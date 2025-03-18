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В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейским, наблюдавшим за дракой - РИА Новости, 18.03.2025
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11:09 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ekaterinburg-2005658929.html
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейским, наблюдавшим за дракой
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейским, наблюдавшим за дракой - РИА Новости, 18.03.2025
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейским, наблюдавшим за дракой
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к принудительным работам двух бывших сотрудников ДПС, наблюдавших за дракой, в которой смертельно ранили... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:09:00+03:00
2025-03-18T11:09:00+03:00
происшествия
екатеринбург
габон
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
уральский федеральный университет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к принудительным работам двух бывших сотрудников ДПС, наблюдавших за дракой, в которой смертельно ранили студента Уральского федерального университета из Габона, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили 18 августа 2023 года во время драки возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. По обвинению в убийстве был задержан 24-летний местный житель, он ударил ножом африканца из-за личной неприязни, уточнял СК. Ленинский районный суд Екатеринбурга в сентябре 2024 года приговорил его к 8 годам колонии строгого режима, свою вину он не признал. В прокуратуре региона тогда отмечали, что молодой человек в момент совершения убийства был пьян и ударил студента из Габона в грудь. Как ранее пояснял РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Екимов, ссылаясь на полученный им ответ регионального СК, против двух полицейских, наблюдавших за дракой со смертельным исходом, было возбуждено уголовное дело, тело Нджелассили перевезли в Габон, где похоронили. "На тот момент сотрудники полиции, находясь в патрульном автомобиле на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева в Екатеринбурге, являлись прямыми очевидцами противоправных действий молодого человека, 2000 года рождения; более того, обсуждали указанные действия между собой", – рассказали в прокуратуре. Свидетели пытались привлечь полицейских к предотвращению драки, подчеркивают в надзорном ведомстве, однако те игнорировали просьбы, в результате чего мужчина убил аспиранта в центре города, скрылся с места преступления и избавился от ножа. Против бывшего старшего инспектора и инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД по Екатеринбургу было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. "Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновным наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы каждому. На основании части 2 статьи 53.1 УК РФ суд заменил наказание на 3 года 5 месяцев принудительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права занимать должности в государственных органах на срок два года", – заключили в пресс-службе. Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что фигуранты были уволены из городской автоинспекции 2 ноября 2023 года, их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. В управлении СК по региону добавили, что вину бывшие полицейские в ходе предварительного следствия признали лишь частично.
https://ria.ru/20250318/peterburg-2005646763.html
https://ria.ru/20250318/nasilie-2005648778.html
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происшествия, екатеринбург, габон, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), уральский федеральный университет
Происшествия, Екатеринбург, Габон, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Уральский федеральный университет
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейским, наблюдавшим за дракой

Экс-полицейских, наблюдавших за дракой, приговорили к принудительным работам

© Фото : Прокуратура Свердловской областиБывшие сотрудники ДПС во время вынесения приговора в Ленинском районном суде Екатеринбурга
Бывшие сотрудники ДПС во время вынесения приговора в Ленинском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Бывшие сотрудники ДПС во время вынесения приговора в Ленинском районном суде Екатеринбурга
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к принудительным работам двух бывших сотрудников ДПС, наблюдавших за дракой, в которой смертельно ранили студента Уральского федерального университета из Габона, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили 18 августа 2023 года во время драки возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. По обвинению в убийстве был задержан 24-летний местный житель, он ударил ножом африканца из-за личной неприязни, уточнял СК. Ленинский районный суд Екатеринбурга в сентябре 2024 года приговорил его к 8 годам колонии строгого режима, свою вину он не признал. В прокуратуре региона тогда отмечали, что молодой человек в момент совершения убийства был пьян и ударил студента из Габона в грудь.
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Как ранее пояснял РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Екимов, ссылаясь на полученный им ответ регионального СК, против двух полицейских, наблюдавших за дракой со смертельным исходом, было возбуждено уголовное дело, тело Нджелассили перевезли в Габон, где похоронили.
"На тот момент сотрудники полиции, находясь в патрульном автомобиле на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева в Екатеринбурге, являлись прямыми очевидцами противоправных действий молодого человека, 2000 года рождения; более того, обсуждали указанные действия между собой", – рассказали в прокуратуре.
Свидетели пытались привлечь полицейских к предотвращению драки, подчеркивают в надзорном ведомстве, однако те игнорировали просьбы, в результате чего мужчина убил аспиранта в центре города, скрылся с места преступления и избавился от ножа. Против бывшего старшего инспектора и инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД по Екатеринбургу было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
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"Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновным наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы каждому. На основании части 2 статьи 53.1 УК РФ суд заменил наказание на 3 года 5 месяцев принудительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права занимать должности в государственных органах на срок два года", – заключили в пресс-службе.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что фигуранты были уволены из городской автоинспекции 2 ноября 2023 года, их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. В управлении СК по региону добавили, что вину бывшие полицейские в ходе предварительного следствия признали лишь частично.
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