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Путин и Трамп обсудили безопасность в Черном море - РИА Новости, 18.03.2025
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20:44 18.03.2025 (обновлено: 20:45 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/bezopasnost-2005827191.html
Путин и Трамп обсудили безопасность в Черном море
Путин и Трамп обсудили безопасность в Черном море - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили безопасность в Черном море
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились начать переговоры для проработки конкретных деталей договоренности по безопасности... РИА Новости, 18.03.2025
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россия
черное море
сша
дональд трамп
владимир путин
безопасность
телефонный терроризм
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились начать переговоры для проработки конкретных деталей договоренности по безопасности судоходства в Черном море, сообщает пресс-служба Кремля. Во вторник Путин провел телефонный разговор с Трампом. "Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/putin-2005825559.html
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россия, черное море, сша, дональд трамп, владимир путин, безопасность, телефонный терроризм, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, Черное море, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Безопасность, телефонный терроризм, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин и Трамп обсудили безопасность в Черном море

Путин и Трамп начнут переговоры о безопасности судоходства в Черном море

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились начать переговоры для проработки конкретных деталей договоренности по безопасности судоходства в Черном море, сообщает пресс-служба Кремля.
Во вторник Путин провел телефонный разговор с Трампом.
"Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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РоссияЧерное мореСШАДональд ТрампВладимир ПутинБезопасностьтелефонный терроризмТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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