https://ria.ru/20250318/bezrabotitsa-2005742170.html
Путин поручил обеспечить низкую безработицу в России
Путин поручил обеспечить низкую безработицу в России - РИА Новости, 18.03.2025
Путин поручил обеспечить низкую безработицу в России
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране низкую безработицу, подчеркнув, что это общая задача власти и бизнеса. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T16:09:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
безработица
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране низкую безработицу, подчеркнув, что это общая задача власти и бизнеса."Необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу. Это совместная задача и органов власти, и бизнеса - не только крупного, который объединяет РСПП, но и среднего, и малого", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, безработица
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Безработица
Путин поручил обеспечить низкую безработицу в России
Путин на съезде РСПП поручил обеспечить низкую безработицу в России