https://ria.ru/20250318/egipet-2005759260.html
Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул
Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул - РИА Новости, 18.03.2025
Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул
Сообщения о вспышке ротавируса среди российских туристов в отелях египетского курорта Макади-Бэй к югу от Хургады не соответствуют действительности, обращений... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:40:00+03:00
2025-03-18T16:40:00+03:00
2025-03-18T16:40:00+03:00
хургада
россия
красное море
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg
КАИР, 18 мар - РИА Новости. Сообщения о вспышке ротавируса среди российских туристов в отелях египетского курорта Макади-Бэй к югу от Хургады не соответствуют действительности, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о "масштабной эпидемии ротавируса" среди россиян в Макади-Бэй. "Сообщения о вспышке ротавируса в отелях Макади-Бэй не соответствуют действительности. Случаев обращения от российских туристов не было", - сказал Воропаев. По словам российского генконсула, руководитель департамента здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби заверил, что никакой эпидемии ротавируса в Макади-Бэй нет, ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html
хургада
россия
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_36391a88ccac821e0900d0824afa43b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, россия, красное море, в мире
Хургада, Россия, Красное море, В мире
Вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет, заявил генконсул
Генконсул Воропаев: вспышки ротавируса среди российских туристов в Египте нет