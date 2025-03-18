https://ria.ru/20250318/belorussiya-2005846557.html

Глава МИД Белоруссии призвал Запад отбросить амбиции

Глава МИД Белоруссии призвал Запад отбросить амбиции - РИА Новости, 18.03.2025

Глава МИД Белоруссии призвал Запад отбросить амбиции

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что миру нужен диалог, и призвал Запад отбросить амбиции и не качать мышцы военным арсеналом. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:31:00+03:00

2025-03-18T23:31:00+03:00

2025-03-18T23:31:00+03:00

в мире

россия

сша

белоруссия

максим рыженков

евросоюз

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что миру нужен диалог, и призвал Запад отбросить амбиции и не качать мышцы военным арсеналом. "Все должны отбросить личные амбиции – и политики, и страны. Край черты близок. Если не начнут разговаривать вместо того, чтобы накачивать мышцы военным арсеналом, хорошего ничего не будет", - сообщил Рыженков в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, сейчас время такое, что обязательно надо участвовать в международном политическом процессе, надо разговаривать, доносить свою позицию, уметь слушать и слышать партнеров. "То, что (сейчас происходит - ред.) в отношениях межу США и Россией, – показатель, что стороны понимают важность момента, готовы вместе обсуждать и прийти к решению, по крайне мере, так декларируется, понимая, что, если ничего не делать, дальше не просто тупик, а некий барьер, за которым возможны серьезные мировые потрясения", - сказал Рыженков. Он отметил, что Россия поступает так, будучи ответственным международным гарантом развития и стабильности. "И США, новая администрация, сделала соответствующее направление своим магистральным подходом - ликвидировать войны и потрясения", - продолжил белорусский министр. Он добавил, что это происходит из понимания того, что мир находится у края черты. "Мы все говорим, что мы у края черты: американцы говорят, наш президент говорит, (президент России Владимир) Путин говорит. Поэтому тут исключать ничего нельзя, потому что мы начинаем говорить на одной волне", - сказал Рыженков, рассуждая о возможности нормализации отношений Минска и США. "К сожалению, с ЕС так пока не получается. Там риторика – вооружаться, "русские идут", надо миллиарды тратить (на военную сферу - ред.)", - сказал глава белорусского МИД. Однако он заметил, что в ЕС растет число политиков, которые понимают пагубность политики по милитаризации и понимают, что разрыв с Россией несет негатив и Европе.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250318/zaharova-2005846226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, белоруссия, максим рыженков, евросоюз, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)