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Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул - РИА Новости, 18.03.2025
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16:40 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/egipet-2005759260.html
Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул
Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул - РИА Новости, 18.03.2025
Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул
Сообщения о вспышке ротавируса среди российских туристов в отелях египетского курорта Макади-Бэй к югу от Хургады не соответствуют действительности, обращений... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:40:00+03:00
2025-03-18T16:40:00+03:00
хургада
россия
красное море
в мире
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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Сообщения о вспышке ротавируса среди российских туристов в отелях египетского курорта Макади-Бэй к югу от Хургады не соответствуют действительности, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о "масштабной эпидемии ротавируса" среди россиян в Макади-Бэй. "Сообщения о вспышке ротавируса в отелях Макади-Бэй не соответствуют действительности. Случаев обращения от российских туристов не было", - сказал Воропаев. По словам российского генконсула, руководитель департамента здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби заверил, что никакой эпидемии ротавируса в Макади-Бэй нет, ситуация находится под контролем.
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хургада, россия, красное море, в мире
Хургада, Россия, Красное море, В мире
Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул

Генконсул Воропаев: вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет

© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Сообщения о вспышке ротавируса среди российских туристов в отелях египетского курорта Макади-Бэй к югу от Хургады не соответствуют действительности, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о "масштабной эпидемии ротавируса" среди россиян в Макади-Бэй.
"Сообщения о вспышке ротавируса в отелях Макади-Бэй не соответствуют действительности. Случаев обращения от российских туристов не было", - сказал Воропаев.
По словам российского генконсула, руководитель департамента здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби заверил, что никакой эпидемии ротавируса в Макади-Бэй нет, ситуация находится под контролем.
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