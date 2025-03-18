https://ria.ru/20250318/gelendzhik-1740927169.html

Почти Рио-де-Жанейро. Путеводитель для всей семьи по Геленджику

Достопримечательности Геленджика 2025: что посмотреть и куда сходить

Почти Рио-де-Жанейро. Путеводитель для всей семьи по Геленджику

Высокий сезон в Геленджике, расположенном между одноименной бухтой и западным подножием Маркотхского хребта, длится с мая по конец октября, но и зимой там есть... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:51:00+03:00

2025-03-18T19:51:00+03:00

2025-03-18T19:51:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Высокий сезон в Геленджике, расположенном между одноименной бухтой и западным подножием Маркотхского хребта, длится с мая по конец октября, но и зимой там есть что посмотреть. Четыре миллиона туристов ежегодно выбирают это место для отдыха не только за теплое море, чистые песчаные и галечные пляжи в черте города и природные памятники, но и за возможность весело провести время. Летом тут есть куда сходить и что посмотреть — найти развлечения на любой вкус и бюджет. Природные достопримечательности тоже недалеко — можно съездить к водопадам, забраться в ущелье или погулять по развалинам крепости. Какие места нельзя пропустить на популярном курорте — в материале РИА Новости.Достопримечательности ГеленджикаНабережнаяНабережная — одна из самых больших в мире (протяженность — 14 километров, а пешеходная зона — более восьми). Говоря о ней, часто добавляют слово "белоснежная", поскольку построена она из светло-серого камня, фонари и ограждения — того же цвета. Это место — центр жизни города, сюда выходят главные улицы, отсюда начинается большинство пешеходных маршрутов. На набережной более 200 кафе и ресторанов, в вечернее время — живая музыка, рассказывает гид Вадим Шетов.Тут раздолье и для катающихся на самокатах и велосипедах: есть специальные дорожки и пункты проката. Вокруг — красота: клумбы, скульптуры, скверы, фонтаны, детские площадки и развлекательные центры.Геленджикская бухтаЕе берега уже более века являются курортной зоной. Вода здесь теплее, чем в море, пляжи — галечные."Геленджикская бухта — одна из девяти на планете почти правильной овальной формы, — говорит гид Светлана Гонцова. — Причем расстояние от Толстого до Тонкого мыса равно одной морской миле (1852 метра). Поэтому уже много лет в августе туристы специально приезжают на "Морскую милю" — массовый заплыв между мысами"."Сафари-парк""Это уникальное место, аналогов которому мало в России. Там обитают дикие животные, но это не зоопарк, а единственный на черноморском побережье центр реабилитации, — рассказывает гид Руслан Березовский. — Сюда поступают звери, которые могли погибнуть от болезни, голода или браконьеров. Львов, тигров, медведей, обезьян, волков, пум, лис и других млекопитающих и птиц выхаживают, лечат и содержат в условиях, приближенных к естественным".Парк состоит из двух частей. В нижней можно наблюдать за многочисленными животными, а в верхней, например, посетить дендрарий или отправиться в террариум, чтобы увидеть змей, пауков, ящериц, крокодилов.Там же, в "Парке юрского периода", — огромные фигуры динозавров, а на Аллее сказок — персонажи известных книг. На территории есть детские городки и смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на бухту.Канатная дорога в "Сафари-парке""Сафари-парк" расположен на склоне Маркотхского хребта. Подняться на вершину можно на кресельной канатной дороге. Во время поездки открывается потрясающий вид: с одной стороны — на территорию от Новороссийска до села Дивноморское, с другой — на горную цепь Большого Кавказского хребта, поросшего лесом.Это самая длинная (1,6 тысячи метров) и высокая (640 метров над уровнем моря) "канатка" на черноморском побережье.Морской музей Особого внимания заслуживает Морской музей, расположенный в отдельном комплексе "Сафари-парка". Там хранятся пять тысяч экспонатов, можно узнать о мореплавателях и их открытиях, морских битвах, стратегиях капитанов и подвигах матросов. Есть уменьшенные копии средневековых галер, эсминцев, фрегатов, современных ледоколов и авианосцев. В отдельном зале демонстрируется старинное корабельное вооружение, карты и приборы навигации, макеты пиратских кораблей, флаги. Есть каюта капитана Немо и его корабль "Наутилус", через иллюминаторы которого можно увидеть обитателей морских глубин.В подводной части галереи — макеты затонувших кораблей, сокровища и амфоры. На крыше — скульптуры мореплавателей, тяжелые якоря и настоящие пушки с фрегатов Российского императорского флота.Историко-краеведческий музейЭто одна из главных достопримечательностей Геленджика. Основан был в 1909 году, когда город был еще дачным поселком, где отдыхала интеллигенция. На одной из дач действительный статский советник Михаил Рейнике и открыл музей, называвшийся тогда естественно-историческим. Его первыми экспонатами стали археологические находки — оружие, старинные монеты и украшения. Почти вся коллекция была утрачена во время Великой Отечественной войны — в дом попала бомба.Сейчас основная экспозиция музея находится в здании на набережной. Там хранятся артефакты времен Первой и Второй мировой войны, форма, оружие и личные вещи солдат и офицеров. А также античные и средневековые предметы, найденные во время археологических раскопок, чучела животных и птиц, обитающих в здешних местах, коллекции жуков, бабочек, образцы почти 300 видов водорослей.До середины сентября посетители смогут попасть на выставку "Царские куклы" и рассмотреть игрушки времен Николая II. Также в музее сейчас демонстрируются картины путешественника Федора Конюхова.В комплекс входят еще дом-музей писателя Короленко, расположенный в хуторе Джанхот, батарея № 394 капитана Зубкова, природно-археологический отдел "Долина реки Жане".Аквапарк "Золотая бухта"Сейчас для туристов в Геленджике открыты два аквапарка. Один из них — "Золотая бухта". Он считается самым большим комплексом водных развлечений под открытым небом в России, его площадь — 15 гектаров. На территории работают восемь бассейнов, десять аттракционов, 49 горок (их высота достигает 25 метров — это как восьмиэтажный дом) и 69 спусков. Есть бассейны с волнами до полутора метров, а также спортивный, где можно поиграть в водное поло, дискотека под открытым небом, площадка для пляжного волейбола, дендрарий, установлено более двух тысяч лежаков.Здесь открыты зоны отдыха для разных посетителей, в том числе малышей: батуты, качели. Допуск на горки, как и в других аквапарках, зависит от возраста и роста отдыхающих: маленьких детей к экстремальным развлечениям не допустят.Аквапарк "Бегемот""Бегемот" — второй аквапарк, принимающий туристов в Геленджике. Он в десять раз меньше "Золотой бухты". Там 15 водных горок и три бассейна. Есть площадка для игр, место для отдыха с лежаками и зонтиками.В аквапарке две зоны: в нижнем комплексе аттракционы для детей до десяти лет, в верхнем — экстремальные развлечения.Парк "Олимп"Территория парка "Олимп" разделена на нижнюю и верхнюю части. Внизу, у подножия Маркхотского хребта, — боулинг-клуб, бильярд, планетарий, музей для любителей палеонтологии, крокодиловая ферма, концертный зал и контактный сафари-парк "Зов джунглей".В верхней части — аттракционы, в том числе колесо обозрения. А еще — бассейн с лодочками-лебедями, зиплайн, детский городок.На территории комплекса есть площадки для пикников. Там можно арендовать мангал и приготовить шашлыки.Канатная дорога "Олимп"Пассажирская подвесная канатная дорога открытого типа с двухместными креслами — главная достопримечательность парка "Олимп". Она соединяет верхнюю и нижнюю площадки — ведет от подножия Маркхотского хребта к его вершине. Протяженность пути — 1150 метров. Это расстояние туристы преодолевают за 15 минут.Они парят над землей на высоте 420 метров, любуясь панорамой Кавказских гор и Геленджикской бухтой.Поклонный крест "Рио-де-Геленджик"Похожим на Рио-де-Жанейро с его знаменитой статуей Иисуса Искупителя Геленджик делает часовня в виде креста на вершине Маркотхского хребта, рядом с развлекательным парком "Олимп". Вечером зажигается подсветка — и достопримечательность, высота которой 43 метра, как будто парит над курортом.Территория вокруг креста — идеальная смотровая площадка, откуда можно сделать панорамные фотографии города и бухты.Инициативу по строительству достопримечательности одобрил патриарх Московский и всея Руси. У основания композиции захоронены мощи святого Серафима Саровского, в часовне есть икона с его изображением.Центральный пляж ГеленджикаОн самый большой и посещаемый на курорте. Его длина — около 1,5 километра, ширина — от трех до 80 метров. Территорию на две части разделяет морской вокзал, и это самая удобная зона отдыха для тех, кто планирует отправиться на водную прогулку. Вход на пляж бесплатный, поскольку он общественный. Там всегда многолюдно.Главное преимущество этого места — песок, который был насыпан на гальку, традиционную для здешнего побережья. Вход в воду пологий, глубина увеличивается постепенно, что важно для отдыхающих с детьми.На пляже можно поиграть в волейбол, покататься на "банане", "таблетке" и перекусить в многочисленных кафе.Скала ПарусЭта 25-метровая каменная глыба с пробоиной посередине находится на берегу и выступает в море. От Геленджика до природной достопримечательности — 17 километров. От хутора Джанхот — четыре километра, а от села Прасковеевка — всего 500 метров. По инфраструктуре эти населенные пункты проигрывают Геленджику и подойдут скорее тем, кто ищет не комфорт, а уединение.Гид Вадим Шетов рекомендует отправиться из города к скале Парус на теплоходе. "Во время прогулки туристы смогут любоваться живописными видами села Дивноморское, хутора Джанхот, урочища Голубая бездна, а потом два часа провести на пляже в селе Прасковеевка, купаясь у знаменитой скалы", — говорит он.На торце утеса со стороны берега пробит скалолазный маршрут, но пользоваться им рискованно: порода местами осыпается.Если ехать к достопримечательности самостоятельно, лучше обратное такси заказать заранее к определенному месту и времени, так как мобильная связь в этом районе работает не всегда хорошо.Створный маякВ Геленджике есть маяк, установленный в 1897 году, и он до сих пор действующий. Красный свет его прожекторов виден на расстоянии девяти миль. Он обеспечивает безопасный проход судов в Геленджикскую бухту.Высота четырехгранной башни, примыкающей к жилому дому, — 13 метров. Здание построено в стиле модерн и внешне мало похоже на традиционный маяк — скорее на один из корпусов санатория. Его украшает изящный балкон, на крыше башни — флюгер. На предназначение постройки указывает только красно-белый цвет стен.Скульптура "Белая невеста"Есть две версии происхождения названия Геленджика. Одни считают, что имя городу дали адыги — коренное население края, и в переводе оно означает "маленькое пастбище". Другие полагают, что название курорт получил от тюркского словосочетания "белая невеста". Ее скульптуру установили на набережной.Джанхотский бор пицундской сосныВ окрестностях Геленджика, в районе села Дивноморское, находится реликтовый лес — памятник природы Краснодарского края. Это один из крупнейших в России массивов пицундской сосны, занесенной в Красную книгу. На побережье эти растения приживаются на крутых обрывах. Их хвоя длиннее, чем у обычной сосны. За счет этого они выделяют больше фитонцидов — эфирных масел и летучих веществ, способных подавлять развитие болезнетворных бактерий."Вечнозеленые пицундские сосны делают воздух в Геленджике полезным, как говорят, врачующим", — рассказывает гид Светлана Гонцова. "Воздух — хоть ложкой ешь!" — так характеризуют его туристы. В нем содержатся не только фитонциды пицундской сосны, но и ароматы можжевельника, ливанского кедра и морского бриза.Памятник туристуВ Геленджике у каждого отдыхающего есть возможность сделать селфи со своим бронзовым собратом-туристом. Двухметровая скульптура расположена на набережной, рядом с историко-краеведческим музеем. Герой изображен в пляжной одежде с сумкой через плечо. На груди у него фотоаппарат — отличительный знак путешественника. Старый парк в КабардинкеВ 13 километрах от Геленджика, в поселке Кабардинка, на одном гектаре земли, утопающем в зелени, расположен необычный парк. Все постройки в нем — образцы архитектуры разных стран, стилей и эпох. Там собраны копии зданий со всего мира — античные храмы, готические соборы, миниатюрная пирамида Хеопса, сфинксы, древнеримский акведук. В японском уголке — пруд с лилиями и синтоистская часовня, есть также мечеть, православная часовня и традиционные кавказские дома.На территории парка в галерее современного искусства проводятся выставки картин российских художников.Гуамское ущельеЭто одно из самых живописных мест Кубани, расположенное в верховье реки Курджипс. Длина ущелья — около пяти километров, глубина — 400 метров. Местами оно сужается до двух метров.Там проложена узкоколейная железная дорога, построенная еще в 1930-е годы. По ее отремонтированному участку протяженностью 1,7 километра круглый год ходит туристический поезд. Вокруг — красивая природа, чистейший горный воздух, реликтовые леса — самшит, пихта, бук, а еще — водопады и горная речка.Смотровая площадка расположена в 300 метрах над ущельем — на скальном ложе.Помимо пешеходных троп, там есть трассы для скалолазов, трекинговые маршруты для подготовленных путешественников, а в нескольких километрах от ущелья находятся термальные источники.Центральный парк аттракционовВ недавно реконструированном Центральном парке, расположенном на набережной, сосредоточено больше всего аттракционов — около 40. Это место привлекает не только детей, но и взрослых — для них открыты экстремальные развлечения. С самого большого колеса обозрения можно увидеть окрестности с высоты 36 метров над уровнем моря.Публику развлекают аниматоры, актеры в костюмах сказочных персонажей, проводятся мастер-классы. Можно посетить зал игровых автоматов, "Комнату страха" и батутный комплекс. Летом работают водные аттракционы.Плесецкие водопадыВ долине горной реки Тхаб, к востоку от Геленджика, расположен природный памятник Плесецкие водопады. Их точное число неизвестно, потому эту зону иногда называют Долиной ста водопадов. Чаще всего это небольшие каскады высотой от четырех до шести метров. Наиболее высокие и красивые получили собственные названия: Фата невесты, Два брата, Галстук, Три сестры, Купальня. Вокруг них — густой лес. Это развлечение не для слабых: по пути придется и в гору карабкаться, и реку вброд переходить.ДольменыБольшие древние рукотворные сооружения, похожие на пчелиные улья, — одни из самых необычных памятников. Рядом с Геленджиком их сохранилось около 120, большинство — возле села Возрождение.Ученые относят время появления дольменов к бронзовому веку и оценивают их возраст примерно в пять тысяч лет. Точное назначение этих конструкций, сложенных из каменных глыб, неизвестно: некоторые считают, что их использовали для обрядов, медитаций, погребений и даже для связи с другими цивилизациями.А еще такие памятники многие искатели приключений, туристы и эзотерики считают местом силы. "К ним приезжают, чтобы получить ответ на сложный вопрос, загадать желание, зарядиться положительной энергией", — говорит гид Руслан Березовский.Водопады на реке ЖанеВ 16 километрах от Геленджика река Жане и притоки сформировали живописную долину с водопадами. Они невысоки, но многочисленны — их около 400. Некоторые, как водопад Изумрудный, образуют внизу небольшой бассейн — Чашу любви, в ней можно искупаться. Считается, что молодоженам это приносит счастье и долголетие. Еще говорят, что если зайти под струи в крещенскую ночь, то целый год ни одна болезнь не пристанет.Крепость "Грозовые ворота"Эта постройка, которая выглядит как руины старинной башни на вершине холма, на самом деле появилась недалеко от поселка Возрождение в 2006 году. Тогда здесь снимали одноименный фильм. Картина рассказывает о столкновении Вооруженных сил России с боевиками в период второй чеченской войны (бой у высоты 776).После окончания съемок декорации разбирать не стали, и они превратились в достопримечательность. С этого места открывается панорамный вид на Большой Кавказский хребет. А еще местные жители предлагают туристам сфотографироваться у крепости в военной форме.Надпись "Геленджик"В это трудно поверить, но у Геленджика есть кое-что общее и с американским Лос-Анджелесом. Визитка города в Калифорнии — надпись Hollywood на скале в парке "Гриффит".Название российского курорта выложено из валунов на склоне Маркотхского хребта. Говорят, что буквы величиной 22 метра можно увидеть даже из космоса.Правда, до 2009 года надпись была иной: "Ленин с нами". Группа энтузиастов решила ее поменять и выложила название города. Не тронули только три буквы — "лен", которые подходили и к новому слову.Куда сходить в Геленджике с детьмиГеленджикский дельфинарийУвидеть не только дельфинов, но и моржей, морских львов, белух можно в дельфинарии. Во время шоу животные играют с мячом, выпрыгивают из воды, выполняют команды (переворачиваются, поднимают ласты), показывают акробатические номера и даже рисуют картины. С млекопитающими можно сфотографироваться, а с дельфинами — даже поплавать.Рядом расположен "Зеркальный лабиринт" и Сад бабочек, их тоже стоит посетить.Парк динозавров "Затерянный мир"На территории парка в тени деревьев размещены копии рептилий, живших 200 миллионов лет назад. Они гигантские — в натуральную величину, достигают восьми метров в высоту и 17 метров в длину. На некоторых даже можно покататься верхом. Парк — не только развлечение. Он поможет заинтересовать юных посетителей палеонтологией: здесь они могут увидеть, какие необычные существа жили на планете, и попасть в игровую зону археологических раскопок. Самые удачливые в песке найдут кости или зубы гиганта (конечно, пластиковые).Шоу-парк "Римская империя"Парк "Римская империя" появился на курорте сравнительно недавно и пока — единственный в стране интерактивный. В 2020 году тематический комплекс получил престижную премию Tripadvisor Travellers Choice.На десяти тысячах квадратных метров территории разместилась крепость для юных легионеров — с переходами, мостиками, сторожевой башней, горками, а также школа гладиаторов с разнообразными тренажерами, игровыми зонами, где можно проверить свою выносливость, силу и реакцию. Еще в парке работает римский военный лагерь, который знакомит посетителей с бытом той эпохи. После краткого инструктажа там можно пострелять из лука или арбалета. В деревне варваров живет шаман. Его внучка покажет, как изготавливали посуду на гончарном круге, поможет сделать свой сосуд и амулет. Есть и фототочка, где туристы, переодевшись в древнеримские одежды, делают снимки на память."Многие посетители приезжают сюда ради гладиаторских боев, которые проходят на арене, — рассказывает гид Руслан Березовский. — Во время схватки, как в Древнем Риме, зрители решают, "пощадить" или "казнить" проигравшего".Куда сходить в Геленджике в дождьТоннельный океанариумТоннельный океанариум находится в центре города. Это стеклянный коридор, который со всех сторон окружает вода. Сквозь него посетители могут наблюдать за жизнью обитателей морских глубин. Возле каждого аквариума — экраны с информацией.Экспозиция разделена на три климатические зоны.В первой, посвященной юго-востоку Азии и югу Америки, обитают хищники и пираньи, а также лобстеры и морские звезды. Во второй — жители коралловых рифов: рыба-еж, рыба-камень, ядовитые крылатки-зебры и хищные мурены. В третьей посетители могут рассмотреть акул.Также на территории есть фонтан, бассейн с декоративными японскими карпами и мини-зоопарк. Там туристы могут погладить кролика, морскую свинку и рассмотреть вблизи жаб, ящериц и насекомых.Галерея "Белая лошадь"Галерея современного искусства "Белая лошадь" — музей с постоянной экспозицией картин из отходов и мусора: бумаги, дерева, пластиковой тары, проволоки, веревок. Из материалов, которые обычно выбрасывают, тут создают шедевры. Их приобретают в подарок, показывают на международных выставках. Часть экспозиции выставлена под открытым небом, в окружении сосен, часть — в зале. Уникален даже забор галереи — он создан из 50 тысяч пластиковых бутылок.Тут же расположена мастерская Нины Никифоровой — основательницы галереи и автора многих работ. Можно увидеть, как создаются экспонаты, сделать поделку из ненужных материалов своими руками или поучаствовать в квесте."Марьина усадьба"В дождливую погоду можно посетить "Марьину усадьбу" — культурно-гастрономический центр, который предлагает гостям познакомиться с историей вина. Там есть музей, посвященный производству этого напитка на территории Боспорского царства, дегустационный зал, арт-галерея, ресторан авторской кухни, магазин и эколавка, где можно купить фермерские продукты, перечисляет Руслан Березовский. Музей виноделия в усадьбе — один из самых интересных, подтверждает гид Светлана Гонцова. "Уникальность этого места еще и в том, что здесь можно попробовать напитки частных виноделен, о которых знают в основном только специалисты и коллекционеры", — поясняет она.Кафе и рестораныВ Геленджике множество ресторанов и кафе. Гости курорта могут легко подобрать заведение с подходящей кухней и ценником, переждать там ненастье. Любителям тихих и игристых вин стоит побывать в ресторане "Мильстрим", "Абрау-Дюрсо Баре", кафе "Долина Левкадия", советует Руслан Березовский. Также пользуются популярностью рестораны Аркадия Новикова, "Сыроварня", "Рыбинск". "В них вкусная еда и солидная винная карта", — говорит экскурсовод. За городом стоит посетить кафе "Сказка", "Ягода-малина", "Лесное" или "Лесная заимка", отмечает эксперт. "Они расположены на берегу реки. Здесь подают лучший шашлык и блюда гриль", — добавляет он. Устрицы, запеченные с сыром или беконом, и мидии в винном соусе попробуйте в "Дивноморской ракушке", предлагает Светлана Гонцова. Продукция выращена в хозяйствах на побережье и доставляется к столу свежей.Желающим продегустировать вина Абрау-Дюрсо, но не планирующим поездку туда, можно заглянуть в 1870 Wine & Food Bar. "Там попробуйте тихие и шампанские вина, к ним подают гастрономические сеты", — рассказывает Гонцова.

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