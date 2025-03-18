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Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 18.03.2025 (обновлено: 16:38 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/babushka-2005749642.html
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка - РИА Новости, 18.03.2025
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня Ольгу Михайловну эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:18:00+03:00
2025-03-18T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
суджа
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мар - РИА Новости. Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня Ольгу Михайловну эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит, но возраст свой назвать смогла. "Сто второй год уже", - сказала она РИА Новости. Ольга Михайловна стала живой свидетельницей уже второй войны. "Да", - сказала женщина в ответ на соответствующее утверждение корреспондента РИА Новости.Со слов бабушки, чувствует она себя "нормально". Как передает корреспондент РИА Новости, бабушку осмотрели медики и забрали в больницу. Предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения, женщина оставалась без медпомощи много месяцев. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005727712.html
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Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения.
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происшествия, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка

Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, ее эвакуировали

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мар - РИА Новости. Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня Ольгу Михайловну эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости.
Пожилая женщина плохо слышит и ходит, но возраст свой назвать смогла. "Сто второй год уже", - сказала она РИА Новости.
Ольга Михайловна стала живой свидетельницей уже второй войны. "Да", - сказала женщина в ответ на соответствующее утверждение корреспондента РИА Новости.
Со слов бабушки, чувствует она себя "нормально".
Как передает корреспондент РИА Новости, бабушку осмотрели медики и забрали в больницу. Предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения, женщина оставалась без медпомощи много месяцев.
Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
Работа расчета гаубицы ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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