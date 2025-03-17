Зюганов обосновал необходимость внедрения новейших технологий в России
Зюганов: достичь долгосрочного мира можно путем внедрения новейших технологий
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЛидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на встрече депутатов с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 17 марта 2025
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на встрече депутатов с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития РФ и внедрения новейших технологий, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я считаю, что БРИКС и ШОС – это гениальные изобретения президента (РФ Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина. Мы сейчас с ними готовим следующую программу, меморандум на ближайшие годы… Мы абсолютно уверены, что достичь долгосрочного устойчивого мира можно только на пути эффективного развития нашей страны и внедрения новейших технологий", - сказал он в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Зюганов подчеркнул, что РФ должна быть заблаговременно готова к новым вызовам.
"В целом мы удовлетворены тесным взаимодействием с министерствами, с руководством, с вами. Вы открыты для полноценного диалога. Это внушает, что мы преодолеем те трудности, которые накопились. Я уверен, что предстоящие решения, которые примет президент вместе с правительством и с нами, позволят развиваться успешной, уверенно идущей вперед стране", – добавил Зюганов.
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