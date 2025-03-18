https://ria.ru/20250318/anokhin-2005813287.html

Анохин: власти заинтересованы в поддержке смоленских предприятий

Анохин: власти заинтересованы в поддержке смоленских предприятий - РИА Новости, 18.03.2025

Анохин: власти заинтересованы в поддержке смоленских предприятий

Правительство Смоленской области заинтересовано в поддержке местных предприятий, заявил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:21:00+03:00

2025-03-18T19:21:00+03:00

2025-03-18T20:01:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство Смоленской области заинтересовано в поддержке местных предприятий, заявил губернатор Василий Анохин. Глава региона посетил два предприятия: "Доктор-Мебель" и "Полимер". Он ознакомился с ходом реализации инвестпроектов. "Осенью этого года "Полимер" завершит строительство комплекса производственных зданий и запустит новые современные технологические линии. Благодаря этому предприятие увеличит суточный объем продукции. В общей сложности за последние два года в свое развитие компания вложила почти 5 миллиардов рублей", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор обсудил дальнейшие планы с руководством компании. Так, в 2026 году при содействии облправительства начнется реализация проекта по расширению производственной базы. "Это следующий и закономерный этап в развитии предприятия", – заявил Анохин. Глава региона отметил, что предприятие "Доктор-Мебель" открылось в Десногорске в 2010 году. Во время визита Анохина была достигнута договоренность о проработке реализации инвестпроекта по строительству нового производственно-складского комплекса. "Правительство области заинтересовано в поддержке смоленских предприятий. Это основа развития нашей экономики и благополучия смолян. Окажем содействие компаниям для успешной реализации их инициатив", – заявил Анохин.

https://ria.ru/20250318/smolensk-2005701523.html

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смоленская область, василий анохин, поддержка бизнеса