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Глава МИД Белоруссии призвал Запад отбросить амбиции - РИА Новости, 18.03.2025
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23:31 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/belorussiya-2005846557.html
Глава МИД Белоруссии призвал Запад отбросить амбиции
Глава МИД Белоруссии призвал Запад отбросить амбиции - РИА Новости, 18.03.2025
Глава МИД Белоруссии призвал Запад отбросить амбиции
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что миру нужен диалог, и призвал Запад отбросить амбиции и не качать мышцы военным арсеналом. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:31:00+03:00
2025-03-18T23:31:00+03:00
в мире
россия
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белоруссия
максим рыженков
евросоюз
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что миру нужен диалог, и призвал Запад отбросить амбиции и не качать мышцы военным арсеналом. "Все должны отбросить личные амбиции – и политики, и страны. Край черты близок. Если не начнут разговаривать вместо того, чтобы накачивать мышцы военным арсеналом, хорошего ничего не будет", - сообщил Рыженков в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, сейчас время такое, что обязательно надо участвовать в международном политическом процессе, надо разговаривать, доносить свою позицию, уметь слушать и слышать партнеров. "То, что (сейчас происходит - ред.) в отношениях межу США и Россией, – показатель, что стороны понимают важность момента, готовы вместе обсуждать и прийти к решению, по крайне мере, так декларируется, понимая, что, если ничего не делать, дальше не просто тупик, а некий барьер, за которым возможны серьезные мировые потрясения", - сказал Рыженков. Он отметил, что Россия поступает так, будучи ответственным международным гарантом развития и стабильности. "И США, новая администрация, сделала соответствующее направление своим магистральным подходом - ликвидировать войны и потрясения", - продолжил белорусский министр. Он добавил, что это происходит из понимания того, что мир находится у края черты. "Мы все говорим, что мы у края черты: американцы говорят, наш президент говорит, (президент России Владимир) Путин говорит. Поэтому тут исключать ничего нельзя, потому что мы начинаем говорить на одной волне", - сказал Рыженков, рассуждая о возможности нормализации отношений Минска и США. "К сожалению, с ЕС так пока не получается. Там риторика – вооружаться, "русские идут", надо миллиарды тратить (на военную сферу - ред.)", - сказал глава белорусского МИД. Однако он заметил, что в ЕС растет число политиков, которые понимают пагубность политики по милитаризации и понимают, что разрыв с Россией несет негатив и Европе.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, россия, сша, белоруссия, максим рыженков, евросоюз, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, США, Белоруссия, Максим Рыженков, Евросоюз, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Глава МИД Белоруссии призвал Запад отбросить амбиции

Глава МИД Белоруссии Рыженков призвал Запад не качать мышцы военным арсеналом

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что миру нужен диалог, и призвал Запад отбросить амбиции и не качать мышцы военным арсеналом.
"Все должны отбросить личные амбиции – и политики, и страны. Край черты близок. Если не начнут разговаривать вместо того, чтобы накачивать мышцы военным арсеналом, хорошего ничего не будет", - сообщил Рыженков в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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По его словам, сейчас время такое, что обязательно надо участвовать в международном политическом процессе, надо разговаривать, доносить свою позицию, уметь слушать и слышать партнеров.
"То, что (сейчас происходит - ред.) в отношениях межу США и Россией, – показатель, что стороны понимают важность момента, готовы вместе обсуждать и прийти к решению, по крайне мере, так декларируется, понимая, что, если ничего не делать, дальше не просто тупик, а некий барьер, за которым возможны серьезные мировые потрясения", - сказал Рыженков.
Он отметил, что Россия поступает так, будучи ответственным международным гарантом развития и стабильности. "И США, новая администрация, сделала соответствующее направление своим магистральным подходом - ликвидировать войны и потрясения", - продолжил белорусский министр. Он добавил, что это происходит из понимания того, что мир находится у края черты.
"Мы все говорим, что мы у края черты: американцы говорят, наш президент говорит, (президент России Владимир) Путин говорит. Поэтому тут исключать ничего нельзя, потому что мы начинаем говорить на одной волне", - сказал Рыженков, рассуждая о возможности нормализации отношений Минска и США.
"К сожалению, с ЕС так пока не получается. Там риторика – вооружаться, "русские идут", надо миллиарды тратить (на военную сферу - ред.)", - сказал глава белорусского МИД. Однако он заметил, что в ЕС растет число политиков, которые понимают пагубность политики по милитаризации и понимают, что разрыв с Россией несет негатив и Европе.
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В миреРоссияСШАБелоруссияМаксим РыженковЕвросоюзТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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