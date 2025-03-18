https://ria.ru/20250318/bilayn-2005526502.html
Билайн эдтех запустил ИИ-помощника для создания текстов СМС-рассылок
Билайн эдтех запустил ИИ-помощника для создания текстов СМС-рассылок - РИА Новости, 18.03.2025
Билайн эдтех запустил ИИ-помощника для создания текстов СМС-рассылок
Команда билайн adtech (эдтех, рекламные технологии) - подразделение билайн бизнес запустила ИИ-помощника (18+) для создания рекламных текстов таргетированных... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:00:00+03:00
2025-03-18T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Команда билайн adtech (эдтех, рекламные технологии) - подразделение билайн бизнес запустила ИИ-помощника (18+) для создания рекламных текстов таргетированных СМС-рассылок в платформе билайн.ПРОдвижение, сообщает пресс-служба оператора.Новый инструмент призван помогать клиентам легко создавать продающие рекламные тексты, которые привлекают внимание целевой аудитории и повышают эффективность рекламной кампании.ИИ-помощник генерирует до десяти вариантов текста для таргетированных СМС-рассылок. Генерация происходит на основе введенных пользователем данных: ключевой информации о предложении (описания товара или услуги), целевой аудитории, призыва к действию и наличия скидки или промокода.Клиент может выбрать один из предложенных вариантов, комбинировать их или доработать самостоятельно. Это делает процесс создания сообщений гибким и удобным.ИИ-помощник основан на комбинации статических и динамических запросов. Статические запросы учитывают общие требования к рекламным текстам, а динамические формируются на основе информации, предоставленной клиентом.ИИ-помощник в первую очередь нацелен на поддержку в подготовке рекламной кампании, помогая сэкономить время, избежать ошибок и раскрыть потенциал каждого рекламного сообщения. Помощник не заменяет профессиональных копирайтеров, а помогает предпринимателям создавать качественные тексты, делая этот процесс более доступным, понятным и эффективным.Новый инструмент уже доступен на сайте билайн.ПРОдвижение. Ознакомиться с возможностями ИИ-помощника и начать создавать качественные креативы в СМС-рассылках можно любому зарегистрированному пользователю.Чтобы воспользоваться инструментом, необходимо:1. Зайти в личный кабинет билайн.ПРОдвижение;2. Начать создавать СМС-рассылку, выбрав целевую аудиторию;3. На шаге подготовки текста сообщения ввести необходимую информацию в окно ИИ-помощника;4. Использовать подходящий вариант текста из предложенных ИИ-помощником или, комбинируя несколько, составить свой вариант.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRHUX6qCdu
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билайн, вымпелком, технологии, ии
Билайн, ВымпелКом, Технологии, ИИ
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Команда билайн adtech (эдтех, рекламные технологии) - подразделение билайн бизнес запустила ИИ-помощника (18+) для создания рекламных текстов таргетированных СМС-рассылок в платформе билайн.ПРОдвижение, сообщает пресс-служба оператора.
Новый инструмент призван помогать клиентам легко создавать продающие рекламные тексты, которые привлекают внимание целевой аудитории и повышают эффективность рекламной кампании.
ИИ-помощник генерирует до десяти вариантов текста для таргетированных СМС-рассылок. Генерация происходит на основе введенных пользователем данных: ключевой информации о предложении (описания товара или услуги), целевой аудитории, призыва к действию и наличия скидки или промокода.
Клиент может выбрать один из предложенных вариантов, комбинировать их или доработать самостоятельно. Это делает процесс создания сообщений гибким и удобным.
ИИ-помощник основан на комбинации статических и динамических запросов. Статические запросы учитывают общие требования к рекламным текстам, а динамические формируются на основе информации, предоставленной клиентом.
ИИ-помощник в первую очередь нацелен на поддержку в подготовке рекламной кампании, помогая сэкономить время, избежать ошибок и раскрыть потенциал каждого рекламного сообщения. Помощник не заменяет профессиональных копирайтеров, а помогает предпринимателям создавать качественные тексты, делая этот процесс более доступным, понятным и эффективным.
Новый инструмент уже доступен на сайте
билайн.ПРОдвижение. Ознакомиться с возможностями ИИ-помощника и начать создавать качественные креативы в СМС-рассылках можно любому зарегистрированному пользователю.
Чтобы воспользоваться инструментом, необходимо:
2. Начать создавать СМС-рассылку, выбрав целевую аудиторию;
3. На шаге подготовки текста сообщения ввести необходимую информацию в окно ИИ-помощника;
4. Использовать подходящий вариант текста из предложенных ИИ-помощником или, комбинируя несколько, составить свой вариант.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRHUX6qCdu