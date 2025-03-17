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Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
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01:03 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/yemen-2005397066.html
Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ
Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ
Американские истребители в воскресенье сбили 11 БПЛА, выпущенных правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T01:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американские истребители в воскресенье сбили 11 БПЛА, выпущенных правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), беспилотники не достигли авианосца USS Harry Truman, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Хуситы ранее заявили, что атаковали авианосец США USS Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену. "Американские истребители F-16 и F-18 сбили в воскресенье в общей сложности 11 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами... Беспилотники не приблизились к авианосцу Harry S. Truman, который сыграл ключевую роль в ударах президента США Дональда Трампа по Йемену", - говорится в материале агентства. В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005381977.html
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в мире, йемен, сша, красное море, дональд трамп, ансар алла, f-16
В мире, Йемен, США, Красное море, Дональд Трамп, Ансар Алла, F-16
Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ

Reuters: американские истребители сбили 11 выпущенных хуситами беспилотников

© РИА Новости / ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / ВМС США
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Американский авианосец USS Harry Truman. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американские истребители в воскресенье сбили 11 БПЛА, выпущенных правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), беспилотники не достигли авианосца USS Harry Truman, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Хуситы ранее заявили, что атаковали авианосец США USS Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену.
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"Американские истребители F-16 и F-18 сбили в воскресенье в общей сложности 11 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами... Беспилотники не приблизились к авианосцу Harry S. Truman, который сыграл ключевую роль в ударах президента США Дональда Трампа по Йемену", - говорится в материале агентства.
В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.
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В миреЙеменСШАКрасное мореДональд ТрампАнсар АллаF-16
 
 
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