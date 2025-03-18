https://ria.ru/20250318/ekzamen-2005615828.html
В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ
В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ - РИА Новости, 18.03.2025
В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ
К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, прошла проверка экзаменационных пунктов, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T02:53:00+03:00
2025-03-18T02:53:00+03:00
2025-03-18T02:53:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, прошла проверка экзаменационных пунктов, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. "К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, 5 марта прошла проверка технологической готовности всех экзаменационных пунктов, которые будут задействованы во время проведения экзаменов", - сказал Круглинский. Досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта с экзаменов по географии и литературе. Аттестация будет проходить в 66 регионах России. Всего сдать единый госэкзамен в этом году планируют свыше 716 тысяч человек, из них 641 тысяча – выпускники текущего года.
https://ria.ru/20241018/ege-1978826584.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ
Круглинский: к проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово