https://ria.ru/20250318/gaza-2005619199.html
Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 30
Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 30 - РИА Новости, 18.03.2025
Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 30
Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа возросло по меньшей мере до 30, передает агентство Reuters со ссылкой на медицинские службы. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T04:16:00+03:00
2025-03-18T04:16:00+03:00
2025-03-18T04:40:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261378_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_f7a7c1fbabc182e7b019ae2e545c85d0.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа возросло по меньшей мере до 30, передает агентство Reuters со ссылкой на медицинские службы.Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по палестинскому анклаву."По меньшей мере 30 палестинцев были убиты, десятки ранены при израильских авиаударах по сектору Газа", — говорится в публикации.По информации иранского телеканала Press TV, число пострадавших превышает сотню.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005617408.html
https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b74995ca49cded8c455be2fdd5b9422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 30
Число погибших при израильских ударах по Газе выросло до 30 человек
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа возросло по меньшей мере до 30, передает агентство Reuters
со ссылкой на медицинские службы.
Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по палестинскому анклаву.
"По меньшей мере 30 палестинцев были убиты, десятки ранены при израильских авиаударах по сектору Газа", — говорится в публикации.
По информации иранского телеканала Press TV, число пострадавших превышает сотню.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.