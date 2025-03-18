https://ria.ru/20250318/gavana-2005629975.html

Жители Гаваны из-за блэкаута столкнулись с порчей продуктов

Жители Гаваны из-за блэкаута столкнулись с порчей продуктов - РИА Новости, 18.03.2025

Жители Гаваны из-за блэкаута столкнулись с порчей продуктов

Спустя двое суток без электроэнергии после нового коллапса в энергетической сети Кубы жители Гаваны рассказали РИА Новости, что сталкиваются с порчей... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:43:00+03:00

2025-03-18T07:43:00+03:00

2025-03-18T07:43:00+03:00

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ГАВАНА, 18 мар - РИА Новости. Спустя двое суток без электроэнергии после нового коллапса в энергетической сети Кубы жители Гаваны рассказали РИА Новости, что сталкиваются с порчей охлажденных продуктов и сложностями с приобретением хлеба. "После долгой очереди в частном магазине рядом с домом мне сегодня удалось купить последний пакет хлеба. Еще до отключения из-за нехватки муки его продавали по 350 песо (минимальная зарплата на Кубе около 2 100 песо), и в нем было всего восемь булочек", — рассказала Марисела Перейра. По словам Перейра, психолога с 95-летней матерью на попечении, воды в их доме не было три дня, но "сегодня удалось наполнить баки". Проблемы с водоснабжением после блэкаута продолжают испытывают сейчас несколько муниципалитетов столицы, включая Арройо Наранхо, Серро и Дьес-де-Октубре, которые не смогли запустить насосные станции. Домохозяйка Барбара Диас рассказала, что помимо отсутствия воды ей пришлось перенести в дом своего сына в соседнем районе продукты из холодильника, которые начинали размораживаться. Справляются с ситуацией, по ее словам, те, кто владеет собственным генератором. Кроме того, некоторые магазины и офисы со своими источниками питания позволили соседям заряжать мобильные устройства и лампы. Новый энергетический кризис на острове вызвал вопросы в социальных сетях и на общественных площадках к тому, как реагирует государство на эту ситуацию, и многие считают этот ответ по меньшей мере недостаточным. "Сколько еще отключений нам предстоит пережить? Сколько месяцев — лет — придется жить с ежедневными отключениями? ...Где заканчивается влияние блокады в текущей ситуации и где начинаются ошибки планирования?" - написал в социальных сетях профессор Гаванского университета Фабио Фернандес. Согласно последним отчетам Национального электрического союза, генерация на Кубе перед аварией едва превышала 1 300 из 3 000 МВт, которые требуются стране на пике потребления. Кубинское правительство объясняет энергетический кризис финансовым преследованием со стороны США и препятствиями для приобретения топлива и модернизации сети тепловых электростанций, эксплуатируемых уже несколько десятилетий.

https://ria.ru/20250308/belorussija-2003787331.html

https://ria.ru/20250121/kuba-1994884435.html

https://ria.ru/20241022/rossija-1979293247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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