https://ria.ru/20250318/cherepovets-2005810855.html
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи - РИА Новости, 18.03.2025
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи
В парк общественного транспорта Череповца до конца года прибудут 12 новых трамваев модели "Львенок", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:54:00+03:00
2025-03-18T18:54:00+03:00
2025-03-18T19:23:00+03:00
вологодская область
череповец
вологодская область
георгий филимонов
общественный транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005813160_0:102:1920:1182_1920x0_80_0_0_9e76badfea9191cc674314d1d6141cf7.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В парк общественного транспорта Череповца до конца года прибудут 12 новых трамваев модели "Львенок", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Уточняется, что соглашение о приобретении уже подписано. Новые трамваи появятся в Череповце уже в августе. "Таким образом, будет завершено полное обновление всего состава трамваев в городе", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба. Новые трамваи оборудованы системой безопасности, камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, современным медиакомплексом и условиями проезда для маломобильных граждан, а долговечность и пожаробезопасность транспорта обеспечат алюминиевые сплавы, использованные в интерьере. Еще одно отличие трамваев модели "Львенок" заключается в уникальном сцепном устройстве, которое позволит использовать вагоны в паре. Каждый вагон вместит в себя более 160 человек, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик. При поддержке главы региона одновременно разрабатываются проекты реконструкции и капитального ремонта путей Череповца с полной заменой рельсов и контактной сети для трамваев. Как отметил Филимонов, это делается с целью обновления и развития транспортной инфраструктуры на Вологодчине, а также обеспечения комфорта и удобства граждан.
https://ria.ru/20250318/kompensatsiya-2005727871.html
https://ria.ru/20250317/filimonov-2005587503.html
череповец
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005813160_104:0:1816:1284_1920x0_80_0_0_0d8802a7364dba901d199544d653b166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, вологодская область, георгий филимонов, общественный транспорт
Вологодская область, Череповец, Вологодская область, Георгий Филимонов, Общественный транспорт
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи "Львенок"
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В парк общественного транспорта Череповца до конца года прибудут 12 новых трамваев модели "Львенок", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
Уточняется, что соглашение о приобретении уже подписано. Новые трамваи появятся в Череповце уже в августе.
"Таким образом, будет завершено полное обновление всего состава трамваев в городе", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.
Новые трамваи оборудованы системой безопасности, камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, современным медиакомплексом и условиями проезда для маломобильных граждан, а долговечность и пожаробезопасность транспорта обеспечат алюминиевые сплавы, использованные в интерьере.
Еще одно отличие трамваев модели "Львенок" заключается в уникальном сцепном устройстве, которое позволит использовать вагоны в паре. Каждый вагон вместит в себя более 160 человек, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик.
При поддержке главы региона одновременно разрабатываются проекты реконструкции и капитального ремонта путей Череповца с полной заменой рельсов и контактной сети для трамваев. Как отметил Филимонов, это делается с целью обновления и развития транспортной инфраструктуры на Вологодчине, а также обеспечения комфорта и удобства граждан.