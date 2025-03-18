https://ria.ru/20250318/egipet-2005759260.html

Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул

Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул - РИА Новости, 18.03.2025

Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул

Сообщения о вспышке ротавируса среди российских туристов в отелях египетского курорта Макади-Бэй к югу от Хургады не соответствуют действительности, обращений... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:40:00+03:00

2025-03-18T16:40:00+03:00

2025-03-18T16:40:00+03:00

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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Сообщения о вспышке ротавируса среди российских туристов в отелях египетского курорта Макади-Бэй к югу от Хургады не соответствуют действительности, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о "масштабной эпидемии ротавируса" среди россиян в Макади-Бэй. "Сообщения о вспышке ротавируса в отелях Макади-Бэй не соответствуют действительности. Случаев обращения от российских туристов не было", - сказал Воропаев. По словам российского генконсула, руководитель департамента здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби заверил, что никакой эпидемии ротавируса в Макади-Бэй нет, ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html

хургада

россия

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хургада, россия, красное море, в мире