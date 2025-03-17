https://ria.ru/20250317/zelenskiy-2005594248.html
Белый дом отказался комментировать вопрос о будущем Зеленского
Белый дом отказался комментировать вопрос о будущем Зеленского - РИА Новости, 17.03.2025
Белый дом отказался комментировать вопрос о будущем Зеленского
США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:49:00+03:00
2025-03-17T20:49:00+03:00
2025-03-17T21:31:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я могу вас заверить: в интересах прозрачности, как всегда делает президент, вы услышите (об итогах - ред.) от него лично или от кого-то из нас сразу после этого телефонного разговора", – сказала она на брифинге.При этом Белый дом отказался комментировать, будет ли обсуждаться вопрос будущего Владимира Зеленского."Мне было уже задано несколько вопросов по этой теме, и я не стану забегать вперед. После разговора мы обязательно дадим разъяснение", – отметила Левитт.
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В мире, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Белый дом отказался комментировать вопрос о будущем Зеленского
Белый дом оставил без ответа будущее Зеленского перед разговором Путина и Трампа