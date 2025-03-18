https://ria.ru/20250318/berbok-2005820402.html

Бербок обеспокоилась возобновлением боевых действий в Газе

Бербок обеспокоилась возобновлением боевых действий в Газе - РИА Новости, 18.03.2025

Бербок обеспокоилась возобновлением боевых действий в Газе

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила обеспокоенность возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:16:00+03:00

2025-03-18T20:16:00+03:00

2025-03-18T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила обеспокоенность возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа. "Прекращение перемирия в секторе Газа мощными израильскими ударами вызывает серьезнейшую обеспокоенность", - заявила Бербок на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале МИД ФРГ. Министр подчеркнула, что в международном праве закреплен принцип пропорциональности, даже если речь идет о самообороне. "С возобновлением боевых действий судьба оставшихся заложников, а также будущее людей в Израиле, секторе Газа и на всём Ближнем Востоке вновь висит на крайне тонкой нити", - сказала Бербок. Она призвала стороны соблюдать международное гуманитарное право и вернуться к переговорам. "И я особенно обращаюсь к США с призывом использовать своё региональное влияние и соответствующие возможности. Ведь от этого зависит безопасность всего Ближнего и Среднего Востока", - добавила глава МИД ФРГ. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250318/ssha-2005819071.html

https://ria.ru/20250318/italija-2005812241.html

https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html

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