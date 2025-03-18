https://ria.ru/20250318/ekzamen-2005615828.html

В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ

В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ - РИА Новости, 18.03.2025

В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ

К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, прошла проверка экзаменационных пунктов, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T02:53:00+03:00

2025-03-18T02:53:00+03:00

2025-03-18T02:53:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, прошла проверка экзаменационных пунктов, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. "К проведению досрочного периода ЕГЭ 2025 года все готово, 5 марта прошла проверка технологической готовности всех экзаменационных пунктов, которые будут задействованы во время проведения экзаменов", - сказал Круглинский. Досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта с экзаменов по географии и литературе. Аттестация будет проходить в 66 регионах России. Всего сдать единый госэкзамен в этом году планируют свыше 716 тысяч человек, из них 641 тысяча – выпускники текущего года.

https://ria.ru/20241018/ege-1978826584.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)