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Более 500 заявок поступило на фотоконкурс "Бомбора 2025" - РИА Новости, 18.03.2025
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15:47 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/bombora-2005737672.html
Более 500 заявок поступило на фотоконкурс "Бомбора 2025"
Более 500 заявок поступило на фотоконкурс "Бомбора 2025" - РИА Новости, 18.03.2025
Более 500 заявок поступило на фотоконкурс "Бомбора 2025"
Более 500 заявок от участников из разных регионов России поступило для участия во Всероссийском фотоконкурсе "Бомбора 2025: твой шанс опубликовать свою... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:47:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 500 заявок от участников из разных регионов России поступило для участия во Всероссийском фотоконкурсе "Бомбора 2025: твой шанс опубликовать свою фотографию в уникальном подарочном издании в книге о России", сообщают организаторы. Заявки поступили от участников из Краснодарского края, Дагестана, регионов Урала и Сибири. Победители получат возможность запечатлеть свое творчество на страницах подарочного издания бренда "Оранжевый гид" (книжная серия о путешествиях). В "Оранжевом гиде" можно найти не только популярные туристические локации, но и небольшие семейные кафе, тенистые парки и уютные дворики, известные только местным. Как рассказала руководитель редакторской группы туризма издательства "Бомбора" Екатерина Виноградова, участник из любого региона может стать частью проекта в бренде "Оранжевый гид". "Приглашаем вместе с нами написать удивительную историю путешествия по нашей необъятной стране!" - добавила Виноградова. Цель Всероссийского фотоконкурса "Бомбора 2025" — дать возможность фотографам-любителям и профессионалам из всех уголков страны проявить себя и показать любимые места России через призму своего объектива. Конкурс стартовал 1 марта. Работы принимаются до 31 марта включительно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
Россия
Более 500 заявок поступило на фотоконкурс "Бомбора 2025"

Свыше 500 заявок поступило на фотоконкурс "Бомбора 2025"

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaФотограф
Фотограф - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Фотограф. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 500 заявок от участников из разных регионов России поступило для участия во Всероссийском фотоконкурсе "Бомбора 2025: твой шанс опубликовать свою фотографию в уникальном подарочном издании в книге о России", сообщают организаторы.
Заявки поступили от участников из Краснодарского края, Дагестана, регионов Урала и Сибири.
Победители получат возможность запечатлеть свое творчество на страницах подарочного издания бренда "Оранжевый гид" (книжная серия о путешествиях).
В "Оранжевом гиде" можно найти не только популярные туристические локации, но и небольшие семейные кафе, тенистые парки и уютные дворики, известные только местным.
Как рассказала руководитель редакторской группы туризма издательства "Бомбора" Екатерина Виноградова, участник из любого региона может стать частью проекта в бренде "Оранжевый гид".
"Приглашаем вместе с нами написать удивительную историю путешествия по нашей необъятной стране!" - добавила Виноградова.
Цель Всероссийского фотоконкурса "Бомбора 2025" — дать возможность фотографам-любителям и профессионалам из всех уголков страны проявить себя и показать любимые места России через призму своего объектива.
Конкурс стартовал 1 марта. Работы принимаются до 31 марта включительно.
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