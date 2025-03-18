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Трамп рассказал о договоренностях с Путиным о прекращении огня
Трамп рассказал о договоренностях с Путиным о прекращении огня - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп рассказал о договоренностях с Путиным о прекращении огня
Президент США Дональд Трамп во вторник по итогам телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен оперативно работать с ним над... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:54:00+03:00
2025-03-18T21:54:00+03:00
2025-03-18T22:05:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник по итогам телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен оперативно работать с ним над достижением полного прекращения огня и окончания конфликта на Украине."Мы будем оперативно работать, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, конца этой ужасной войны между Россией и Украиной", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
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россия, украина, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, Украина, В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Трамп рассказал о договоренностях с Путиным о прекращении огня
Трамп заявил о договоренностях с Путиным о прекращении огня по энергообъектам