https://ria.ru/20250318/biznes-2005740223.html

Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний

Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний - РИА Новости, 18.03.2025

Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний

Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка РФ, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:53:00+03:00

2025-03-18T15:53:00+03:00

2025-03-18T16:15:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка РФ, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемые коллеги, затрону еще один важный вопрос, который волнует отечественный бизнес и касается отношения России с зарубежными странами. Еще раз хочу об этом сказать. Речь идет о возвращении иностранных компаний, о возможном возвращении иностранных компаний, которые ушли с нашего рынка в 2022 году, да и позднее", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП."Уже говорил, что российский бизнес грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, создал рабочие места и посвятил немало времени и усилий развитию технологий", - добавил он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей