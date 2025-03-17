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Зюганов обосновал необходимость внедрения новейших технологий в России - РИА Новости, 17.03.2025
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16:26 17.03.2025 (обновлено: 17:47 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/zjuganov-2005526986.html
Зюганов обосновал необходимость внедрения новейших технологий в России
Зюганов обосновал необходимость внедрения новейших технологий в России - РИА Новости, 17.03.2025
Зюганов обосновал необходимость внедрения новейших технологий в России
Достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития РФ и внедрения новейших технологий, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:26:00+03:00
2025-03-17T17:47:00+03:00
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си цзиньпин
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития РФ и внедрения новейших технологий, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. "Я считаю, что БРИКС и ШОС – это гениальные изобретения президента (РФ Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина. Мы сейчас с ними готовим следующую программу, меморандум на ближайшие годы… Мы абсолютно уверены, что достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития нашей страны и внедрения новейших технологий", - сказал он в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Зюганов подчеркнул, что РФ должна быть заблаговременно готова к новым вызовам. "В целом мы удовлетворены тесным взаимодействием с министерствами, с руководством, с вами. Вы открыты для полноценного диалога. Это внушает, что мы преодолеем те трудности, которые накопились. Я уверен, что предстоящие решения, которые примет президент вместе с правительством и с нами, позволят развиваться успешной, уверенно идущей вперед стране", – добавил Зюганов.
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россия, китай, геннадий зюганов, си цзиньпин, михаил мишустин, кпрф, брикс, шос
Россия, Китай, Геннадий Зюганов, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, КПРФ, БРИКС, ШОС
Зюганов обосновал необходимость внедрения новейших технологий в России

Зюганов: достичь долгосрочного мира можно путем внедрения новейших технологий

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЛидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на встрече депутатов с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 17 марта 2025
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на встрече депутатов с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на встрече депутатов с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития РФ и внедрения новейших технологий, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я считаю, что БРИКС и ШОС – это гениальные изобретения президента (РФ Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина. Мы сейчас с ними готовим следующую программу, меморандум на ближайшие годы… Мы абсолютно уверены, что достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития нашей страны и внедрения новейших технологий", - сказал он в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Зюганов подчеркнул, что РФ должна быть заблаговременно готова к новым вызовам.
"В целом мы удовлетворены тесным взаимодействием с министерствами, с руководством, с вами. Вы открыты для полноценного диалога. Это внушает, что мы преодолеем те трудности, которые накопились. Я уверен, что предстоящие решения, которые примет президент вместе с правительством и с нами, позволят развиваться успешной, уверенно идущей вперед стране", – добавил Зюганов.
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РоссияКитайГеннадий ЗюгановСи ЦзиньпинМихаил МишустинКПРФБРИКСШОС
 
 
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