Рейтинг@Mail.ru
Что стало Василием Клубковым, который предал Зою Космодемьянскую - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/zoya-2005530836.html
Что стало Василием Клубковым, который предал Зою Космодемьянскую
Что стало Василием Клубковым, который предал Зою Космодемьянскую - РИА Новости, 17.03.2025
Что стало Василием Клубковым, который предал Зою Космодемьянскую
Во время Великой Отечественной войны многие попадали в страшные ситуации, когда приходилось делать непростой выбор, кем ты останешься в людской памяти: героем... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:11:00+03:00
2025-03-17T19:11:00+03:00
ярославль
зоя космодемьянская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005545067_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3d228b7f4abbe206c4e2943197af1636.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны многие попадали в страшные ситуации, когда приходилось делать непростой выбор, кем ты останешься в людской памяти: героем или предателем. Часто на кону в таком случае была человеческая жизнь, и своя, и своих боевых товарищей.Один из ярких тому примеров — Зоя Космодемьянская и Василий Клубков. Они оба были в одном диверсионном отряде, только одна стала героем, которого чтят и помнят уже многие поколения людей, а второй же вошел в историю как предатель. В группе диверсантовВ середине ноября 1941 года группа разведчиков-диверсантов получила приказ сжечь деревни, в которых находились фашисты. Зоя вместе с товарищем Василием Клубковым и их руководителем, бывшим учителем из Ярославля Борисом Крайновым, пошли в деревню Петрищево.По плану они должны были осуществить поджог с трех сторон. В Петрищеве был расположен штаб 332-го пехотного полка 197-й немецкой дивизии.Задача у разведчиков-диверсантов была простая: выгнать немцев на мороз, уничтожив радиоцентр, конюшню и другие объекты инфраструктуры.Зоя должна была начать поджигать с юга, Клубков — с севера, Крайнов взял на себя центр.Командир быстро сумел справиться со своей частью задания, он вернулся в условленное место встречи и стал дожидаться своих подчиненных. Через некоторое время запылала южная сторона. А сторона, которую должен был поджечь Клубков, так и не загорелась.Крайнов подождал до утра и принял решение вернуться в штаб. Впоследствии оказалось, что Космодемьянская была схвачена немцами. Клубков же вернулся в штаб группы спустя два месяца."Глазастый" старостаСуществует версия, что Зою сдал староста Семен Свиридов, в доме которого были расквартированы немцы. Космодемьянская подожгла автомобиль, радиоцентр и конюшню и стала уходить в лес, когда ее заметил Свиридов.В тот момент она находилась на окраине деревни, и при ней не было ничего, что позволило бы немцам решить, что она принимала участие в поджоге.Однако по наводке старосты ее все же схватили. При благоприятном стечении обстоятельств все могло закончиться хорошо, но гитлеровцы откуда-то получили информацию, что она является членом диверсионной группы. Об этом Свиридов знать не мог, а значит, предал Зою кто-то другой.Предатель рядомСпустя два месяца в штаб вернулся Вася Клубков и сразу вызвал подозрения у командира своим нестандартным поведением.Он часто путался в своих рассказах о том, что же именно с ним произошло, и ни разу не поинтересовался судьбой своей напарницы Зои. Постепенно его начали подозревать и сослуживцы.28 февраля Клубков был задержан сотрудниками Особого отдела НКВД. Уже 2 марта ему предъявили официальное обвинение в измене Родине, и через девять дней, на допросе, который проводил следователь особого отдела НКВД лейтенант госбезопасности Сушко, сознался в предательстве и в том, что согласился работать на германскую разведку.По его словам, он выдал Космодемьянскую из-за страха быть расстрелянным.Героическая гибельЗоя Космодемьянская, схваченная немцами по наводке своего "товарища", подверглась долгим пыткам, избиениям и была казнена.Фашисты загоняли ей иглы под ногти, которые потом вообще вырвали; отрезали грудь. Но девушка героически вынесла все зверства извергов и не сказала немцам ни слова.29 ноября 1941 года, согнав всю деревню на площадь, фашисты прилюдно казнили ее. Перед смертью Зоя произнесла слова, которые навеки остались в народной памяти и вошли в историю: "Нас двести миллионов, всех не перевешаете! За меня отомстят!"Цена предательстваВ уголовном деле № Н-16440 есть стенограммы допросов Клубкова, где он не только поведал немцам, кто он такой, но и назвал имя и фамилию своего боевого товарища Зои Космодемьянской.В это же время фашисты схватили Зою в Петрищеве и благодаря показаниям Клубкова уже знали, что она является диверсантом. Предатель опознал ее, когда немцы привели Зою в штаб для допроса, и рассказал, что им обоим было приказано поджечь деревню.Ряд историков не признают Клубкова виновным в выдаче Зои Космодемьянской и считают, что он, скорее всего, оговорил себя под давлением следователей. Тем не менее сам факт его сотрудничества с вермахтом не отрицается. 16 апреля 1942 года, после военного трибунала, Василия Клубкова расстреляли.
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005545067_533:0:3264:2048_1920x0_80_0_0_c48a29bf0fb25f55bb5d980450f6bcf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, зоя космодемьянская
Ярославль, Зоя Космодемьянская

Что стало Василием Клубковым, который предал Зою Космодемьянскую

© Public domainЗоя Космодемьянская
Зоя Космодемьянская - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Public domain
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны многие попадали в страшные ситуации, когда приходилось делать непростой выбор, кем ты останешься в людской памяти: героем или предателем. Часто на кону в таком случае была человеческая жизнь, и своя, и своих боевых товарищей.
Один из ярких тому примеров — Зоя Космодемьянская и Василий Клубков. Они оба были в одном диверсионном отряде, только одна стала героем, которого чтят и помнят уже многие поколения людей, а второй же вошел в историю как предатель.

В группе диверсантов

В середине ноября 1941 года группа разведчиков-диверсантов получила приказ сжечь деревни, в которых находились фашисты. Зоя вместе с товарищем Василием Клубковым и их руководителем, бывшим учителем из Ярославля Борисом Крайновым, пошли в деревню Петрищево.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкДеревня Петрищево Верейского района Московской области, освобожденная от немецко-фашистских захватчиков войсками Западного фронта
Деревня Петрищево Верейского района Московской области, освобожденная от немецко-фашистских захватчиков войсками Западного фронта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Деревня Петрищево Верейского района Московской области, освобожденная от немецко-фашистских захватчиков войсками Западного фронта
По плану они должны были осуществить поджог с трех сторон. В Петрищеве был расположен штаб 332-го пехотного полка 197-й немецкой дивизии.
Задача у разведчиков-диверсантов была простая: выгнать немцев на мороз, уничтожив радиоцентр, конюшню и другие объекты инфраструктуры.
Зоя должна была начать поджигать с юга, Клубков — с севера, Крайнов взял на себя центр.
Командир быстро сумел справиться со своей частью задания, он вернулся в условленное место встречи и стал дожидаться своих подчиненных. Через некоторое время запылала южная сторона. А сторона, которую должен был поджечь Клубков, так и не загорелась.
© Getty Images / ullstein bild Dtl.Немецкие танки под Москвой
Немецкие танки под Москвой - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Getty Images / ullstein bild Dtl.
Немецкие танки под Москвой
Крайнов подождал до утра и принял решение вернуться в штаб. Впоследствии оказалось, что Космодемьянская была схвачена немцами. Клубков же вернулся в штаб группы спустя два месяца.

"Глазастый" староста

Существует версия, что Зою сдал староста Семен Свиридов, в доме которого были расквартированы немцы. Космодемьянская подожгла автомобиль, радиоцентр и конюшню и стала уходить в лес, когда ее заметил Свиридов.
В тот момент она находилась на окраине деревни, и при ней не было ничего, что позволило бы немцам решить, что она принимала участие в поджоге.
© Public domainЗоя Космодемьянская
Зоя Космодемьянская - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Public domain
Зоя Космодемьянская
Однако по наводке старосты ее все же схватили. При благоприятном стечении обстоятельств все могло закончиться хорошо, но гитлеровцы откуда-то получили информацию, что она является членом диверсионной группы. Об этом Свиридов знать не мог, а значит, предал Зою кто-то другой.

Предатель рядом

Спустя два месяца в штаб вернулся Вася Клубков и сразу вызвал подозрения у командира своим нестандартным поведением.
Он часто путался в своих рассказах о том, что же именно с ним произошло, и ни разу не поинтересовался судьбой своей напарницы Зои. Постепенно его начали подозревать и сослуживцы.
© Фото из уголовного делаВасилий Клубков
Василий Клубков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото из уголовного дела
Василий Клубков
28 февраля Клубков был задержан сотрудниками Особого отдела НКВД. Уже 2 марта ему предъявили официальное обвинение в измене Родине, и через девять дней, на допросе, который проводил следователь особого отдела НКВД лейтенант госбезопасности Сушко, сознался в предательстве и в том, что согласился работать на германскую разведку.
По его словам, он выдал Космодемьянскую из-за страха быть расстрелянным.

Героическая гибель

Зоя Космодемьянская, схваченная немцами по наводке своего "товарища", подверглась долгим пыткам, избиениям и была казнена.
Фашисты загоняли ей иглы под ногти, которые потом вообще вырвали; отрезали грудь. Но девушка героически вынесла все зверства извергов и не сказала немцам ни слова.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗоя и Александр Космодемьянские
Зоя и Александр Космодемьянские - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зоя и Александр Космодемьянские
29 ноября 1941 года, согнав всю деревню на площадь, фашисты прилюдно казнили ее. Перед смертью Зоя произнесла слова, которые навеки остались в народной памяти и вошли в историю: "Нас двести миллионов, всех не перевешаете! За меня отомстят!"

Цена предательства

В уголовном деле № Н-16440 есть стенограммы допросов Клубкова, где он не только поведал немцам, кто он такой, но и назвал имя и фамилию своего боевого товарища Зои Космодемьянской.
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанкПередача лёгкого танка БТ-5 с именем "Зоя Космодемьянская", головного танка колонны "Иркутский комсомолец" 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта.
Передача лёгкого танка БТ-5 с именем Зоя Космодемьянская, головного танка колонны Иркутский комсомолец 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта. - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
Перейти в медиабанк
Передача лёгкого танка БТ-5 с именем "Зоя Космодемьянская", головного танка колонны "Иркутский комсомолец" 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта.
В это же время фашисты схватили Зою в Петрищеве и благодаря показаниям Клубкова уже знали, что она является диверсантом. Предатель опознал ее, когда немцы привели Зою в штаб для допроса, и рассказал, что им обоим было приказано поджечь деревню.
Ряд историков не признают Клубкова виновным в выдаче Зои Космодемьянской и считают, что он, скорее всего, оговорил себя под давлением следователей. Тем не менее сам факт его сотрудничества с вермахтом не отрицается.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДом в подмосковном селе Петрищево, где Зою Космодемьянскую пытали и в котором она провела последнюю ночь перед казнью
Дом в подмосковном селе Петрищево, где Зою Космодемьянскую пытали и в котором она провела последнюю ночь перед казнью - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Дом в подмосковном селе Петрищево, где Зою Космодемьянскую пытали и в котором она провела последнюю ночь перед казнью
16 апреля 1942 года, после военного трибунала, Василия Клубкова расстреляли.
 
ЯрославльЗоя Космодемьянская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала