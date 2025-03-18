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Биография Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров – биография, карьера и личная жизнь легендарного певца

Биография Бедроса Киркорова

Народный артист России Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в семье потомственных сапожников. Его РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:22:00+03:00

2025-03-18T18:22:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в семье потомственных сапожников. Его предки из турецких армян, которые в итоге оказались на территории современной Болгарии. Детство и юностьВ детстве Бедрос занимался художественной самодеятельностью в одном из армянских клубов при общине в Болгарии под названием "Ереван".В 17 лет окончил профессионально-техническое училище, получив специальность сапожника-модельера. Непродолжительное время работал по специальности.Параллельно пел в городском хоре, брал частные уроки вокала.В 18 лет без музыкального образования был принят в Государственную оперу Варны. Репетировал партию Альфреда из оперы Джузеппе Верди "Травиата", но был призван в армию. Служил на границе, а затем был переведен в ансамбль строительных войск, с которым участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве (Польша) в 1955 году.Демобилизовавшись, возобновил выступления в Варненской опере. Участвовал также в сборных концертах в Международном доме журналистов, где часто бывали гости из СССР – известные кинематографисты, певцы, композиторы.Выступление Бедроса Киркорова услышал советский композитор Арно Бабаджанян и посоветовал ему получить в СССР профессиональное музыкальное образование.В 1962 году Киркоров приехал в Москву и был зачислен на второй курс ГИТИСа (курс народного артиста СССР Бориса Покровского).Карьера и достиженияПараллельно с учебой начал работать в "Москонцерте", пел вместе с ведущими советскими оркестрам под управлением таких мэтров как Юрий Силантьев, Владимир Федосеев, Эдди Рознер, Леонид Утесов.Участвовал в международной программе "Мелодия друзей" (в ней выступали артисты из социалистических стран).Визитной карточкой певца стала сольная программа "Москва – София, София – Москва", где воспевал советско-болгарскую дружбу. Именно в ней звучала самая известная песня в его исполнении – "Алеша". Песня на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Колмановского посвящена памятнику советскому солдату "Алеша" в болгарском городе Пловдиве как символу памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии от нацистской оккупации во Второй мировой войне. Бедрос Киркоров работал в Московской филармонии, был солистом Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского, выступал с оркестром русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова.В его репертуаре было более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.Артист выступал в дуэте с Филиппом Киркоровым, Мари Киркоровой, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном, Лили Ивановой, Бисером Кировым и др.Бедрос Киркоров – постоянный член и председатель жюри фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства среди детей и юношества в Великом Новгороде и городах России.С 2011 года и до недавнего времени выступал в роли организатора концертной программы "От сердца к сердцу" в рамках Новгородского областного благотворительного марафона "Рождественский подарок".Во время работы в Московской филармонии в связи с 40-летием освобождения Болгарии дал 40 гастрольных благотворительных концертов для возведения памятника на Поклонной горе.В августе 2007 года по инициативе и на средства Бедроса Киркорова в городе Холм Новгородской области был открыт памятник болгарскому герою Павлу Калитину. При участии Бедроса Киркорова в Болгарии поставлен памятник генералу Федору Ушакову.Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве.В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году Бедрос Киркоров был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005). Личная жизньС первой женой – Викторией Лихачевой – Бедрос Киркоров познакомился в 1964 году в Сочи во время концерта. Девушка подошла к певцу за автографом и в тот же вечер получила от него предложение руки и сердца. Через три года у пары родился сын Филипп. Брак продлился 30 лет, в 1994 году Виктория скончалась.Спустя три года Бедрос женился во второй раз, его избранницей стала Людмила Смирнова. Но в 2023 году появились слухи о их разводе. Причиной расставания певец назвал нежелание жены переезжать из Новгорода в Москву.Последние годы жизни и здоровьеНесмотря на возраст, Бедрос Филиппович вел активную творческую и общественную жизнь. Но в последние годы в различных СМИ появлялись слухи о его госпитализации, однако семья их опровергала, называя плановым осмотром. Состояние Киркорова старшего ухудшилось после перенесенного коронавируса в 2022 году, появились проблемы с сердцем, а в 2023 году ему провели операцию и поставили кардиостимулятор, после чего артист почувствовал себя значительно лучше.18 марта 2025 года сын Бедроса Филипповича Филипп Киркоров, эстрадный певец, народный артист России, в своем телеграмм-канале сообщил о смерти отца: “Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа…”По информации СМИ, артист умер дома от остановки сердца.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20250318/kirkorov-2005747686.html

https://ria.ru/20250318/bedros--2005752155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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