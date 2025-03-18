Минздрав Газы заявил о 326 погибших при израильских бомбардировках
Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля во вторник увеличилось до 326
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
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КАИР, 18 мар — РИА Новости. В секторе Газа погибли 326 человек из-за бомбардировок со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.
"На данный момент в больницы сектора Газа поступили 326 погибших в результате многочисленных атак, совершенных оккупацией (Израиля. — Прим. ред.) с раннего утра сегодняшнего дня", — заявили в ведомстве.
В ночь на вторник в ЦАХАЛ сообщили о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС. Там этот шаг мотивировали планами палестинского движения нарушить перемирие.
В ХАМАС, в свою очередь, подчеркнули, что именно Нетаньяху прекратил перемирие и подписал смертный приговор израильским заложникам.
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Попытка перемирия
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.
Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.
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В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня Израиль объявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху утверждали, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха — то есть еще на полтора месяца. Он подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня будут освобождены все оставшиеся похищенные — как живые, так и погибшие.
При этом Тель-Авив запретил ввоз гуманитарных грузов в анклав и прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе. ХАМАС настаивал на переговорах по переходу ко второму этапу соглашения, которое подразумевало прекращение войны и полный вывод израильских войск из сектора.