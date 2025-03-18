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Путин и Трамп обсудили безопасность в Черном море
Путин и Трамп обсудили безопасность в Черном море - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили безопасность в Черном море
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились начать переговоры для проработки конкретных деталей договоренности по безопасности... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:44:00+03:00
2025-03-18T20:44:00+03:00
2025-03-18T20:45:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились начать переговоры для проработки конкретных деталей договоренности по безопасности судоходства в Черном море, сообщает пресс-служба Кремля. Во вторник Путин провел телефонный разговор с Трампом. "Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/putin-2005825559.html
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россия, черное море, сша, дональд трамп, владимир путин, безопасность, телефонный терроризм, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, Черное море, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Безопасность, телефонный терроризм, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин и Трамп обсудили безопасность в Черном море
Путин и Трамп начнут переговоры о безопасности судоходства в Черном море