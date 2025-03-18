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В Белгородской области автобус подорвался на взрывном устройстве
В Белгородской области автобус подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 18.03.2025
В Белгородской области автобус подорвался на взрывном устройстве
Служебный автобус наехал на взрывное устройство в Краснояружском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:12:00+03:00
2025-03-18T10:12:00+03:00
2025-03-18T10:31:00+03:00
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происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Служебный автобус наехал на взрывное устройство в Краснояружском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Инцидент произошел в районе села Графовка."В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы", — написал Гладков.Губернатор уточнил, что после оказания медицинской помощи все отпущены домой. Транспортное средство получило повреждения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области автобус подорвался на взрывном устройстве
В Краснояружском районе служебный автобус подорвался на взрывном устройстве