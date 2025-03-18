https://ria.ru/20250318/babushka-2005749642.html

Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка

Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка - РИА Новости, 18.03.2025

Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка

Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня Ольгу Михайловну эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025

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специальная военная операция на украине

происшествия

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мар - РИА Новости. Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня Ольгу Михайловну эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит, но возраст свой назвать смогла. "Сто второй год уже", - сказала она РИА Новости. Ольга Михайловна стала живой свидетельницей уже второй войны. "Да", - сказала женщина в ответ на соответствующее утверждение корреспондента РИА Новости.Со слов бабушки, чувствует она себя "нормально". Как передает корреспондент РИА Новости, бабушку осмотрели медики и забрали в больницу. Предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения, женщина оставалась без медпомощи много месяцев. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.

https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005727712.html

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Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения. 2025-03-18T16:18 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)