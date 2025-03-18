https://ria.ru/20250318/bezdudnyy-2005762686.html

Биография Юрия Бездудного

Биография Юрия Бездудного - РИА Новости, 18.03.2025

Биография Юрия Бездудного

Российский государственный деятель Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:49:00+03:00

2025-03-18T16:49:00+03:00

2025-03-18T16:49:00+03:00

справки

россия

юрий бездудный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577595240_40:0:2762:1531_1920x0_80_0_0_abe17454f7639ab8a0bb2bfd981f6cd6.jpg

Российский государственный деятель Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области.В 1991 году окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина (ныне Академия Федеральной службы охраны РФ), в 2001 году – Орловскую региональную академию госслужбы. Окончил также Московский психолого-социальный институт, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте России. Имеет диплом мастера делового администрирования – Master of Bisiness Administration (MBA).В 1987-2007 годах проходил военную службу в органах государственной безопасности.В 2007-2012 годах занимал пост заместителя главы Брянской городской администрации.С 2013 года по 2014 год был вице-президентом ООО "Интерактивный банк".В 2014-2019 годах занимал должность заместителя главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области.18 марта 2019 года Бездудный был назначен на должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Курировал деятельность аппарата, департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Координировал реализацию национальных проектов в округе.2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. 13 сентября 2020 года депутаты собрания Ненецкого округа большинством голосов избрали Юрия Бездудного губернатором региона. За его кандидатуру свои голоса отдали 14 депутатов из 16. В тот же день он вступил в должность. 18 марта 2025 года Юрий Бездудный сообщил, что его ждет новая работа.Член партии "Единая Россия", секретарь Ненецкого регионального отделения партии.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, юрий бездудный