Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 80
Число погибших при израильских ударах по Газе достигло 80, среди них много детей
© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника израильской армии в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника израильской армии в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по Газе возросло по меньшей мере до 80 человек, среди погибших много детей, передает агентство Рейтер со ссылкой на медицинские службы.
"По меньшей мере 80 палестинцев, включая множество детей, были убиты в результате израильских авиаударов по сектору Газа", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на медиков.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.