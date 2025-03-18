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В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ - РИА Новости, 18.03.2025
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02:53 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ekzamen-2005615828.html
В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ
В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ - РИА Новости, 18.03.2025
В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ
К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, прошла проверка экзаменационных пунктов, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T02:53:00+03:00
2025-03-18T02:53:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, прошла проверка экзаменационных пунктов, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. "К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, 5 марта прошла проверка технологической готовности всех экзаменационных пунктов, которые будут задействованы во время проведения экзаменов", - сказал Круглинский. Досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта с экзаменов по географии и литературе. Аттестация будет проходить в 66 регионах России. Всего сдать единый госэкзамен в этом году планируют свыше 716 тысяч человек, из них 641 тысяча – выпускники текущего года.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ

Круглинский: к проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, прошла проверка экзаменационных пунктов, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
"К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, 5 марта прошла проверка технологической готовности всех экзаменационных пунктов, которые будут задействованы во время проведения экзаменов", - сказал Круглинский.
Досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта с экзаменов по географии и литературе. Аттестация будет проходить в 66 регионах России. Всего сдать единый госэкзамен в этом году планируют свыше 716 тысяч человек, из них 641 тысяча – выпускники текущего года.
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Определены даты проведения ЕГЭ в 2025 году
18 октября 2024, 19:52
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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