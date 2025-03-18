https://ria.ru/20250318/gosdep-2005618741.html

Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд

Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд - РИА Новости, 18.03.2025

Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд

Списка стран, гражданам которых могут ограничить или запретить въезд в США, в Госдепе не существует, заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T04:01:00+03:00

2025-03-18T04:01:00+03:00

2025-03-18T04:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Списка стран, гражданам которых могут ограничить или запретить въезд в США, в Госдепе не существует, заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс на брифинге.СМИ ранее сообщали о некоем перечне государств, гражданам которых планируют ужесточить въезд. В него якобы входила Россия."Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в Госдепе не отражает сущности", — сказала она.Так Брюс ответила на вопрос о том, разрешат ли помогавшим США гражданам Афганистана, чьи визы уже были согласованы, въехать в Штаты, учитывая информацию о намерении запретить въезд гражданам страны. Эта страна попала в число 11 государств, из которых въезд будет запрещен.Согласно публикациям, США рассматривают возможность резкого ограничения на выдачу виз для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. По данным СМИ, в этих случаях въезд может быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам. По другой информации, на Россию распространять ограничения не планируется.

https://ria.ru/20250315/ssha-2005141712.html

https://ria.ru/20250125/ssha-1995432010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, афганистан, государственный департамент сша