709,7 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре совокупного госдолга регионов составила 76,8%", - добавили в Счетной палате. Ранее глава ведомства Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации на рассмотрении отчета Счетной палаты о работе за прошлый год, назвал ситуацию и исполнением консолидированных бюджетов регионов "абсолютно сбалансированной". По его словам, рост доходов по отношению к 2023 году составил более 10%, рост расходов - порядка 10,3%, а общий дефицит составил чуть менее 300 миллиардов рублей. Кроме того, Ковальчук сообщил, что в начале 2025 года дефицит региональных бюджетов по сравнению с предыдущим годом снизился в 6 раз, составив около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250318/gosdolg-2005607794.html
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экономика, россия, борис ковальчук, совет федерации рф
Экономика, Россия, Борис Ковальчук, Совет Федерации РФ
Госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3 процента

Счетная палата: госдолг регионов за 2024 год составил 3,148 триллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Общий госдолг субъектов РФ за 2024 год снизился на 72,9 миллиарда рублей, или на 2,3% и составил 3,148 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2024 год.
"По состоянию на 1 января 2025 года государственный долг субъектов Российской Федерации составил 3 147,8 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2024 года (3 220,7 млрд рублей) на 72,9 млрд рублей, или на 2,3%", - говорится в документе. Отмечается, что совокупный госдолг регионов и долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, по состоянию на 1 января 2025 года снизился на 2,5%, составив 3,53 триллиона рублей.
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Как поясняет ведомство, в течение прошлого года произошло уменьшение государственного долга по ценным госбумагам – с 537,2 миллиарда рублей до 385,1 миллиарда рублей (на 28,3%), по бюджетным кредитам - с 2,498 триллиона рублей до 2,467 триллиона (на 1,2%). Госдолг регионов РФ по иным долговым обязательствам с начала 2024 года уменьшился на 8,5% и составил 4,9 миллиарда рублей.
"Совокупная задолженность по бюджетным кредитам снизилась на 1,3% и составила 2 709,7 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре совокупного госдолга регионов составила 76,8%", - добавили в Счетной палате.
Ранее глава ведомства Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации на рассмотрении отчета Счетной палаты о работе за прошлый год, назвал ситуацию и исполнением консолидированных бюджетов регионов "абсолютно сбалансированной". По его словам, рост доходов по отношению к 2023 году составил более 10%, рост расходов - порядка 10,3%, а общий дефицит составил чуть менее 300 миллиардов рублей. Кроме того, Ковальчук сообщил, что в начале 2025 года дефицит региональных бюджетов по сравнению с предыдущим годом снизился в 6 раз, составив около 50 миллиардов рублей.
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