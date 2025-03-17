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Аграриям Забайкалья компенсировали 5,9 млн рублей на зерновые культуры - РИА Новости, 17.03.2025
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12:38 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/zabaykale-2005469068.html
Аграриям Забайкалья компенсировали 5,9 млн рублей на зерновые культуры
Аграриям Забайкалья компенсировали 5,9 млн рублей на зерновые культуры - РИА Новости, 17.03.2025
Аграриям Забайкалья компенсировали 5,9 млн рублей на зерновые культуры
Сельскохозяйственным предприятиям Забайкалья возместили часть затрат на производство и реализацию зерновых культур в размере 5,9 миллиона рублей из федерального РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:38:00+03:00
2025-03-17T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сельскохозяйственным предприятиям Забайкалья возместили часть затрат на производство и реализацию зерновых культур в размере 5,9 миллиона рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова в понедельник на оперативном совещании уточнила, что компенсацию получили девять хозяйств: две из Читы, две из Чернышевского района. По одному из Читинского, Нерчинского, Приаргунского, Шилкинского, Карымского муниципалитетов. Более того, для аграриев под посев приобретено более 9,4 тысячи тонн минеральных удобрений, что покрывает 87% потребностей. По словам Бадмажаповой, оставшийся объем минеральных удобрений доставят в регион до 15 апреля.
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Аграриям Забайкалья компенсировали 5,9 млн рублей на зерновые культуры

Сельхозпредприятиям Забайкалья выплатили 5,9 млн рублей на зерновые культуры

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на город Чита
Вид на город Чита - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сельскохозяйственным предприятиям Забайкалья возместили часть затрат на производство и реализацию зерновых культур в размере 5,9 миллиона рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова в понедельник на оперативном совещании уточнила, что компенсацию получили девять хозяйств: две из Читы, две из Чернышевского района. По одному из Читинского, Нерчинского, Приаргунского, Шилкинского, Карымского муниципалитетов.
Более того, для аграриев под посев приобретено более 9,4 тысячи тонн минеральных удобрений, что покрывает 87% потребностей. По словам Бадмажаповой, оставшийся объем минеральных удобрений доставят в регион до 15 апреля.
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