https://ria.ru/20250318/dtp-2005675998.html

В Якутске автобус попал в ДТП, более десяти человек пострадали

В Якутске автобус попал в ДТП, более десяти человек пострадали - РИА Новости, 18.03.2025

В Якутске автобус попал в ДТП, более десяти человек пострадали

Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Якутске, врачи оказывают им помощь, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:57:00+03:00

2025-03-18T11:57:00+03:00

2025-03-18T12:30:00+03:00

происшествия

якутск

дтп

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ЯКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Якутске, врачи оказывают им помощь, сообщает пресс-служба регионального минздрава."В ДТП 11 пострадавших. Службой скорой помощи семь взрослых доставлены в Республиканскую больницу №2-ЦЭМП, четверо детей - в Педиатрический центр Республиканской больницы №1-НЦМ. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.В Telegram-канале прокуратуры республики уточняется, что по улице Билибина столкнулись маршрутный автобус № 41 и автомобиль "Камаз". Пострадавшим оказывается медпомощь. По факту ДТП начата проверка.

https://ria.ru/20250317/postradavshie-2005515200.html

якутск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, дтп