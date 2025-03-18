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Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд - РИА Новости, 18.03.2025
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04:01 18.03.2025 (обновлено: 04:19 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gosdep-2005618741.html
Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд
Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд - РИА Новости, 18.03.2025
Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд
Списка стран, гражданам которых могут ограничить или запретить въезд в США, в Госдепе не существует, заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс на... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T04:01:00+03:00
2025-03-18T04:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Списка стран, гражданам которых могут ограничить или запретить въезд в США, в Госдепе не существует, заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс на брифинге.СМИ ранее сообщали о некоем перечне государств, гражданам которых планируют ужесточить въезд. В него якобы входила Россия."Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в Госдепе не отражает сущности", — сказала она.Так Брюс ответила на вопрос о том, разрешат ли помогавшим США гражданам Афганистана, чьи визы уже были согласованы, въехать в Штаты, учитывая информацию о намерении запретить въезд гражданам страны. Эта страна попала в число 11 государств, из которых въезд будет запрещен.Согласно публикациям, США рассматривают возможность резкого ограничения на выдачу виз для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. По данным СМИ, в этих случаях въезд может быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам. По другой информации, на Россию распространять ограничения не планируется.
https://ria.ru/20250315/ssha-2005141712.html
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в мире, россия, сша, афганистан, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Афганистан, Государственный департамент США
Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд

Госдеп: списка стран на запрет въезда в США, куда СМИ включали Россию, нет

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Списка стран, гражданам которых могут ограничить или запретить въезд в США, в Госдепе не существует, заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс на брифинге.
СМИ ранее сообщали о некоем перечне государств, гражданам которых планируют ужесточить въезд. В него якобы входила Россия.
"Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в Госдепе не отражает сущности", — сказала она.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
СМИ: США могут резко ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию
15 марта, 04:04
Так Брюс ответила на вопрос о том, разрешат ли помогавшим США гражданам Афганистана, чьи визы уже были согласованы, въехать в Штаты, учитывая информацию о намерении запретить въезд гражданам страны. Эта страна попала в число 11 государств, из которых въезд будет запрещен.
Согласно публикациям, США рассматривают возможность резкого ограничения на выдачу виз для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. По данным СМИ, в этих случаях въезд может быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам. По другой информации, на Россию распространять ограничения не планируется.
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