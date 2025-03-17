Что стало Василием Клубковым, который предал Зою Космодемьянскую
© Public domainЗоя Космодемьянская
© Public domain
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны многие попадали в страшные ситуации, когда приходилось делать непростой выбор, кем ты останешься в людской памяти: героем или предателем. Часто на кону в таком случае была человеческая жизнь, и своя, и своих боевых товарищей.
Один из ярких тому примеров — Зоя Космодемьянская и Василий Клубков. Они оба были в одном диверсионном отряде, только одна стала героем, которого чтят и помнят уже многие поколения людей, а второй же вошел в историю как предатель.
В группе диверсантов
В середине ноября 1941 года группа разведчиков-диверсантов получила приказ сжечь деревни, в которых находились фашисты. Зоя вместе с товарищем Василием Клубковым и их руководителем, бывшим учителем из Ярославля Борисом Крайновым, пошли в деревню Петрищево.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкДеревня Петрищево Верейского района Московской области, освобожденная от немецко-фашистских захватчиков войсками Западного фронта
Деревня Петрищево Верейского района Московской области, освобожденная от немецко-фашистских захватчиков войсками Западного фронта
По плану они должны были осуществить поджог с трех сторон. В Петрищеве был расположен штаб 332-го пехотного полка 197-й немецкой дивизии.
Задача у разведчиков-диверсантов была простая: выгнать немцев на мороз, уничтожив радиоцентр, конюшню и другие объекты инфраструктуры.
Зоя должна была начать поджигать с юга, Клубков — с севера, Крайнов взял на себя центр.
Командир быстро сумел справиться со своей частью задания, он вернулся в условленное место встречи и стал дожидаться своих подчиненных. Через некоторое время запылала южная сторона. А сторона, которую должен был поджечь Клубков, так и не загорелась.
© Getty Images / ullstein bild Dtl.Немецкие танки под Москвой
© Getty Images / ullstein bild Dtl.
Немецкие танки под Москвой
Крайнов подождал до утра и принял решение вернуться в штаб. Впоследствии оказалось, что Космодемьянская была схвачена немцами. Клубков же вернулся в штаб группы спустя два месяца.
"Глазастый" староста
Существует версия, что Зою сдал староста Семен Свиридов, в доме которого были расквартированы немцы. Космодемьянская подожгла автомобиль, радиоцентр и конюшню и стала уходить в лес, когда ее заметил Свиридов.
В тот момент она находилась на окраине деревни, и при ней не было ничего, что позволило бы немцам решить, что она принимала участие в поджоге.
© Public domainЗоя Космодемьянская
© Public domain
Зоя Космодемьянская
Однако по наводке старосты ее все же схватили. При благоприятном стечении обстоятельств все могло закончиться хорошо, но гитлеровцы откуда-то получили информацию, что она является членом диверсионной группы. Об этом Свиридов знать не мог, а значит, предал Зою кто-то другой.
Предатель рядом
Спустя два месяца в штаб вернулся Вася Клубков и сразу вызвал подозрения у командира своим нестандартным поведением.
Он часто путался в своих рассказах о том, что же именно с ним произошло, и ни разу не поинтересовался судьбой своей напарницы Зои. Постепенно его начали подозревать и сослуживцы.
© Фото из уголовного делаВасилий Клубков
© Фото из уголовного дела
Василий Клубков
28 февраля Клубков был задержан сотрудниками Особого отдела НКВД. Уже 2 марта ему предъявили официальное обвинение в измене Родине, и через девять дней, на допросе, который проводил следователь особого отдела НКВД лейтенант госбезопасности Сушко, сознался в предательстве и в том, что согласился работать на германскую разведку.
По его словам, он выдал Космодемьянскую из-за страха быть расстрелянным.
Героическая гибель
Зоя Космодемьянская, схваченная немцами по наводке своего "товарища", подверглась долгим пыткам, избиениям и была казнена.
Фашисты загоняли ей иглы под ногти, которые потом вообще вырвали; отрезали грудь. Но девушка героически вынесла все зверства извергов и не сказала немцам ни слова.
Зоя и Александр Космодемьянские
29 ноября 1941 года, согнав всю деревню на площадь, фашисты прилюдно казнили ее. Перед смертью Зоя произнесла слова, которые навеки остались в народной памяти и вошли в историю: "Нас двести миллионов, всех не перевешаете! За меня отомстят!"
Цена предательства
В уголовном деле № Н-16440 есть стенограммы допросов Клубкова, где он не только поведал немцам, кто он такой, но и назвал имя и фамилию своего боевого товарища Зои Космодемьянской.
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанкПередача лёгкого танка БТ-5 с именем "Зоя Космодемьянская", головного танка колонны "Иркутский комсомолец" 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта.
Передача лёгкого танка БТ-5 с именем "Зоя Космодемьянская", головного танка колонны "Иркутский комсомолец" 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта.
В это же время фашисты схватили Зою в Петрищеве и благодаря показаниям Клубкова уже знали, что она является диверсантом. Предатель опознал ее, когда немцы привели Зою в штаб для допроса, и рассказал, что им обоим было приказано поджечь деревню.
Ряд историков не признают Клубкова виновным в выдаче Зои Космодемьянской и считают, что он, скорее всего, оговорил себя под давлением следователей. Тем не менее сам факт его сотрудничества с вермахтом не отрицается.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДом в подмосковном селе Петрищево, где Зою Космодемьянскую пытали и в котором она провела последнюю ночь перед казнью
Дом в подмосковном селе Петрищево, где Зою Космодемьянскую пытали и в котором она провела последнюю ночь перед казнью
16 апреля 1942 года, после военного трибунала, Василия Клубкова расстреляли.