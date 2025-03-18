Бербок обеспокоилась возобновлением боевых действий в Газе
Бербок выразила обеспокоенность возобновлением Израилем боевых действий в Газе
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила обеспокоенность возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа.
Министр подчеркнула, что в международном праве закреплен принцип пропорциональности, даже если речь идет о самообороне.
"С возобновлением боевых действий судьба оставшихся заложников, а также будущее людей в Израиле, секторе Газа и на всём Ближнем Востоке вновь висит на крайне тонкой нити", - сказала Бербок.
Она призвала стороны соблюдать международное гуманитарное право и вернуться к переговорам. "И я особенно обращаюсь к США с призывом использовать своё региональное влияние и соответствующие возможности. Ведь от этого зависит безопасность всего Ближнего и Среднего Востока", - добавила глава МИД ФРГ.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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