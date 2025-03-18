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Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний - РИА Новости, 18.03.2025
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15:53 18.03.2025 (обновлено: 16:15 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/biznes-2005740223.html
Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний
Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний
Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка РФ, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:53:00+03:00
2025-03-18T16:15:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка РФ, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемые коллеги, затрону еще один важный вопрос, который волнует отечественный бизнес и касается отношения России с зарубежными странами. Еще раз хочу об этом сказать. Речь идет о возвращении иностранных компаний, о возможном возвращении иностранных компаний, которые ушли с нашего рынка в 2022 году, да и позднее", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП."Уже говорил, что российский бизнес грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, создал рабочие места и посвятил немало времени и усилий развитию технологий", - добавил он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний

Путин: бизнес в РФ грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка РФ, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые коллеги, затрону еще один важный вопрос, который волнует отечественный бизнес и касается отношения России с зарубежными странами. Еще раз хочу об этом сказать. Речь идет о возвращении иностранных компаний, о возможном возвращении иностранных компаний, которые ушли с нашего рынка в 2022 году, да и позднее", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП.
"Уже говорил, что российский бизнес грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, создал рабочие места и посвятил немало времени и усилий развитию технологий", - добавил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Флажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Российский союз промышленников и предпринимателей
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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