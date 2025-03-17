https://ria.ru/20250317/zhestyannikov-2005546945.html

Жестянников: выпускники "Школы депутатов" станут политиками нового качества

Жестянников: выпускники "Школы депутатов" станут политиками нового качества - РИА Новости, 17.03.2025

Жестянников: выпускники "Школы депутатов" станут политиками нового качества

Выпускники проекта "Школа депутатов" станут политиками нового качества и смогут участвовать в выборах разных уровней, отметил спикер Законодательного Собрания... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:43:00+03:00

2025-03-17T17:43:00+03:00

2025-03-17T17:43:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выпускники проекта "Школа депутатов" станут политиками нового качества и смогут участвовать в выборах разных уровней, отметил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. По данным пресс-службы облпарламента, федеральный проект "Школа депутатов" начнет работу в Вологодской области 25 марта. В этот день пройдет первое образовательное мероприятие. Оно будет направлено на расширение знаний и навыков депутатов, а также повышение их эффективности в работе с избирателями. В открытии "Школы депутатов" примут участие делегации представительных органов СЗФО, ЦФО и новых территорий. Запланированы визиты депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Автором проекта является депутат Заксобрания Антон Холодов. Руководить реализацией будет Жестянников. Спикер ЗСО обосновал необходимость внедрения проекта тем, что в стране насчитывается больше 192 тысячи депутатов, при этом не все исполняют обязанности добросовестно. "Эффективные коммуникации с жителями — это один из ключевых аспектов, который мы стремимся развивать. Проблем на территориях много, нам нужна предельная включенность и экспертный подход. Обучение проходит под руководством ведущих спикеров как федерального, так и регионального уровней, что обеспечит высокий уровень подготовки", – приводит пресс-служба слова Жестянникова. "Школа депутатов" организована в рамках Года муниципального депутата, объявленного на XXII съезде партии "Единая Россия". В Заксобрании отметили, что при переходе на одноуровневую систему местного самоуправления стремительно сокращается число депутатов. При этом требования к качеству их работы возрастают. "Школа депутатов" призвана повысить профессиональный уровень и эффективность работы народных избранников. "В определенный момент мы задались вопросом: почему депутатом может стать каждый, даже не обладая специальным образованием? В ответ на это мы в Вологодской области внедрили профессиональный стандарт депутата — систему критериев, которая позволяет специалистам оценивать эффективность работы депутатов. Он включает в себя работу на комиссиях и сессиях, взаимодействие с жителями и их обращениями, активность в социальных сетях и многое другое", – отметил Холодов. Парламентарий подчеркнул, что такой подход позволит комплексно оценивать качество работы каждого депутата и обеспечивать более высокий уровень ответственности в государственной деятельности. Значительная часть образовательных модулей пройдет онлайн. Для участия в проекте, необходимо зарегистрироваться на сайте "Школы депутатов".

https://ria.ru/20250311/zhestyannikov-2004398240.html

https://ria.ru/20250311/filimonov-2004384124.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников