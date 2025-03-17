https://ria.ru/20250317/yudaeva-2005223766.html

Биография Ксении Юдаевой

Биография Ксении Юдаевой - РИА Новости, 17.03.2025

Биография Ксении Юдаевой

Российский экономист, исполнительный директор по России и Сирии в Международном валютном фонде Ксения Валентиновна Юдаева родилась 17 марта 1970 года в Москве. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T01:51:00+03:00

2025-03-17T01:51:00+03:00

2025-03-17T02:52:00+03:00

справки

россия

ксения юдаева

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005222948_0:0:2743:1544_1920x0_80_0_0_8fab63776cfcc1688617f181ed0d955f.jpg

Российский экономист, исполнительный директор по России и Сирии в Международном валютном фонде Ксения Валентиновна Юдаева родилась 17 марта 1970 года в Москве. В 1992 году окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "экономист-математик". В 1994 году окончила Российскую экономическую школу (РЭШ), получив степень магистра экономики. В 1998 получила степень доктора философии по экономике Массачусетского технологического института (MIT, Кембридж, Массачусетс, США).В 1998-1999 годах проходила стажировку и преподавала в Стокгольмском институте экономики переходного периода (Стокгольмская школа экономики).В 1999-2000 годах – ведущий экономист Российско-европейского центра экономической политики. Занималась экспертной поддержкой социально-экономических реформ в России и развитием российско-европейского диалога.С 1999 по 2006 год – старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук.Одновременно занимала пост директора по исследованиям в сфере экономической политики Центра экономических и финансовых исследований и разработок – аналитического центра Российской экономической школы.В 2000-2006 годах – директор прикладных программ в Центре экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).В 2003-2006 годах входила в научный совет Московского центра Карнеги*, была стипендиатом-резидентом и сопредседателем Программы постсоветской экономики в переходный период.В 2006-2008 годах – научный руководитель Фонда "Центр стратегических разработок", в задачи которого входила разработка и реализации стратегии долгосрочного развития экономики Российской Федерации.В 2008 году Ксения Юдаева была назначена заместителем председателя экспертного совета при правительственной комиссии по повышению эффективности российской экономики. В 2008 году перешла на работу в Сбербанк России, где занимала должности главного экономиста, затем директора Центра макроэкономических исследований, старшего советника президента Сбербанка.В феврале 2009 года была включена в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации. С июля 2012 года по сентябрь 2013 года возглавляла экспертное управление президента России. В августе 2012 года Ксения Юдаева была назначена российским шерпой (доверенное лицо главы государства) в "Группе двадцати" (G20). В этой должности принимала активное участие в подготовке и проведении саммита G20 в Санкт-Петербурге (сентябрь, 2013). В сентябре 2013 года была освобождена от обязанностей российского шерпы. В 2012 году вошла в состав правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. 11 сентября 2013 года была назначена на должность первого заместителя председателя Банка России. В этой должности курировала вопросы денежно-кредитной политики. С 1 августа 2023 года – советник председателя Центрального банка России. В 2018 - 2023 годах – член Совета директоров Центрального банка РФ. 24 сентября 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ).31 октября Юдаева покинула свой пост в Центробанке. 1 ноября Ксения Юдаева стала исполнительным директором по России и Сирии в МВФ. Ксения Юдаева занималась преподавательской деятельностью, возглавляла базовую кафедру Банка России в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). Ксения Юдаева считается одним из ведущих экспертов в области анализа российской и глобальной экономики. Действительный государственный советник РФ 1 класса (2012). Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), Почета (2012). Удостоена благодарности президента России (2011). *В апреле 2022 года Минюст исключил Московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НПО), в сентябре 2022 года Московский центр Карнеги объявил о закрытии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ксения юдаева, москва