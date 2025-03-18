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Банки обяжут ввести в приложения функционал для пострадавших от мошенниках - РИА Новости, 18.03.2025
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12:24 18.03.2025 (обновлено: 13:42 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/banki-2005680641.html
Банки обяжут ввести в приложения функционал для пострадавших от мошенниках
Банки обяжут ввести в приложения функционал для пострадавших от мошенниках - РИА Новости, 18.03.2025
Банки обяжут ввести в приложения функционал для пострадавших от мошенниках
Крупные банки с октября будут обязаны ввести в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, сообщает Банк... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:24:00+03:00
2025-03-18T13:42:00+03:00
экономика
технологии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крупные банки с октября будут обязаны ввести в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, сообщает Банк России."С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию", - говорится в сообщении.Также отмечается, что клиенты этих банков в мобильном приложении смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России.Кроме того, с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты сейчас - один из самых распространенных способов обмана.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Банки обяжут ввести в приложения функционал для пострадавших от мошенниках

ЦБ обязал банки ввести в приложения функционал для сообщений о мошенниках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Центрального банка России
Вывеска на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вывеска на здании Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крупные банки с октября будут обязаны ввести в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, сообщает Банк России.
«
"С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что клиенты этих банков в мобильном приложении смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России.
Кроме того, с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты сейчас - один из самых распространенных способов обмана.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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