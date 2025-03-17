https://ria.ru/20250317/zabaykale-2005469068.html

Аграриям Забайкалья компенсировали 5,9 млн рублей на зерновые культуры

Аграриям Забайкалья компенсировали 5,9 млн рублей на зерновые культуры - РИА Новости, 17.03.2025

Аграриям Забайкалья компенсировали 5,9 млн рублей на зерновые культуры

Сельскохозяйственным предприятиям Забайкалья возместили часть затрат на производство и реализацию зерновых культур в размере 5,9 миллиона рублей из федерального РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:38:00+03:00

2025-03-17T12:38:00+03:00

2025-03-17T12:38:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

забайкальский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/62/1552136282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a7784839d990ba48b946f3b897e85dd.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сельскохозяйственным предприятиям Забайкалья возместили часть затрат на производство и реализацию зерновых культур в размере 5,9 миллиона рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова в понедельник на оперативном совещании уточнила, что компенсацию получили девять хозяйств: две из Читы, две из Чернышевского района. По одному из Читинского, Нерчинского, Приаргунского, Шилкинского, Карымского муниципалитетов. Более того, для аграриев под посев приобретено более 9,4 тысячи тонн минеральных удобрений, что покрывает 87% потребностей. По словам Бадмажаповой, оставшийся объем минеральных удобрений доставят в регион до 15 апреля.

https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005460183.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край