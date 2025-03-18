https://ria.ru/20250318/gaza-2005621226.html

Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 80

Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 80 - РИА Новости, 18.03.2025

Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 80

Число погибших при израильском ударе по Газе возросло по меньшей мере до 80 человек, среди погибших много детей, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:02:00+03:00

2025-03-18T05:02:00+03:00

2025-03-18T05:31:00+03:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

стив уиткофф

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по Газе возросло по меньшей мере до 80 человек, среди погибших много детей, передает агентство Рейтер со ссылкой на медицинские службы.Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль нанес массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. По первоначальным сообщениям СМИ, количество жертв исчисляется десятками, число пострадавших превышало сотню."По меньшей мере 80 палестинцев, включая множество детей, были убиты в результате израильских авиаударов по сектору Газа", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на медиков.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005621057.html

https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, сша