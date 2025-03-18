https://ria.ru/20250318/fotovystavki-2005716181.html

Фотовыставки к годовщине воссоединения Крыма с Россией открыли в Москве

Фотовыставки к годовщине воссоединения Крыма с Россией открыли в Москве - РИА Новости, 18.03.2025

Фотовыставки к годовщине воссоединения Крыма с Россией открыли в Москве

Две фотовыставки, посвященные 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, открыли на Арбате в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:00:00+03:00

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2025-03-18T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Две фотовыставки, посвященные 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, открыли на Арбате в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Выставки подготовлены правительством Москвы совместно с правительством Севастополя и Советом министров Крыма. Фотографии рассказывают о событиях весны 2014 года, когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией, а также о достопримечательностях этих регионов. Особое внимание на выставках уделили поддержке бойцов СВО. Адреса экспозиций: ул. Арбат, 23 и Арбат, 28. "Правительство Москвы всегда помогало на протяжении многих лет и до возвращения Республики Крым и города Севастополь в состав России, помогало тому, чтобы сохранить русский дух в Крыму, тому, чтобы Крым развивался хотя бы с помощью Российской Федерации, поскольку украинское государство уделяло ему крайне мало внимания," - сказал журналистам заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Восемнадцатого марта в республике Крым празднуется День воссоединения с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.

https://ria.ru/20250314/simferopol-2004984047.html

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общество, справки, россия, севастополь, москва, георгий мурадов, республика крым