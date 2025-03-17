https://ria.ru/20250317/zelenskiy-2005594248.html

Белый дом отказался комментировать вопрос о будущем Зеленского

Белый дом отказался комментировать вопрос о будущем Зеленского - РИА Новости, 17.03.2025

Белый дом отказался комментировать вопрос о будущем Зеленского

США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:49:00+03:00

2025-03-17T20:49:00+03:00

2025-03-17T21:31:00+03:00

в мире

владимир зеленский

сша

дональд трамп

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я могу вас заверить: в интересах прозрачности, как всегда делает президент, вы услышите (об итогах - ред.) от него лично или от кого-то из нас сразу после этого телефонного разговора", – сказала она на брифинге.При этом Белый дом отказался комментировать, будет ли обсуждаться вопрос будущего Владимира Зеленского."Мне было уже задано несколько вопросов по этой теме, и я не стану забегать вперед. После разговора мы обязательно дадим разъяснение", – отметила Левитт.

https://ria.ru/20250317/ssha-2005595776.html

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в мире, владимир зеленский, сша, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде