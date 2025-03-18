https://ria.ru/20250318/gaza-2005757217.html
Израильская армия призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться
Израильская армия призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 18.03.2025
Израильская армия призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться
Израильская армия призвала к немедленной эвакуации из нескольких районов после ударов по Газе, заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:37:00+03:00
2025-03-18T16:37:00+03:00
2025-03-18T16:37:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Израильская армия призвала к немедленной эвакуации из нескольких районов после ударов по Газе, заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. "Предупреждение всем жителям сектора Газа, проживающим в районах… Бейт-Ханун, Хирбет-Хузаа, Абасан Аль-Кабира и Аль-Джадида. Армия обороны Израиля начала мощное наступление на террористические организации. Эти конкретные районы считаются опасными зонами боевых действий! В целях вашей безопасности вам необходимо немедленно эвакуироваться в известные убежища в западной части города Газа и в Хан-Юнисе", - написал Эдри в соцсети Х. В своём заявлении представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что пребывание в указанных местах подвергает риску жизнь жителей анклава. Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005719777.html
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РИА Новости
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израильская армия призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться
Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри призвал жителей Газы немедленно эвакуироваться
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Израильская армия призвала к немедленной эвакуации из нескольких районов после ударов по Газе, заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля
возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС
принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
"Предупреждение всем жителям сектора Газа, проживающим в районах… Бейт-Ханун, Хирбет-Хузаа, Абасан Аль-Кабира и Аль-Джадида. Армия обороны Израиля начала мощное наступление на террористические организации. Эти конкретные районы считаются опасными зонами боевых действий! В целях вашей безопасности вам необходимо немедленно эвакуироваться в известные убежища в западной части города Газа и в Хан-Юнисе", - написал Эдри в соцсети Х.
В своём заявлении представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что пребывание в указанных местах подвергает риску жизнь жителей анклава.
Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.