https://ria.ru/20250318/finlyandiya-2005681877.html
В Финляндии снова пытаются продать обанкротившуюся аутлет-деревню
В Финляндии снова пытаются продать обанкротившуюся аутлет-деревню - РИА Новости, 18.03.2025
В Финляндии снова пытаются продать обанкротившуюся аутлет-деревню
Финскую обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar, расположенную примерно в километре от крупнейшего по пассажиропотоку и ближайшего к Санкт-Петербургу КПП... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:29:00+03:00
2025-03-18T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Финскую обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar, расположенную примерно в километре от крупнейшего по пассажиропотоку и ближайшего к Санкт-Петербургу КПП "Ваалимаа", снова пытаются продать, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Поступили новые предложения о покупке обанкротившейся аутлет-деревни Zsar, расположенной в Виролахти", - говорится в материале. Адвокат Матти Маннер, занимающийся банкротством объекта, слова которого приводит Yle, заявил, что суммы предложений о покупке пока не разглашаются, а переговоры ведутся "с несколькими покупателями". Разорившуюся аутлет-деревню вблизи российской границы не могут продать уже более двух лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тысяч евро, но сделка о продаже так и не состоялась. Владельцы Zsar Outlet Village подали заявление о банкротстве в конце 2022 года. Торговое предприятие было открыто в конце 2018 года и было рассчитано на туристов, пересекающих российско-финскую границу, однако примерно спустя полгода из-за пандемии коронавируса и в связи с ограничениями на границе предприятие было вынуждено закрыться. После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. В ноябре 2023 года финские СМИ сообщали, что центр семейного отдыха с аквапарком и СПА Паяринхови, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, обанкротился из-за отсутствия россиян. Об экономических трудностях, возникших из-за закрытия границы с Россией, сообщали и другие приграничные города.
https://ria.ru/20250313/finlyandiya-2004726956.html
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коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, финляндия, в мире
Коммерческая недвижимость, Россия, Санкт-Петербург, Финляндия, В мире
В Финляндии снова пытаются продать обанкротившуюся аутлет-деревню
Yle: финскую обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar снова пытаются продать
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Финскую обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar, расположенную примерно в километре от крупнейшего по пассажиропотоку и ближайшего к Санкт-Петербургу КПП "Ваалимаа", снова пытаются продать, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Поступили новые предложения о покупке обанкротившейся аутлет-деревни Zsar, расположенной в Виролахти", - говорится в материале.
Адвокат Матти Маннер, занимающийся банкротством объекта, слова которого приводит Yle, заявил, что суммы предложений о покупке пока не разглашаются, а переговоры ведутся "с несколькими покупателями".
Разорившуюся аутлет-деревню вблизи российской границы не могут продать уже более двух лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тысяч евро, но сделка о продаже так и не состоялась.
Владельцы Zsar Outlet Village подали заявление о банкротстве в конце 2022 года. Торговое предприятие было открыто в конце 2018 года и было рассчитано на туристов, пересекающих российско-финскую границу, однако примерно спустя полгода из-за пандемии коронавируса и в связи с ограничениями на границе предприятие было вынуждено закрыться.
После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. В ноябре 2023 года финские СМИ сообщали, что центр семейного отдыха с аквапарком и СПА Паяринхови, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, обанкротился из-за отсутствия россиян. Об экономических трудностях, возникших из-за закрытия границы с Россией, сообщали и другие приграничные города.