https://ria.ru/20250318/dnr-2005689663.html
Родным погибшего в ДНР якутянина передали медаль "Золотая Звезда" Героя
Родным погибшего в ДНР якутянина передали медаль "Золотая Звезда" Героя - РИА Новости, 18.03.2025
Родным погибшего в ДНР якутянина передали медаль "Золотая Звезда" Героя
Медаль "Золотая Звезда" Героя РФ передали родным погибшего в ДНР якутянина Петра Киприянова, он был храбрым командиром, пожертвовал жизнью ради победы, сообщает РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:00:00+03:00
2025-03-18T13:00:00+03:00
2025-03-18T13:00:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
донецкая народная республика
айсен николаев
спецоперация
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ЯКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Медаль "Золотая Звезда" Героя РФ передали родным погибшего в ДНР якутянина Петра Киприянова, он был храбрым командиром, пожертвовал жизнью ради победы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. "Глава Якутии Айсен Николаев и начальник штаба материально-технического обеспечения Восточного военного округа генерал-майор Евгений Леонтенков сегодня, 18 марта, вручили родным младшего лейтенанта Петра Александровича Киприянова посмертную награду офицера - медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации. Звезда Героя России вручена супруге военнослужащего Зинаиде Михайловне Киприяновой, Грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации передана отцу героя Александру Петровичу Киприянову", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что командир мотострелкового взвода Петр Киприянов в сентябре 2024 года в ходе выполнения боевых задач неоднократно проявлял самоотверженность и мужество, решительность и профессионализм. Младший лейтенант Киприянов штурмовал и врывался на позиции противника, храбро вступал в бой и лично ликвидировал множество противников. Принимал быстрые и точные решения, которые обеспечивали продвижение вперед не только своему отряду, но и другим подразделениям бригады. В результате грамотных действий командира позиции противника захватывались с минимальными потерями личного состава. 28 сентября в ходе штурмовых действий в районе населенного пункта Константиновка командир получил смертельное ранение. "Отважный сын Якутии, уроженец Хангаласского улуса, командир мотострелкового взвода младший лейтенант Петр Киприянов пал смертью храбрых на поле боя... Память о нашем герое священна, как и память о всех наших российских воинах, которые отдали свои жизни за Отечество", – подчеркнул глава республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, айсен николаев, спецоперация
Республика Саха (Якутия), Россия, Донецкая Народная Республика, Айсен Николаев, Спецоперация
Родным погибшего в ДНР якутянина передали медаль "Золотая Звезда" Героя
Медаль "Золотая Звезда Героя России" передали родным погибшего в ДНР якутянина
ЯКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Медаль "Золотая Звезда" Героя РФ передали родным погибшего в ДНР якутянина Петра Киприянова, он был храбрым командиром, пожертвовал жизнью ради победы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
"Глава Якутии Айсен Николаев и начальник штаба материально-технического обеспечения Восточного военного округа генерал-майор Евгений Леонтенков сегодня, 18 марта, вручили родным младшего лейтенанта Петра Александровича Киприянова посмертную награду офицера - медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации. Звезда Героя России вручена супруге военнослужащего Зинаиде Михайловне Киприяновой, Грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации передана отцу героя Александру Петровичу Киприянову", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что командир мотострелкового взвода Петр Киприянов в сентябре 2024 года в ходе выполнения боевых задач неоднократно проявлял самоотверженность и мужество, решительность и профессионализм. Младший лейтенант Киприянов штурмовал и врывался на позиции противника, храбро вступал в бой и лично ликвидировал множество противников. Принимал быстрые и точные решения, которые обеспечивали продвижение вперед не только своему отряду, но и другим подразделениям бригады. В результате грамотных действий командира позиции противника захватывались с минимальными потерями личного состава. 28 сентября в ходе штурмовых действий в районе населенного пункта Константиновка командир получил смертельное ранение.
"Отважный сын Якутии, уроженец Хангаласского улуса, командир мотострелкового взвода младший лейтенант Петр Киприянов пал смертью храбрых на поле боя... Память о нашем герое священна, как и память о всех наших российских воинах, которые отдали свои жизни за Отечество", – подчеркнул глава республики.