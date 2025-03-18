Глава МИД Белоруссии призвал Запад отбросить амбиции
Глава МИД Белоруссии Рыженков призвал Запад не качать мышцы военным арсеналом
© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что миру нужен диалог, и призвал Запад отбросить амбиции и не качать мышцы военным арсеналом.
"Все должны отбросить личные амбиции – и политики, и страны. Край черты близок. Если не начнут разговаривать вместо того, чтобы накачивать мышцы военным арсеналом, хорошего ничего не будет", - сообщил Рыженков в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, сейчас время такое, что обязательно надо участвовать в международном политическом процессе, надо разговаривать, доносить свою позицию, уметь слушать и слышать партнеров.
"То, что (сейчас происходит - ред.) в отношениях межу США и Россией, – показатель, что стороны понимают важность момента, готовы вместе обсуждать и прийти к решению, по крайне мере, так декларируется, понимая, что, если ничего не делать, дальше не просто тупик, а некий барьер, за которым возможны серьезные мировые потрясения", - сказал Рыженков.
Он отметил, что Россия поступает так, будучи ответственным международным гарантом развития и стабильности. "И США, новая администрация, сделала соответствующее направление своим магистральным подходом - ликвидировать войны и потрясения", - продолжил белорусский министр. Он добавил, что это происходит из понимания того, что мир находится у края черты.
"Мы все говорим, что мы у края черты: американцы говорят, наш президент говорит, (президент России Владимир) Путин говорит. Поэтому тут исключать ничего нельзя, потому что мы начинаем говорить на одной волне", - сказал Рыженков, рассуждая о возможности нормализации отношений Минска и США.
"К сожалению, с ЕС так пока не получается. Там риторика – вооружаться, "русские идут", надо миллиарды тратить (на военную сферу - ред.)", - сказал глава белорусского МИД. Однако он заметил, что в ЕС растет число политиков, которые понимают пагубность политики по милитаризации и понимают, что разрыв с Россией несет негатив и Европе.