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Трамп рассказал о договоренностях с Путиным о прекращении огня

Трамп рассказал о договоренностях с Путиным о прекращении огня - РИА Новости, 18.03.2025

Трамп рассказал о договоренностях с Путиным о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп во вторник по итогам телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен оперативно работать с ним над... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:54:00+03:00

2025-03-18T21:54:00+03:00

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россия

украина

в мире

сша

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник по итогам телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен оперативно работать с ним над достижением полного прекращения огня и окончания конфликта на Украине."Мы будем оперативно работать, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, конца этой ужасной войны между Россией и Украиной", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005807349.html

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украина

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россия, украина, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)