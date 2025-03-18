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В Якутске автобус попал в ДТП, более десяти человек пострадали - РИА Новости, 18.03.2025
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11:57 18.03.2025 (обновлено: 12:30 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/dtp-2005675998.html
В Якутске автобус попал в ДТП, более десяти человек пострадали
В Якутске автобус попал в ДТП, более десяти человек пострадали - РИА Новости, 18.03.2025
В Якутске автобус попал в ДТП, более десяти человек пострадали
Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Якутске, врачи оказывают им помощь, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:57:00+03:00
2025-03-18T12:30:00+03:00
происшествия
якутск
дтп
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ЯКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Якутске, врачи оказывают им помощь, сообщает пресс-служба регионального минздрава."В ДТП 11 пострадавших. Службой скорой помощи семь взрослых доставлены в Республиканскую больницу №2-ЦЭМП, четверо детей - в Педиатрический центр Республиканской больницы №1-НЦМ. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.В Telegram-канале прокуратуры республики уточняется, что по улице Билибина столкнулись маршрутный автобус № 41 и автомобиль "Камаз". Пострадавшим оказывается медпомощь. По факту ДТП начата проверка.
https://ria.ru/20250317/postradavshie-2005515200.html
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происшествия, якутск, дтп
Происшествия, Якутск, ДТП
В Якутске автобус попал в ДТП, более десяти человек пострадали

В ДТП с автобусом в Якутске пострадали 11 человек, среди них четверо детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Якутске, врачи оказывают им помощь, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"В ДТП 11 пострадавших. Службой скорой помощи семь взрослых доставлены в Республиканскую больницу №2-ЦЭМП, четверо детей - в Педиатрический центр Республиканской больницы №1-НЦМ. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале прокуратуры республики уточняется, что по улице Билибина столкнулись маршрутный автобус № 41 и автомобиль "Камаз". Пострадавшим оказывается медпомощь. По факту ДТП начата проверка.
Место столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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ПроисшествияЯкутскДТП
 
 
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