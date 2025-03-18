https://ria.ru/20250318/gaza-2005619199.html

Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 30

Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 30 - РИА Новости, 18.03.2025

Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 30

Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа возросло по меньшей мере до 30, передает агентство Reuters со ссылкой на медицинские службы. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T04:16:00+03:00

2025-03-18T04:16:00+03:00

2025-03-18T04:40:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа возросло по меньшей мере до 30, передает агентство Reuters со ссылкой на медицинские службы.Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по палестинскому анклаву."По меньшей мере 30 палестинцев были убиты, десятки ранены при израильских авиаударах по сектору Газа", — говорится в публикации.По информации иранского телеканала Press TV, число пострадавших превышает сотню.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005617408.html

https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году