https://ria.ru/20250318/gaza-2005757217.html

Израильская армия призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться

Израильская армия призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 18.03.2025

Израильская армия призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться

Израильская армия призвала к немедленной эвакуации из нескольких районов после ударов по Газе, заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:37:00+03:00

2025-03-18T16:37:00+03:00

2025-03-18T16:37:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Израильская армия призвала к немедленной эвакуации из нескольких районов после ударов по Газе, заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. "Предупреждение всем жителям сектора Газа, проживающим в районах… Бейт-Ханун, Хирбет-Хузаа, Абасан Аль-Кабира и Аль-Джадида. Армия обороны Израиля начала мощное наступление на террористические организации. Эти конкретные районы считаются опасными зонами боевых действий! В целях вашей безопасности вам необходимо немедленно эвакуироваться в известные убежища в западной части города Газа и в Хан-Юнисе", - написал Эдри в соцсети Х. В своём заявлении представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что пребывание в указанных местах подвергает риску жизнь жителей анклава. Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005719777.html

https://ria.ru/20250318/khamas-2005688128.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году