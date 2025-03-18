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Ни одна из стран не получит полный контроль над Арктикой, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2025
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02:30 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/arktika-2005615007.html
Ни одна из стран не получит полный контроль над Арктикой, заявили в Госдуме
Ни одна из стран не получит полный контроль над Арктикой, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2025
Ни одна из стран не получит полный контроль над Арктикой, заявили в Госдуме
Арктика остается зоной стратегического интереса для многих государств, однако ни одна страна, включая США, не сможет получить полный контроль над всем регионом, РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T02:30:00+03:00
2025-03-18T02:30:00+03:00
арктика
россия
дальний восток
николай харитонов
артур чилингаров
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Арктика остается зоной стратегического интереса для многих государств, однако ни одна страна, включая США, не сможет получить полный контроль над всем регионом, считает глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. "Арктика остается зоной стратегического интереса для многих государств, однако ни одна страна, включая США, не сможет получить полный контроль над всем регионом. В Государственной Думе неоднократно подчеркивали, что Россия выступает за соблюдение международных норм и многостороннее сотрудничество в Арктике", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что РФ в первую очередь должна отстаивать в Арктике национальные интересы, но при этом быть готовой на многостороннее конструктивное сотрудничество в Арктике. По мнению парламентария, будущее Арктики в балансе интересов всех арктических стран, а не в полном контроле над Арктикой одной из сторон. "Мне довелось уже третий созыв возглавлять комитет Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, и я глубоко согласен с одной фразой нашего великого полярника Артура Чилингарова известному изданию: "Арктика – наш дом, и в этом доме мы живем и без стука пускать не будем", - заключил он.
https://ria.ru/20250315/arktika-2005154357.html
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арктика, россия, дальний восток, николай харитонов, артур чилингаров, госдума рф, в мире
Арктика, Россия, Дальний Восток, Николай Харитонов, Артур Чилингаров, Госдума РФ, В мире
Ни одна из стран не получит полный контроль над Арктикой, заявили в Госдуме

Депутат Харитонов: ни одна страна не сможет полностью контролировать Арктику

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров архипелага Шпицберген
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Арктика остается зоной стратегического интереса для многих государств, однако ни одна страна, включая США, не сможет получить полный контроль над всем регионом, считает глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
"Арктика остается зоной стратегического интереса для многих государств, однако ни одна страна, включая США, не сможет получить полный контроль над всем регионом. В Государственной Думе неоднократно подчеркивали, что Россия выступает за соблюдение международных норм и многостороннее сотрудничество в Арктике", - сказал он РИА Новости.
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Депутат считает, что РФ в первую очередь должна отстаивать в Арктике национальные интересы, но при этом быть готовой на многостороннее конструктивное сотрудничество в Арктике.
По мнению парламентария, будущее Арктики в балансе интересов всех арктических стран, а не в полном контроле над Арктикой одной из сторон.
"Мне довелось уже третий созыв возглавлять комитет Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, и я глубоко согласен с одной фразой нашего великого полярника Артура Чилингарова известному изданию: "Арктика – наш дом, и в этом доме мы живем и без стука пускать не будем", - заключил он.
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АрктикаРоссияДальний ВостокНиколай ХаритоновАртур ЧилингаровГосдума РФВ мире
 
 
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