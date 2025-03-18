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В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи - РИА Новости, 18.03.2025
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Вологодская область
 
18:54 18.03.2025 (обновлено: 19:23 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/cherepovets-2005810855.html
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи - РИА Новости, 18.03.2025
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи
В парк общественного транспорта Череповца до конца года прибудут 12 новых трамваев модели "Львенок", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:54:00+03:00
2025-03-18T19:23:00+03:00
вологодская область
череповец
вологодская область
георгий филимонов
общественный транспорт
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В парк общественного транспорта Череповца до конца года прибудут 12 новых трамваев модели "Львенок", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Уточняется, что соглашение о приобретении уже подписано. Новые трамваи появятся в Череповце уже в августе. "Таким образом, будет завершено полное обновление всего состава трамваев в городе", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба. Новые трамваи оборудованы системой безопасности, камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, современным медиакомплексом и условиями проезда для маломобильных граждан, а долговечность и пожаробезопасность транспорта обеспечат алюминиевые сплавы, использованные в интерьере. Еще одно отличие трамваев модели "Львенок" заключается в уникальном сцепном устройстве, которое позволит использовать вагоны в паре. Каждый вагон вместит в себя более 160 человек, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик. При поддержке главы региона одновременно разрабатываются проекты реконструкции и капитального ремонта путей Череповца с полной заменой рельсов и контактной сети для трамваев. Как отметил Филимонов, это делается с целью обновления и развития транспортной инфраструктуры на Вологодчине, а также обеспечения комфорта и удобства граждан.
https://ria.ru/20250318/kompensatsiya-2005727871.html
https://ria.ru/20250317/filimonov-2005587503.html
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череповец, вологодская область, георгий филимонов, общественный транспорт
Вологодская область, Череповец, Вологодская область, Георгий Филимонов, Общественный транспорт
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи

В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи "Львенок"

CC BY-SA 4.0 / Hahys / Череповецкий трамвай 71-911ЕМ "Львенок"
Череповецкий трамвай 71-911ЕМ Львенок - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Hahys /
Череповецкий трамвай 71-911ЕМ "Львенок"
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В парк общественного транспорта Череповца до конца года прибудут 12 новых трамваев модели "Львенок", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
Уточняется, что соглашение о приобретении уже подписано. Новые трамваи появятся в Череповце уже в августе.
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"Таким образом, будет завершено полное обновление всего состава трамваев в городе", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.
Новые трамваи оборудованы системой безопасности, камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, современным медиакомплексом и условиями проезда для маломобильных граждан, а долговечность и пожаробезопасность транспорта обеспечат алюминиевые сплавы, использованные в интерьере.
Еще одно отличие трамваев модели "Львенок" заключается в уникальном сцепном устройстве, которое позволит использовать вагоны в паре. Каждый вагон вместит в себя более 160 человек, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик.
При поддержке главы региона одновременно разрабатываются проекты реконструкции и капитального ремонта путей Череповца с полной заменой рельсов и контактной сети для трамваев. Как отметил Филимонов, это делается с целью обновления и развития транспортной инфраструктуры на Вологодчине, а также обеспечения комфорта и удобства граждан.
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