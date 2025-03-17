https://ria.ru/20250317/yemen-2005397066.html

Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ

Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025

Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ

Американские истребители в воскресенье сбили 11 БПЛА, выпущенных правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 17.03.2025

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2025-03-17T01:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американские истребители в воскресенье сбили 11 БПЛА, выпущенных правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), беспилотники не достигли авианосца USS Harry Truman, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Хуситы ранее заявили, что атаковали авианосец США USS Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену. "Американские истребители F-16 и F-18 сбили в воскресенье в общей сложности 11 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами... Беспилотники не приблизились к авианосцу Harry S. Truman, который сыграл ключевую роль в ударах президента США Дональда Трампа по Йемену", - говорится в материале агентства. В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.

https://ria.ru/20250316/yemen-2005381977.html

https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, сша, красное море, дональд трамп, ансар алла, f-16