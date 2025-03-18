Что посмотреть в столице Урала: история и значимые места Екатеринбурга
© iStock.com / ArtEvent ETЕкатеринбург
© iStock.com / ArtEvent ET
Екатеринбург
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Оглавление
- Достопримечательности Екатеринбурга
- Как добраться до Екатеринбурга
- Что посмотреть и где погулять в Екатеринбурге-2024
- Главные достопримечательности
- Проспект Ленина
- Плотинка
- Улица Вайнера
- Бизнес-центр "Высоцкий"
- Президентский центр Бориса Ельцина
- Интересные места
- Музеи и театры
- Красивые места в окрестностях Екатеринбурга
- Горы и скалы
- Озера
- Куда сходить с детьми
- Экскурсии
- Самостоятельный маршрут по Екатеринбургу за один день
- На чем передвигаться по городу
- Еда и рестораны
- Где остановиться
- Что привезти из сувениров
- Когда лучше ехать в Екатеринбург
- Советы туристам
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Екатеринбург — самый крупный и в тоже время компактный город-миллионник в России, расположенный на сухопутной границе Европы и Азии, центр развития промышленности, науки, культуры и искусства. В 2023 году ему исполнилось 300 лет. Что посмотреть в Екатеринбурге и его окрестностях: главные достопримечательности и интересные места, которые привлекают туристов со всего мира, куда можно сходить с ребенком, самостоятельный маршрут за один день, — в материале РИА Новости.
Достопримечательности Екатеринбурга
Екатеринбург был основан российским императором Петром I в 1723 году, город всего на 20 лет младше Санкт-Петербурга. Туристов сюда привлекает богатая история и множество достопримечательностей: исторических, архитектурных, религиозных и природных. В разное время здесь жили: военачальник Г.К. Жуков, изобретатель радио А.С. Попов, писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк, П.П. Бажов, В.П. Крапивин, генсек Л.И. Брежнев, первый президент России Б.Н. Ельцин и другие, поэтому в городе много мест, связанных с их жизнью и творчеством.
Как добраться до Екатеринбурга
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПассажирка в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге
Пассажирка в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге
Екатеринбург отличает выгодное географическое положение. Через город проходят крупные автодороги, железнодорожные пути, действует международный аэропорт.
"Из Москвы до Екатеринбурга проще и быстрее добраться самолетом — лететь примерно 2,5 часа. Авиабилеты туда-обратно стоят в районе 8 000 рублей на одного человека. Путь на поезде захватит много городов, путешественнику будет интересно посмотреть на окружающие пейзажи, но займет 25-30 часов в зависимости от маршрута", — говорит Екатерина Долгих, директор по маркетингу тревел-сервиса Купибилет.
Что посмотреть и где погулять в Екатеринбурге-2024
Екатеринбург — удивительный город, богатый своей историей и уникальной архитектурной средой. Здесь можно увидеть сотни достопримечательностей разных эпох и стилей: от классицизма до конструктивизма и футуризма. В городе очень много храмов, музеев, памятников.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Свердловского городского Совета народных депутатов в Екатеринбурге
Здание Свердловского городского Совета народных депутатов в Екатеринбурге
"Для удобства туристов на асфальте сделаны две линии — красная и синяя. Если пойти вдоль этих линий, то можно обойти все главные достопримечательности города. Рядом с каждым объектом стоят таблички с описанием. Красная линия — классический туристический маршрут, а синяя пролегает через 11 объектов, связанных с семьей последнего российского императора", — комментирует Юрий Кузнецов, генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.
Главные достопримечательности
Основные знаковые сооружения и достопримечательности города соседствуют с зеркальными высотками и зданиями в стиле модерн.
Проспект Ленина
Проспект Ленина в Екатеринбурге
Эта главная артерия Екатеринбурга пересекает сразу четыре района — Кировский, Верх-Исетский, Октябрьский и Ленинский. На территории последнего, на площади 8 га, по обоим берегам Исети расположен Исторический сквер. На левом берегу простирается музейная зона, правобережье занимает сад камней — глыбы различных горных пород с разных уголков Урала.
Плотинка
© iStock.com / Anastasiia BurlakovaВид на Дом Севастьянова и Плотинку на реке Исеть в Екатеринбурге
© iStock.com / Anastasiia Burlakova
Вид на Дом Севастьянова и Плотинку на реке Исеть в Екатеринбурге
Обычно первым делом с городом ведут знакомиться на "Плотинку" — это плотина городского пруда на реке Исеть. Екатерина Долгих поясняет, что ее еще называют колыбелью Екатеринбурга. В 1723 году здесь была установлена дамба с целью регулировки уровня воды, а потом и основан Екатеринбургский завод, вокруг которого вырос город.
"Теперь Плотинка — популярное место для прогулок среди местных жителей и туристов: рядом расположен Городской пруд и Исторический сквер, где установлены памятники отцам-основателям города — российскому историку и государственному деятелю Василию Татищеву и военному инженеру, геологу Вильгельму де Геннину", — говорит эксперт.
Улица Вайнера
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЖители города возле скульптурной композиции "Банкир и Автомобилист" в Екатеринбурге
Жители города возле скульптурной композиции "Банкир и Автомобилист" в Екатеринбурге
Одна из старейших улиц Екатеринбурга. Юрий Кузнецов говорит, что ее еще называют "Уральским Арбатом". Это прекрасное место для пеших прогулок со множеством интересных старых построек, включая музей изобразительных искусств. Дореволюционные соседствуют с бетонным конструктивизмом и современными стеклянными зданиями. Также здесь стоит памятник персонажу Гене Букину, скульптуры "Влюбленные" и "Банкир и автомобилист".
"Екатеринбург вообще славится своими необычными скульптурами: здесь также можно найти памятник группе "The Beatles", Майклу Джексону, братьям Люмьер, компьютерной клавиатуре, которая в 30 раз больше настоящей, и получила известность во всём мире", — отмечает эксперт.
Бизнес-центр "Высоцкий"
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке небоскреба "Высоцкий" в Екатеринбурге
Посетители на смотровой площадке небоскреба "Высоцкий" в Екатеринбурге
Это первый небоскреб, построенный в Екатеринбурге, с высоты 186 метров туристы и местные жители могут полюбоваться столицей Урала со смотровой площадки. Здесь можно прослушать аудиоэкскурсию или посидеть в одной из четырех VIP-комнат, расположенных по сторонам света, выпить чашку кофе с видом на архитектурные ансамбли исторической застройки, магистрали, красивые закаты Екатеринбурга.
Президентский центр Бориса Ельцина
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители на выставке в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге
Посетители на выставке в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге
Одной из главных достопримечательностей города стал Ельцин Центр, посвящённый жизни в последние годы СССР и перестройке. Это современное выставочное пространство, где представлено множество фотографий и предметов быта, магазин с берёзовым соком, весами "Тюмень", а также троллейбус, из которого видны пейзажи Москвы тех времен. Для посетителей проводят лекции о событиях 1990-х, показывают пуленепробиваемую машину, на которой передвигался первый президент, а рядом с экспонатом — кафе "1991", в меню которого представлены блюда по рецептам первой леди Наины Ельциной. Кроме того, здесь можно увидеть и множество других реликвий того времени, например, приставку "Денди", старую одежду и сладости: жевательную резинку "Turbo", растворимый напиток "Yupi" и многое другое.
Интересные места
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Севастьянова, достопримечательность Екатеринбурга, памятник архитектуры XIX века. Октябрь 2020 года
Дом Севастьянова, достопримечательность Екатеринбурга, памятник архитектуры XIX века. Октябрь 2020 года
Чтобы увидеть эклектику по-уральски, Екатерина Долгих советует отправиться к Дому Севастьянова или Дому профсоюзов. Это историческая и архитектурная достопримечательность. Здание на проспекте Ленина, 35 сразу бросается в глаза. Невозможно пройти мимо его яркого бирюзового оттенка и смеси архитектурных течений — барокко, ампира, рококо, мавританского стиля. Фасад здания украшают лепнина, статуи и балконы с коваными решетками. Внутри сохранились фрески, мраморные колонны и резные деревянные лестницы. В разное время здесь размещались гимназия, городская дума, окружной суд и штаб милиции, а теперь — уральская резиденция президента РФ.
Храм на Крови в Екатеринбурге
Храм на Крови — этот величественный православный храм построен на месте убийства последнего российского императора Николая II и его семьи. Он является уникальным памятником истории и привлекает множество паломников и туристов. На первом этаже расположен музей, посвященный царской семье.
© iStock.com / Irina KononovaХаритоновский парк в Екатеринбурге
© iStock.com / Irina Kononova
Харитоновский парк в Екатеринбурге
Харитоновский сад — первый общественный парк города, основанный в начале XIX века. Он расположен на территории, принадлежавшей некогда уральским промышленникам Харитоновым и Расторгуевым. Пространство обустроено в английском стиле со старинным гротом, искусственным озером и зелеными деревьями. Здесь можно гулять вдоль аллей, кормить уток или посетить экскурсию, посвященную истории парка. Екатерина Долгих отмечает, что здесь также есть огромная усадьба Расторгуевых - Харитоновых, Храм Вознесения Господня в стиле барокко, каменная беседка-ротонда.
Музеи и театры
Екатеринбург — один из ведущих театральных центров России, здесь много профессиональных музыкальных и драматических театров, театральных студий с классическим и новаторским репертуаром, а также театры для детей и единственный в России театр балета.
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиции Музея истории и археологии Урала Шигирская кладовая (cropped)Шигирский идол в экспозиции Музея истории и археологии Урала
Шигирский идол в экспозиции Музея истории и археологии Урала
Музей истории и археологии Урала хранит древнее сокровище, которое старше Стоунхенджа и египетских пирамид, — Большой Шигирский идол. Скульптуру обнаружили рабочие во время "золотой лихорадки" в 1890 году. Загадочные узоры среди которых выделяются отдельные персонажи натолкнули ученых на мысль, что орнамент, возможно, является лунным календарем.
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиции музея истории Екатеринбурга (cropped)Экспозиция Музея истории Екатеринбурга
Экспозиция Музея истории Екатеринбурга
К важным музеям города относится и музей истории Екатеринбурга, расположенный в историческом здании на улице Карла Либкнехта, 26. Экспозиция иллюстрирует историю города с момента его основания в 1723 году, в коллекции старинные документы, карты, фотографии, предметы искусства, домашняя утварь, археологические находки. Залы посвящены основателям Екатеринбурга и другим известным личностям, развитию промышленности, культуре и быту уральцев.
Поклонникам искусства Екатерина Долгих советует добавить в свой маршрут Музей изобразительных искусств. Он представляет собой целый комплекс:
Поклонникам искусства Екатерина Долгих советует добавить в свой маршрут Музей изобразительных искусств. Он представляет собой целый комплекс:
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКультурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
- Центр "Эрмитаж-Урал";
- Корпус отечественного искусства на Плотинке;
- Музей наивного искусства;
- Центр камнерезного дела.
В Екатеринбурге Юрий Кузнецов обязательно советует сходить и в Музей Высоцкого. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты: картины, украшения, личные вещи семьи Высоцкого-Влади, легендарный автомобиль поэта Mercedes 350 W 116.
"В музее хранится и последнее стихотворение Высоцкого, написанное за полтора месяца до его смерти", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПосетители в музее Владимира Высоцкого в бизнес-центре "Высоцкий" в Екатеринбурге
Посетители в музее Владимира Высоцкого в бизнес-центре "Высоцкий" в Екатеринбурге
Уникальный музей-театр "Барабанный дом" не имеет аналогов в России. Главные
экспонаты — барабаны, на которых можно поиграть. Есть и другие ударные музыкальные инструменты: русские трещотки и ложки, африканские маракасы, тибетские поющие чаши, индийские караталы, а также инновационный музыкальный инструмент — терменвокс.
Среди театров местные жители выделяют "Коляда-Театр"с его классическими постановками "Анна Каренина" и "Горе от ума". Екатерина Долгих отмечает, что российский выпуск журнала "Forbes" включил его в список обязательных для посещения театральных сцен страны. А также "Урал Опера Балет". Здесь можно увидеть не только классические оперу и балет — "Евгений Онегин", "Кармен", "Лебединое озеро", но и постановки по современным произведениям.
Здание "Коляда-театра" в Екатеринбурге
Красивые места в окрестностях Екатеринбурга
Рядом с Екатеринбургом множество живописных мест, где можно отдохнуть на природе, совершить пешие и конные прогулки, заняться скалолазанием, покататься на квадроциклах или сплавиться по реке Чусовая.
Горы и скалы
Гора и одноименный скальный массив — Чертово городище находятся в 36 км от центра Екатеринбургаи являются одним из популярных мест для походов и пеших прогулок по лесу, джип-туров и мотокросса.
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Гора Волчиха (Свердловская область): вид с вершины горы на Ревду (cropped)Гора Волчиха. Вид с вершины горы на Ревду
Гора Волчиха. Вид с вершины горы на Ревду
Гора Волчиха расположена в 50 км от города, ее окружает красивый смешанный лес. Подъем на нее легкий, а с вершины открывается вид на Волчихинское водохранилище, горы среднего Урала, города Первоуральск и Ревда.
CC BY-SA 4.0 / Nikolay Obukhov / Гора Белая с покрывающими ее лесами: Нижний Тагил, Свердловская область (cropped)Гора Белая
Гора Белая
Гора Белая в 110 км от Екатеринбурга славится своей красотой и уникальными формами. Здесь можно пройти по живописным тропам и полюбоваться величественными скалами и утесами. Подняться на подъемнике на смотровую площадку и увидеть с высоты хребет Веселые горы.
CC BY-SA 4.0 / Тренихина Анна / Озеро Аракуль, Верхнеуфалейский городской округ (cropped)Аракульские шиханы
CC BY-SA 4.0 / Тренихина Анна / Озеро Аракуль, Верхнеуфалейский городской округ (cropped)
Аракульские шиханы
Аракульский Шихан в 157 км от Екатеринбурга известен своими скалами причудливых форм. Взобраться сюда можно по лесной тропинке, маршрут подходит для новичков. Туристы с опытом восхождения могут покорить вершину Шихана, откуда открывается вид сразу на одиннадцать озер.
Озера
В окрестностях Екатеринбурга и в черте города много водоемов: пруды, озера, водохранилища, на которых можно отдыхать в активном или пляжном формате. Вблизи многочисленных озер размещены базы отдыха, где желающие могут загорать, гулять, плавать на сапбордах, купаться и проводить время с семьей или друзьями.
Озеро Шарташ в Кировском районеимеет статус памятника природы, здесь горожане и туристы активно проводят время, катаются на лонгбордах, самокатах, роликах и велосипедах.
Песчаное озеро в 20 км от Екатеринбурга окружает живописный сосновый лес, на его берегах обустроено много баз отдыха и детских лагерей.
Небольшое Щучье озеро подходит для рыбалки и семейного отдыха с детьми, здесь есть беседки с мангалами, кафе, баня, детский городок и контактный зоопарк.
Куда сходить с детьми
В Екатеринбурге есть много мест, где можно интересно провести время с детьми: Екатеринбургский Государственный цирк, аквапарк "Лимпопо", интерактивный парк научных развлечений "Ньютон", парк чудес "Галилео", зоопарк и экзотический парк бабочек, а еще множество музеев, театров и других развлекательных заведений, которые обеспечат веселое и познавательное времяпрепровождение для ребят разного возраста.
Например, в парке “Радуга-Лэнд” есть многоуровневый запутанный лабиринт, аэротруба, игровая зона для самых маленьких, а в парке семейных развлечений “Планета ИГРиК” 3000 кв.м. занимают различные аттракционы. Возле Ельцин-центра расположена огромная общегородская песочница общей площадью 190 метров. Рядом с ней есть детское кафе, родители играющих в песке малышей могут почитать книги, взяв их в стоящем рядом книжном шкафу.
Экскурсии
Отправиться на обзорные экскурсии и прогулки по Екатеринбургу можно самостоятельно или с экскурсоводом, пешком или на автомобиле. Специальный пешеходный маршрут "Красная линия" проходит вдоль наиболее значимых исторических достопримечательностей, для удобства туристов он отмечен на асфальте и брусчатке ярко-красным пунктиром.
© iStock.com / Dmitry PotashkinВид на Екатеринбург
© iStock.com / Dmitry Potashkin
Вид на Екатеринбург
Самостоятельный маршрут по Екатеринбургу за один день
Всем, кто впервые отправляется в Екатеринбург, стоит приобрести туристическую "Карту гостя" — CityPass, которая предоставляет гостям города скидки, бонусы и привилегии в течение пяти дней. В комплекте с картой выдают авторский путеводитель по городу и AR-открытку, где содержится полезная информация о достопримечательностях, справочные сведения о транспорте и телефоны. Подробнее узнать про CityPass можно на сайте "Карты гостя".
Гости Екатеринбурга обязательно должны подняться на смотровую площадку небоскрёба "Высоцкий" и полюбоваться городом с высоты, погулять по улице Вайнера и Харитоновскому саду, сходить в Музей изобразительных искусств и поесть уральских пельменей в городских кафе.
На чем передвигаться по городу
Екатеринбург — единственный город Урала, в котором есть метро. Он имеет развитую сеть общественного транспорта, включая автобусы, трамваи и троллейбусы. Многие достопримечательности Екатеринбурга находятся в центре города, поэтому пешеходное передвижение может быть очень удобным. Также можно воспользоваться услугами такси или арендовать автомобиль. Все зависит от личных предпочтений, времени, бюджета и расстояния между достопримечательностями, которые планируется посетить. Кроме того, стоит учитывать, что движение в городе может быть интенсивным, особенно в часы пик, а парковочные места ограничены в центральных районах.
Проспект Ленина в Екатеринбурге
Еда и рестораны
В Екатеринбурге множество заведений общепита, где можно насладиться местной кухней и кулинарными изысками: от ресторанов и пиццерий до пельменных и закусочных. Пельмени на Урале фаршируют не только мясом и рыбой, но и квашеной капустой, редькой, пирожки готовят с начинкой из черемухи, малины, моркови. В меню представлены маринованные грибы, морсы, ягодное варенье.
Екатерина Долгих советует посетить:
- Ресторан "Зверобой" — здесь шеф-повар предлагает местные рецепты на новый лад. Можно попробовать дичь на горячее, оригинальный салат с груздями, а на десерт — медовик с иван-чаем.
- В ТЦ "Гринвич" расположен первый уральский фуд-маркет "Estory", где представлено более сорока кафе. Здесь можно попробовать корейские блюда, съесть тако с креветками или отведать уральские пельмени.
- В "Sekta organic wine bar" сомелье предлагает посетителям органические вина, произведенные по традиционным допромышленным технологиям. А в качестве закусок в меню представлены морепродукты и тартар.
Где остановиться
В городе есть множество вариантов жилья: гостиницы, отели, хостелы, квартиры, студии, апартаменты. По данным российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, средняя стоимость посуточной аренды в Екатеринбурге в этом году составляет около 2 800 рублей. "Арендовать такое жилье выгоднее, чем номера в гостиницах. Особенно, если вы едете в путешествие семьёй или компанией, так как не придётся доплачивать за каждого проживающего. Выгода может составить до 50%", — говорит Юрий Кузнецов.
Кроме того, в квартиры можно беспрепятственно заказывать доставку еды и продуктов, а также самим готовить на кухне. Большим преимуществом также является наличие стиральной машинки.
Что привезти из сувениров
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМагазин сувениров в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге
Магазин сувениров в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге
В Екатеринбурге можно приобрести оригинальные памятные подарки. Обычно из путешествия привозят:
- сувениры с символикой города, коллекционные монеты, эксклюзивные издания об истории Урала и Екатеринбурга;
- дизайнерские изделия из камня: шкатулки, подсвечники, вазы, шары, лампы; ювелирные украшения: броши, кольца, серьги, колье и бусы;
- картины и открытки от местных уральских фотографов и художников;
- сысертский фарфор — фигурки, кружки, чашки, тарелки, вазы;
- таволожская керамика — горшки и другие изделия из глины.
Сувенирные магазины расположены не только в разных районах города, но и при музеях:
- Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5);
- Эрмитаж-Урал (ул. Вайнера, 11);
- Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26);
- Музей архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4А).
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Когда лучше ехать в Екатеринбург
Екатеринбург интересен и привлекателен для туристов в любое время года, каждый сезон имеет свои особенности и преимущества. Однако при выборе оптимального времени поездки, стоит учесть погодные условия и другие факторы.
Лето относительно теплое, средняя температура в июле составляет около +20 °C, что идеально подходит для посещения парков, садов и других природных достопримечательностей. В этот период также проходят различные фестивали и мероприятия, включая крупнейший в России музыкальный фестиваль Ural Music Night.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗрители и участники Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
Зрители и участники Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
"В эту ночь город становится концертной площадкой: музыка звучит с площадей, парков, скверов, из баров, ресторанов, театров и музеев. На более чем 100 сценах можно услышать музыку всех жанров и стилей", — комментирует Екатерина Пологова, исполнительный директор фестиваля Ural Music Night.
А также международный фестиваль уличного искусства — STENOGRAFFIA. Вот уже тринадцать лет мастера стрит-арта наполняют городское пространство смыслами.
В зимний период у гостей города есть возможность поучаствовать в зимних видах развлечений: покататься на лыжах, сноуборде, коньках. Можно также приехать на каникулы и посетить рождественские ярмарки, насладиться новогодней атмосферой. Весной и осенью природа особенно красива, поэтому это хорошее время для посещения парков и ботанических садов.
Советы туристам
Ознакомиться с городскими достопримечательностями можно самостоятельно за один день по маршруту "Красная линия" или обратиться к гиду. Обязательно стоит погулять по центру, погрузиться в культуру и историю Екатеринбурга, отведать местную кухню, сделать памятные фото и приобрести сувениры.