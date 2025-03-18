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Волгоград: топ интересных мест и достопримечательностей города-героя

Достопримечательности Волгограда 2025: что посмотреть и куда сходить за 1 день самостоятельно

Волгоград: топ интересных мест и достопримечательностей города-героя

Путешествия по России таят в себе немало интересных открытий, каждый город обладает собственной историей, культурой, достопримечательностями. Расположенный на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Путешествия по России таят в себе немало интересных открытий, каждый город обладает собственной историей, культурой, достопримечательностями. Расположенный на юго-востоке европейской части страны Волгоград - не исключение. Что можно посмотреть туристу самостоятельно, куда сходить и какие интересные места можно найти на карте города-героя, - в материале РИА Новости.Достопримечательности ВолгоградаИстория города-героя Волгограда, расположенного, как несложно догадаться по названию, у одной из крупнейших рек России, примечательна уже только тем фактом, что он несколько раз менял свое название. Изначально город был известен как Царицын (первое упоминание о нем датируется 1589 годом). По одной из версий, такое название он получил по имени впадающей в Волгу реки Царицы.В 1925 году было принято решение переименовать город в Сталинград. Именно под таким именем он вошел в историю Великой Отечественной войны: здесь состоялось одно из самых важных событий войны - Сталинградская битва, продолжительность которой составила 200 дней. А уже Волгоградом город стал в 1961 году.Многие памятники, расположенные на территории современного Волгограда, напоминают горожанам и туристам о событиях Великой Отечественной войны. Но в городе можно также посетить интересные музеи, прокатиться на уникальном подземном трамвае, своими глазами увидеть “танцующий мост” и многое другое.Как добраться до ВолгоградаСуществует несколько способов добраться до Волгограда:- самолетом. Сразу у нескольких авиакомпаний существуют прямые рейсы в Волгоград из столицы и других городов страны, их расписание можно уточнить на официальных сайтах перевозчиков. Международный аэропорт Волгоград находится примерно в двух десятках километров от центра города. От аэропорта можно добраться в сам город на автобусе, электропоезде, маршрутном такси или, при желании, взять тут же автомобиль напрокат.- поездом. Добраться до Волгограда можно и по железной дороге. Для этого, к примеру, существуют прямые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга;- автобусом. В городе есть автовокзал, на который приходят автобусы из разных городов России.Что посмотреть в Волгограде 2024Туристам, которые впервые оказались в Волгограде, открывается очень широкий выбор самых разных достопримечательностей. Среди них есть как известные на всю страну объекты, так и не столь прославленные, но оттого - не менее впечатляющие памятники, музеи и многое другое.ТОП интересных мест с описаниемОчень многие туристы приезжают в Волгоград лишь для того, чтобы своими глазами увидеть один из самых высоких монументов мира - скульптуру "Родина-мать зовет", которая вместе с мемориальным комплексом “Героям Сталинградской битвы” была включена в перечень “Семи чудес России”. Ее общая высота составляет 85 метров, еще 14 метров - это высота возвышающегося над городом холма.Одним из самых посещаемых объектов Волгограда является и сам ансамбль “Героям Сталинградской битвы”, посвященный крупнейшей сухопутной битве не только в истории Великой Отечественной войны, но и в мировой истории.На территории города расположено и множество других объектов-рекордсменов. Среди них:Среди достопримечательностей Волгограда, которые определенно заслуживают внимания туристов, нельзя не выделить и расположенный на нижней террасе Центральной набережной бронекатер БК-31. Это судно было впервые спущено на воду в 1942 году и предназначалось для участия в боевых операциях (например, для высадки десанта, перевозки продовольствия и раненых). Бронекатер был приписан к Волжской военной флотилии, принимал участие в обороне Сталинграда и неоднократно попадал под огонь противника, но в октябре 1942 года во время очередного обстрела получил слишком серьезные повреждения и затонул. Со дна Волги судно было поднято в 2017 году, и теперь отреставрированный и восстановленный бронекатер помещен в саркофаг из стекла и бетона. Все желающие своими глазами могут увидеть многочисленные пробоины, которые он получил в последнем бою.Еще одна интересная и необычная достопримечательность - нулевой километр, от которого берут свое начало волгоградские дороги. Чтобы отметить эту точку, в брусчатку на Площади Павших борцов в Волгограде была вмонтирована выполненная из металла звезда.Если говорить об уникальных памятниках, нельзя не упомянуть про единственный в нашей стране памятник “Истребителям фашистских танков”, который посвящен собакам. Эти животные помогали бойцам выполнять самые разные задачи, в том числе - приближались к вражеским танкам на максимально близкое расстояние, чтобы взорвать их. В общей сложности при помощи четвероногих “героев” за время Сталинградской битвы было уничтожено более 150 танков. Увидеть памятник можно на площади Чекистов.МузеиНасыщенную программу в Волгограде с легкостью смогут спланировать и граждане, которые даже на отдыхе предпочитают совмещать приятное с полезным, посещая различные музеи и другие аналогичные достопримечательности. Так, они могут прийти в местный планетарий, который входит в число восьми лучших планетариев мира. В звездном зале здесь одновременного можно увидеть свыше 6 000 различных небесных тел, при этом число зрителей способно составить до 450 человек.На территории Волгограда есть несколько объектов, связанных с историей одного из самых значимых событий Великой Отечественной войны - Сталинградской битвы. Узнать больше об этом героическом сражении можно и в стенах музея-панорамы “Сталинградская битва”. Место его расположения было выбрано неслучайно: именно здесь осенью 1942 года высадилась 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала-майора А.И. Родимцева. На первом уровне здания располагается сам музей, фондохранилище и административные помещения, на кровле-платформе была возведена ротонда панорамы “Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом”, а на площади перед музеем можно увидеть образцы военной техники.Сохранять память о событиях Великой Отечественной войны призвана и экспозиция музея “Память”, домом для которого служит здание Центрального универмага. Именно здесь в 1943 году был взят в плен генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, а также личный состав находившейся под его командованием 6-й полевой армии вермахта. Именно это событие и стало основой для создания тематической экспозиции, оно же регулярно воспроизводится в рамках исторических реконструкций.Продолжить знакомство с военной историей Волгограда можно в местном мемориально-историческом музее, который полностью посвящен Гражданской войне.Череду исторических музеев Волгограда продолжает современный комплекс - исторический парк “Россия - моя история”. Здесь нет музейных экспонатов в привычном смысле этого слова: в полностью мультимедийном музее об истории страны и Волгоградского края рассказывают при помощи многочисленных сенсорных экранов и проекторов в 3D-формате, через анимацию и так далее. Подобные парки на сегодняшний день открыты более чем в двух десятках российских городов.Поближе познакомиться не только с военной историей, но и с историей Нижнего Поволжья туристы могут, посетив музей-заповедник “Старая Сарепта”. Он располагается на месте одноименного поселения, которое несколько веков назад основали переселенцы из Германии. Здесь можно увидеть архитектурные памятники XVIII-XIX веков, посетить немецкую библиотеку, которая считается одной из лучших в нашей стране, или побывать в старой кирхе, где до сих пор можно услышать звуки изготовленного в середине прошлого века в Баварии органа. Территория Сарепты представляет интерес и для поклонников сверхъестественных явлений. По словам работников музейного комплекса, здесь регулярно фиксируются необъяснимые явления, даже есть собственные призраки.Тем, кто интересуется историей края, стоит посетить и Волгоградский областной краеведческий музей. Считается, что он был основан в начале прошлого века, а в первую экспозицию вошли находки палеонтологов и археологов, коллекция монет. На сегодняшний день экспозиции музея знакомят гостей не только с различными периодами истории Волгоградской области, но и с природой, культурой этого края. В общей сложности в фондах музея хранится более 170 000 экспонатов, в том числе - очень редких.Проследить, как менялся внешний вид города в различные эпохи, помогает экспозиция Музея архитектуры Царицына-Сталинграда-Волгограда. Каждый зал посвящен одному из трех этапов его жизни. Так, в зале “Царицын” перед посетителями музея предстает древний город, атмосфере которого соответствуют и экспонаты (например, канализационные люки этого периода, оставшиеся от собора Александра Невского кирпичи и так далее). Не менее уникальные предметы служат иллюстрацией к архитектурной истории Сталинграда: во втором зале есть оригинальный генплан города, датированный 1944 годом, макеты строений, которые не сохранились до наших дней, и другие предметы.Поклонникам оригинальных музеев стоит обратить внимание на Музей истории Волгоградского электротранспорта. Гостям здесь рассказывают историю городских трамваев и троллейбусов, показывают личные вещи граждан, которые трудятся на этих видах городского транспорта, и другие тематические экспонаты. Примечательно, что будущих водителей троллейбусов и трамваев первым делом приводят в этот музей на экскурсию, и только потом приступают к их обучению.Всем, кто неравнодушен к натюрмортам и портретам, никак нельзя пройти мимо единственного в регионе художественного музея - Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Здесь собрано свыше 11 000 живописных и графических работ, скульптур и образцов декоративно-прикладного искусства. К тому же на его базе действует виртуальный филиал Русского музея, при помощи которого все желающие могут познакомиться с коллекцией экспонатов одного из крупнейших музеев страны.ТеатрыНа территории Волгограда действуют сразу несколько театров, каждый из которых имеет свою особенность. Например, Волгоградский государственный театр "Царицынская опера" продолжает развивать местную оперную традицию, истоки которой следует искать еще в том периоде истории города, когда он назывался Царицыным. На сцене этого театра можно увидеть не только оперные шедевры (как знаменитые, так и менее известные широкой публике), но и балетные постановки. Проходят здесь оперные спектакли и для самых маленьких зрителей, так что для юных поклонников оперного искусства посещение этого театра тоже может оказаться очень интересным.Визитной карточкой Волгограда и одной из главных культурных достопримечательностей города часто называют Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр. История театра началась с постановки знаменитой трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта", и по сей день в его репертуаре насчитывается несколько десятков классических произведений как российских, так и иностранных авторов. Своей главной задачей труппа называет возвращение простых граждан в театр, а для этого верность традициям здесь сочетают со смелым творческим экспериментом.Есть в Волгограде и свой молодежный театр, который был открыт в 2006 году. Несмотря на относительно “юный возраст”, театр уже неоднократно принимал участие в различных фестивалях и получал награды. Главной его особенностью является отсутствие привычного для зрителей разделения “сцена - зрительный зал”. В этом театре актеры и театралы ничем не разделены.Увлекательные спектакли для детей и взрослых можно увидеть и на сцене Волгоградского областного театра кукол, который вот уже почти столетие назад вырос из самодеятельности, а сегодня активно выезжает на гастроли и организует тематические проекты и фестивали.Соборы и храмыВ самом центре города-героя расположен недавно возрожденный и один из самых впечатляющих соборов Волгограда - храм Святого Александра Невского. Полное название храма - Собор святого благоверного князя Александра Невского, он был возрожден по 3D-моделям, основой для которых послужили старые фотографии, и точно повторяет внешний вид разрушенного в 1932 году храма. К слову, строительство велось на добровольные пожертвования. Несколько лет назад, в 2021 году, возрожденный храм был освящен лично Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.На Мамаевом кургане стоит Храм Всех Святых. О строительстве его именно в этом знаковом для Волгограда месте задумались летом 1993 года, в год полувекового юбилея со дня победы в Сталинградской битве. При возведении храма за образец было решено взять классические русские церкви, для строительства использовали белый кирпич, а купола отливали из долговечного титанового сплава на Урале. В самом храме можно увидеть оригинальные объемные иконы трех святых, которые считаются покровителями всех воинов. Изображения Александра Невского, Дмитрия Донского и Иоанна Воина выполнены по старинной технологии из бисера, украшены стеклом и драгоценными нитями.Тяжелые испытания выпали на долю главного кафедрального храма Волгограда - Казанского собора. В годы Великой Отечественной войны эта построенная на деньги прихожан еще в конце XIX века церковь была практически полностью разрушена, но после Великой Победы началось постепенное восстановление и возрождение храма. Полномасштабная реконструкция (как внешняя, так и внутренняя) состоялась лишь в начале 2000-х годов.Парки и садыВнимания туристов достойны не только рукотворные, но и природные достопримечательности Волгограда. Так, в его черте можно увидеть крупнейший речной остров страны, расположенный на Волге. Это остров Сарпинский, длина и ширина которого составляют 20 и 18 километров соответственно. На нем насчитывается более двух десятков собственных озер, которые населены не только большим разнообразием рыб, здесь же можно встретить зайцев, болотных черепах и выхухоля.Одним из самых любимых мест отдыха горожан долгое время остается расположенный в центре Волгограда Александровский сад. Сегодня он входит в состав комплекса при Соборе Святого Александра Невского и по-прежнему радует местных жителей и туристов яркими цветочными клумбами, качелями и фонтанами, а также собственной уличной библиотекой. Пространство восстановленного сада разделено на несколько тематических зон.Память о нескольких сотнях героев Советского Союза увековечена на стелах Аллеи героев, которая соединяет площадь Павших борцов с городской набережной. Оказавшись здесь, всем туристам стоит обратить внимание на растущий в сквере на площади, неподалеку от Вечного огня, старый тополь. Ведь это дерево знаменито тем, что пережило Сталинградскую битву. Тополь возвышается рядом с могилами героев этого сражения, а рядом установлен мемориальный камень.Более трех с половиной тысяч видов и сортов цветов и ягод, деревьев и кустарников представлено на территории Волгоградского регионального ботанического сада. Многие образцы занесены в Красную книгу России, не говоря уже о редких коллекциях, которые можно увидеть только здесь (например, уникальное собрание из нескольких сотен сортов клематисов, свыше 200 видов ирисов и так далее). В сад можно прийти на ботаническую прогулку.Красивые места в окрестностях ВолгоградаЗнакомство с историей Волгоградской земли не стоит ограничивать лишь культурными, историческими, архитектурными достопримечательностями столицы региона. В окрестностях Волгограда также расположено множество достойных внимания объектов. Например, несколько крупных природных парков. Так, “Волго-Ахтубинская пойма” известна своими многочисленными водоемами, каждый из которых может похвастаться своей особой флорой и фауной. Например, одно из озер во второй половине лета покрывается цветущими лотосами. Территория имеет и большое археологическое значение, ведь вдоль реки Ахтубы некогда проходил знаменитый торговый Великий шелковый путь.В Иловлинском районе Волгоградской области раскинулась особо охраняемая природная территория - природный парк “Донской”. Здесь можно увидеть расположенные у реки Дон обширные заливные луга, несколько десятков родников с чистой, но достаточно холодной водой, высокие меловые горы и глубокие каньоны, необычные флору и фауну. Поклонники активного отдыха тут могут не только насладиться прогулкой, но и покататься на велосипедах или байдарках.Свои особенности имеют и другие природные парки Волгоградской области. Например, поклонники неспешного отдыха на берегу реки с удочкой оценят разнообразие рыб в одной из самых чистых европейских рек - реке Хопер, которая протекает по территории природного парка “Нижнехоперский”, природный парк “Щербаковский” славится разнообразием представленных здесь природных ландшафтов (особенно ярко это проявляется на плато, называемом Волжская Швейцария или Щербаковская балка) и так далее. К слову, на территории парка “Щербаковский” располагается одна из самых удивительных и впечатляющих природных достопримечательностей Волгоградской области - “Столбичи”, возникшие в результате слаженной работы ветра и воды, превративших обычный отвесный склон в череду природных колонн.В поисках необычных природных пейзажей гости Волгоградской области могут посетить и Александровский грабен, который несколько десятков миллионов лет назад начал формироваться на территории нынешнего Дубовского района. Ширина образовавшегося “провала” на сегодняшний день составляет примерно полтора километра, а по структуре грабена фактически можно проследить всю геологическую историю участка.Помимо монументов, отражающих историю волгоградской земли, природных достопримечательностей и архитектурных памятников, в городах Волгоградской области можно встретить пусть и менее масштабные, но оттого не менее примечательные объекты. Так, в городе Урюпинске установлен памятник героям известного рассказа Михаила Шолохова “Судьба человека”, а также памятник козе-кормилице (ведь именно пух местных коз издревле используется в народных промыслах, а создаваемые мастерами пуховые изделия славятся по всей стране).И, конечно, в различных городах и районах Волгоградской области расположены военные мемориалы.ЭкскурсииДля того, чтобы познакомиться с историей и культурой Волгограда, вовсе не обязательно выкладывать крупную сумму денег. Летом в городе проводятся бесплатные пешие экскурсии по различным маршрутам, расписание и содержание которых можно уточнить на сайте местного ТИЦ.Среди коммерческих маршрутов встречаются как варианты, перечень достопримечательностей в которых вполне можно успеть осмотреть и за одни сутки, так и экскурсионные туры, рассчитанные на несколько дней. Также маршруты могут быть тематическими (например, спортивный, исторический, военный и так далее), многие из них не ограничиваются пределами одного лишь Волгограда и включают в программу посещение расположенных рядом городов и их достопримечательностей.Самостоятельный маршрут по Волгограду за 1 деньПри желании граждане вполне могут составить для себя собственный маршрут, определив перечень тех достопримечательностей, которые им хотелось бы увидеть за время поездки. Даже обычная прогулка по центру города может превратиться в увлекательный и познавательный экскурс в историю: посетить Мамаев курган с расположенным тут музейным комплексом, заглянуть на площадь Павших борцов, навестить сталинградский тополь.Также гостям города стоит прокатиться на подземном трамвае, побывать на набережной и полюбоваться Волгой (а заодно увидеть поднятый со дна реки бронекатер), посетить ЦПКиО Волгограда. Протяженность маршрута будет зависеть и от погодных условий: зимой лучше сделать акцент на мероприятия в помещениях, например, посещения музеев, театров и так далее.Советы туристамВолгоград представляет интерес для туристов в любое время года, ведь его по праву можно назвать одним из самых впечатляющих городов страны. Летом местные жители советуют прихватить с собой солнцезащитные очки и головные уборы, а зимой во время долгих прогулок поможет согреться чашка кофе, которую можно купить в одной из многочисленных местных кофеен. В качестве гастрономического сувенира рекомендуется увезти с собой горчичное масло.В Волгоградском регионе создали календарь туристических событий на 2025 год. В него вошли свыше 30 масштабных мероприятий - это фестивали, разнообразные акции, фольклорно-этнографические события. Календарь событий для жителей и гостей Волгоградской области размещен на официальном туристическом портале региона. Планируя посещение города, стоит ознакомиться с ним и обязательно посетить самые интересные.Куда сходить с детьмиПровести время весело и познавательно юные гости Волгограда смогут в местном Музее занимательных наук Эйнштейна. Здесь интересно и увлекательно рассказывают о науке, знакомят ребят с разнообразными природными явлениями. Всего в этом музее собрано более сотни различных экспонатов.Посетить канатный парк, площадь которого составляет тысячу квадратных метров, полюбоваться городом с высоты 50 метров, прокатившись на колесе обозрения, посетить многочисленные аттракционы можно на территории Центрального парка культуры и отдыха.Недалеко от центра Волгограда, в городе Волжский, располагается достаточно крупный аквапарк с различными видами водных горок и бассейнов, рассчитанных на разный возраст посетителей, песчаным пляжем и волейбольной площадкой. Современный аквапарк есть и на территории Волгограда, он функционирует в теплое время года. В этот же период на территории местного ЦПКиО работает и едва ли не крупнейший в стране бассейн под открытым небом.Что привезти из сувенировПомимо ярких впечатлений и радостных воспоминаний, из Волгоградской области можно привести продукцию местных народных промыслов, необычные лакомства и миниатюрные копии достопримечательностей (например, мини-версию скульптуры “Родина-мать зовет”).Особенности климатаКлимат Волгограда можно назвать умеренно континентальным: лето здесь достаточно жаркое и обходится преимущественно без дождей, зимы пусть и морозны, но без длительных снегопадов.Однозначного ответа на вопрос “Когда лучше ехать в Волгоград”, пожалуй, не существует. Все будет зависеть от целей и программы поездки. Для долгих прогулок по городу актуален конец лета и начало осени, когда изнуряющая летняя жара уступает место теплой, но уже осенней погоде.Выбирая время для посещения Волгограда, можно ориентироваться не только на прогноз погоды, но и на расписание мероприятий, многие из которых из года в год привлекают туристов. Здесь проходят различные фестивали и реконструкции, фольклорные праздники и спортивные мероприятия.Еда и рестораныУтолить голод туристам помогут многочисленные кафе и рестораны, если хочется не просто перекусить, но и продегустировать что-то необычное, то можно попробовать:Так как Волгоград располагается рядом с несколькими крупными реками, то определенно стоит попробовать в местном общепите блюда из рыбы.Где остановитьсяВ зависимости от бюджета и той цели, с которой человек приезжает в Волгоград и Волгоградскую область, он может остановиться как в одной из многочисленных городских гостиниц, отелей, так и в более бюджетных хостелах. Если отдыхающие намерены не только отдохнуть от повседневных дел, но и провести время с пользой для здоровья, то хорошим вариантом для них может стать санаторий или база отдыха, в которых человеку предоставляют не только ночлег и питание, но и необходимые ему лечебные или косметические процедуры.

https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html

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