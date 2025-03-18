Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Газы заявил о 326 погибших при израильских бомбардировках - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 18.03.2025 (обновлено: 11:55 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gaza-2005654444.html
Минздрав Газы заявил о 326 погибших при израильских бомбардировках
Минздрав Газы заявил о 326 погибших при израильских бомбардировках - РИА Новости, 18.03.2025
Минздрав Газы заявил о 326 погибших при израильских бомбардировках
В секторе Газа погибли 326 человек из-за бомбардировок со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:51:00+03:00
2025-03-18T11:55:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
хамас
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005637572_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_1b7d98e8b34030eba9b6a62d2512aee2.jpg
КАИР, 18 мар — РИА Новости. В секторе Газа погибли 326 человек из-за бомбардировок со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава."На данный момент в больницы сектора Газа поступили 326 погибших в результате многочисленных атак, совершенных оккупацией (Израиля. — Прим. ред.) с раннего утра сегодняшнего дня", — заявили в ведомстве.В ночь на вторник в ЦАХАЛ сообщили о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС. Там этот шаг мотивировали планами палестинского движения нарушить перемирие.В ХАМАС, в свою очередь, подчеркнули, что именно Нетаньяху прекратил перемирие и подписал смертный приговор израильским заложникам.Попытка перемирияС 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня Израиль объявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху утверждали, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.При этом Тель-Авив запретил ввоз гуманитарных грузов в анклав и прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе. ХАМАС настаивал на переговорах по переходу ко второму этапу соглашения, которое подразумевало прекращение войны и полный вывод израильских войск из сектора.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005619860.html
https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
тель-авив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005637572_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c011e0882e88a65bf02b3d8210d71bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, тель-авив, сша
В мире, Израиль, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС, Тель-Авив, США
Минздрав Газы заявил о 326 погибших при израильских бомбардировках

Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля во вторник увеличилось до 326

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 18 мар — РИА Новости. В секторе Газа погибли 326 человек из-за бомбардировок со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.
"На данный момент в больницы сектора Газа поступили 326 погибших в результате многочисленных атак, совершенных оккупацией (Израиля. — Прим. ред.) с раннего утра сегодняшнего дня", — заявили в ведомстве.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Израиль заранее предупредил США об ударах по сектору Газа, пишут СМИ
Вчера, 04:27
В ночь на вторник в ЦАХАЛ сообщили о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС. Там этот шаг мотивировали планами палестинского движения нарушить перемирие.
В ХАМАС, в свою очередь, подчеркнули, что именно Нетаньяху прекратил перемирие и подписал смертный приговор израильским заложникам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
После геноцида — депортация: выход для Газы найден
28 января, 08:00

Попытка перемирия

С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.
Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
23 января, 08:00
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня Израиль объявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху утверждали, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.

Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха — то есть еще на полтора месяца. Он подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня будут освобождены все оставшиеся похищенные — как живые, так и погибшие.

При этом Тель-Авив запретил ввоз гуманитарных грузов в анклав и прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе. ХАМАС настаивал на переговорах по переходу ко второму этапу соглашения, которое подразумевало прекращение войны и полный вывод израильских войск из сектора.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСектор ГазаБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАСТель-АвивСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала