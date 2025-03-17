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Семь заявок поступило на конкурс "Предприниматель года" в Хабаровском крае - РИА Новости, 17.03.2025
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Семь заявок поступило на конкурс "Предприниматель года" в Хабаровском крае
Семь заявок поступило на конкурс "Предприниматель года" в Хабаровском крае - РИА Новости, 17.03.2025
Семь заявок поступило на конкурс "Предприниматель года" в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на конкурс "Предприниматель года" поступило семь заявок за неделю с момента старта заявочной кампании, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:56:00+03:00
2025-03-17T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Хабаровском крае на конкурс "Предприниматель года" поступило семь заявок за неделю с момента старта заявочной кампании, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Хабаровского края. Как отмечается, шесть обращений подали из Хабаровска и одна — из Комсомольска-на-Амуре. Все — по высококонкурентным номинациям: торговля, обрабатывающие производства, уход за детьми и другие. Половина участвующих никогда ранее не подавали заявки на конкурс. "Такой состав позволил в первую же неделю предварительно сформировать две специальные номинации: "Молодой предприниматель" и "Социальный предприниматель", — указали в пресс-службе. Конкурс "Предприниматель года" проводят ежегодно с 1996 года. Участвовать в нем могут предприниматели, зарегистрированные в реестре МСП Хабаровского края. Также они должны заниматься бизнесом не менее года. Кроме того, организаторы конкурса обращают внимание, что с прошлого года появилось новое обязательное условие: победители конкурса, признанные лучшими в предыдущем году в какой-то из номинаций, не могут участвовать в той же "победной" номинации в этом году. В 2025 году заявки принимают с 10 марта по 10 апреля. Оценка деятельности конкурсантов идет по трем направлениям: успешность бизнеса, деловая и социальная активность. Оценивает претендентов конкурсная комиссия, куда входят представители деловых и общественных организаций края, отраслевых министерств, Минэкономразвития края. По итогам конкурса определяются победители и лауреаты в каждой номинации. Максимальное количество отраслевых номинаций — 20. В числе самых конкурентных: "Торговля", "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство", "Услуги для бизнеса", "Образование" и "Уход и присмотр за детьми". Предусмотрены четыре специальные номинации: "За вклад в развитие муниципального района (муниципального округа) Хабаровского края", "Успешный старт", "Молодой предприниматель", "Социальный предприниматель".
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Семь заявок поступило на конкурс "Предприниматель года" в Хабаровском крае

На "Предприниматель года" в Хабаровском крае за неделю поступило семь заявок

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Хабаровском крае на конкурс "Предприниматель года" поступило семь заявок за неделю с момента старта заявочной кампании, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Хабаровского края.
Как отмечается, шесть обращений подали из Хабаровска и одна — из Комсомольска-на-Амуре. Все — по высококонкурентным номинациям: торговля, обрабатывающие производства, уход за детьми и другие. Половина участвующих никогда ранее не подавали заявки на конкурс.
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"Такой состав позволил в первую же неделю предварительно сформировать две специальные номинации: "Молодой предприниматель" и "Социальный предприниматель", — указали в пресс-службе.
Конкурс "Предприниматель года" проводят ежегодно с 1996 года. Участвовать в нем могут предприниматели, зарегистрированные в реестре МСП Хабаровского края. Также они должны заниматься бизнесом не менее года. Кроме того, организаторы конкурса обращают внимание, что с прошлого года появилось новое обязательное условие: победители конкурса, признанные лучшими в предыдущем году в какой-то из номинаций, не могут участвовать в той же "победной" номинации в этом году.
В 2025 году заявки принимают с 10 марта по 10 апреля. Оценка деятельности конкурсантов идет по трем направлениям: успешность бизнеса, деловая и социальная активность. Оценивает претендентов конкурсная комиссия, куда входят представители деловых и общественных организаций края, отраслевых министерств, Минэкономразвития края. По итогам конкурса определяются победители и лауреаты в каждой номинации.
Максимальное количество отраслевых номинаций — 20. В числе самых конкурентных: "Торговля", "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство", "Услуги для бизнеса", "Образование" и "Уход и присмотр за детьми".
Предусмотрены четыре специальные номинации: "За вклад в развитие муниципального района (муниципального округа) Хабаровского края", "Успешный старт", "Молодой предприниматель", "Социальный предприниматель".
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