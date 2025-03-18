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Биография Юрия Бездудного - РИА Новости, 18.03.2025
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16:49 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/bezdudnyy-2005762686.html
Биография Юрия Бездудного
Биография Юрия Бездудного - РИА Новости, 18.03.2025
Биография Юрия Бездудного
Российский государственный деятель Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:49:00+03:00
2025-03-18T16:49:00+03:00
справки
россия
юрий бездудный
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Российский государственный деятель Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области.В 1991 году окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина (ныне Академия Федеральной службы охраны РФ), в 2001 году – Орловскую региональную академию госслужбы. Окончил также Московский психолого-социальный институт, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте России. Имеет диплом мастера делового администрирования – Master of Bisiness Administration (MBA).В 1987-2007 годах проходил военную службу в органах государственной безопасности.В 2007-2012 годах занимал пост заместителя главы Брянской городской администрации.С 2013 года по 2014 год был вице-президентом ООО "Интерактивный банк".В 2014-2019 годах занимал должность заместителя главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области.18 марта 2019 года Бездудный был назначен на должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Курировал деятельность аппарата, департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Координировал реализацию национальных проектов в округе.2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. 13 сентября 2020 года депутаты собрания Ненецкого округа большинством голосов избрали Юрия Бездудного губернатором региона. За его кандидатуру свои голоса отдали 14 депутатов из 16. В тот же день он вступил в должность. 18 марта 2025 года Юрий Бездудный сообщил, что его ждет новая работа.Член партии "Единая Россия", секретарь Ненецкого регионального отделения партии.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, россия, юрий бездудный
Справки, Россия, Юрий Бездудный

Биография Юрия Бездудного

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЮрий Бездудный
Юрий Бездудный - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрий Бездудный . Архивное фото
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Российский государственный деятель Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области.
В 1991 году окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина (ныне Академия Федеральной службы охраны РФ), в 2001 году – Орловскую региональную академию госслужбы. Окончил также Московский психолого-социальный институт, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте России. Имеет диплом мастера делового администрирования – Master of Bisiness Administration (MBA).
В 1987-2007 годах проходил военную службу в органах государственной безопасности.
В 2007-2012 годах занимал пост заместителя главы Брянской городской администрации.
С 2013 года по 2014 год был вице-президентом ООО "Интерактивный банк".
В 2014-2019 годах занимал должность заместителя главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
18 марта 2019 года Бездудный был назначен на должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Курировал деятельность аппарата, департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Координировал реализацию национальных проектов в округе.
2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.
13 сентября 2020 года депутаты собрания Ненецкого округа большинством голосов избрали Юрия Бездудного губернатором региона. За его кандидатуру свои голоса отдали 14 депутатов из 16. В тот же день он вступил в должность.
18 марта 2025 года Юрий Бездудный сообщил, что его ждет новая работа.
Член партии "Единая Россия", секретарь Ненецкого регионального отделения партии.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиРоссияЮрий Бездудный
 
 
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