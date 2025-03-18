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Бербок обеспокоилась возобновлением боевых действий в Газе - РИА Новости, 18.03.2025
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20:16 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/berbok-2005820402.html
Бербок обеспокоилась возобновлением боевых действий в Газе
Бербок обеспокоилась возобновлением боевых действий в Газе - РИА Новости, 18.03.2025
Бербок обеспокоилась возобновлением боевых действий в Газе
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила обеспокоенность возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:16:00+03:00
2025-03-18T20:16:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
сша
анналена бербок
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила обеспокоенность возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа. "Прекращение перемирия в секторе Газа мощными израильскими ударами вызывает серьезнейшую обеспокоенность", - заявила Бербок на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале МИД ФРГ. Министр подчеркнула, что в международном праве закреплен принцип пропорциональности, даже если речь идет о самообороне. "С возобновлением боевых действий судьба оставшихся заложников, а также будущее людей в Израиле, секторе Газа и на всём Ближнем Востоке вновь висит на крайне тонкой нити", - сказала Бербок. Она призвала стороны соблюдать международное гуманитарное право и вернуться к переговорам. "И я особенно обращаюсь к США с призывом использовать своё региональное влияние и соответствующие возможности. Ведь от этого зависит безопасность всего Ближнего и Среднего Востока", - добавила глава МИД ФРГ. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250318/ssha-2005819071.html
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в мире, израиль, ближний восток, сша, анналена бербок, биньямин нетаньяху, мид германии, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, США, Анналена Бербок, Биньямин Нетаньяху, МИД Германии, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Бербок обеспокоилась возобновлением боевых действий в Газе

Бербок выразила обеспокоенность возобновлением Израилем боевых действий в Газе

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила обеспокоенность возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа.
"Прекращение перемирия в секторе Газа мощными израильскими ударами вызывает серьезнейшую обеспокоенность", - заявила Бербок на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале МИД ФРГ.
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Министр подчеркнула, что в международном праве закреплен принцип пропорциональности, даже если речь идет о самообороне.
"С возобновлением боевых действий судьба оставшихся заложников, а также будущее людей в Израиле, секторе Газа и на всём Ближнем Востоке вновь висит на крайне тонкой нити", - сказала Бербок.
Она призвала стороны соблюдать международное гуманитарное право и вернуться к переговорам. "И я особенно обращаюсь к США с призывом использовать своё региональное влияние и соответствующие возможности. Ведь от этого зависит безопасность всего Ближнего и Среднего Востока", - добавила глава МИД ФРГ.
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В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильБлижний ВостокСШААнналена БербокБиньямин НетаньяхуМИД ГерманииХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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