https://ria.ru/20250317/zjuganov-2005526986.html

Зюганов обосновал необходимость внедрения новейших технологий в России

Зюганов обосновал необходимость внедрения новейших технологий в России - РИА Новости, 17.03.2025

Зюганов обосновал необходимость внедрения новейших технологий в России

Достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития РФ и внедрения новейших технологий, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:26:00+03:00

2025-03-17T16:26:00+03:00

2025-03-17T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития РФ и внедрения новейших технологий, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. "Я считаю, что БРИКС и ШОС – это гениальные изобретения президента (РФ Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина. Мы сейчас с ними готовим следующую программу, меморандум на ближайшие годы… Мы абсолютно уверены, что достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития нашей страны и внедрения новейших технологий", - сказал он в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Зюганов подчеркнул, что РФ должна быть заблаговременно готова к новым вызовам. "В целом мы удовлетворены тесным взаимодействием с министерствами, с руководством, с вами. Вы открыты для полноценного диалога. Это внушает, что мы преодолеем те трудности, которые накопились. Я уверен, что предстоящие решения, которые примет президент вместе с правительством и с нами, позволят развиваться успешной, уверенно идущей вперед стране", – добавил Зюганов.

https://ria.ru/20250221/putin-2000915539.html

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россия, китай, геннадий зюганов, си цзиньпин, михаил мишустин, кпрф, брикс, шос