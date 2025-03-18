https://ria.ru/20250318/dnr-2005689663.html

Родным погибшего в ДНР якутянина передали медаль "Золотая Звезда" Героя

Родным погибшего в ДНР якутянина передали медаль "Золотая Звезда" Героя - РИА Новости, 18.03.2025

Родным погибшего в ДНР якутянина передали медаль "Золотая Звезда" Героя

Медаль "Золотая Звезда" Героя РФ передали родным погибшего в ДНР якутянина Петра Киприянова, он был храбрым командиром, пожертвовал жизнью ради победы, сообщает РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:00:00+03:00

2025-03-18T13:00:00+03:00

2025-03-18T13:00:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

донецкая народная республика

айсен николаев

спецоперация

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ЯКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Медаль "Золотая Звезда" Героя РФ передали родным погибшего в ДНР якутянина Петра Киприянова, он был храбрым командиром, пожертвовал жизнью ради победы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. "Глава Якутии Айсен Николаев и начальник штаба материально-технического обеспечения Восточного военного округа генерал-майор Евгений Леонтенков сегодня, 18 марта, вручили родным младшего лейтенанта Петра Александровича Киприянова посмертную награду офицера - медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации. Звезда Героя России вручена супруге военнослужащего Зинаиде Михайловне Киприяновой, Грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации передана отцу героя Александру Петровичу Киприянову", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что командир мотострелкового взвода Петр Киприянов в сентябре 2024 года в ходе выполнения боевых задач неоднократно проявлял самоотверженность и мужество, решительность и профессионализм. Младший лейтенант Киприянов штурмовал и врывался на позиции противника, храбро вступал в бой и лично ликвидировал множество противников. Принимал быстрые и точные решения, которые обеспечивали продвижение вперед не только своему отряду, но и другим подразделениям бригады. В результате грамотных действий командира позиции противника захватывались с минимальными потерями личного состава. 28 сентября в ходе штурмовых действий в районе населенного пункта Константиновка командир получил смертельное ранение. "Отважный сын Якутии, уроженец Хангаласского улуса, командир мотострелкового взвода младший лейтенант Петр Киприянов пал смертью храбрых на поле боя... Память о нашем герое священна, как и память о всех наших российских воинах, которые отдали свои жизни за Отечество", – подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20250111/shutrmovik-1993275502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, донецкая народная республика, айсен николаев, спецоперация